Bakırhan, Siirt'te konuştu: Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız?

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, kayyım atanan Siirt Belediyesi önünde yapılan eyleme katıldı.

Siirt’e üç kez kayyım atandığını hatırlatan Bakırhan, “Siirt halkı üç kez bu belediyeyi kazandı ama hırsızlar bir türlü yorulmadı. Siirtliler sizi her seferinde sandığa gömüyorlar ama hiç utanmadan kayyım atıyorlar. Badem bıyıklı beyefendiye bakar mısınız daha mesai başlamadan cebinde isimliği çıkarıyor badem bıyıklı hırsız utanmadan sanki bu halk ona oy vermiş gibi gülerek o koltuğa otuyor” dedi.

Siirt Belediyesi’ne kayyım atandı

Kayyıma tepki: Biraz utanma olur

Belediyeye kayyım olarak atanan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’ya seslenen Bakırhan, "Biraz utanma olur. Biraz arlanma olur. Beyefendi, bu halk sana oy vermedi seni buraya atayana da oy vermedi. Sanki büyük bir zafer kazanmış gibi Türk bayrağını asıyor oraya sizin yaptığınız zulümleri Türkiye'nin bütün bayraklarını assanız da saklayamazsınız" diye konuştu.

DEM Parti: Mesele belediyelerin gasp edilmesinden çok daha büyük

"Böyle barış sağlanmaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Bakırhan, şöyle devam etti: "Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız, bu zulüm düzeni ile gaspçı iktidar ile birlikte, ayıptır, biraz vicdanlı olun. Biz aylardır diyalog diyoruz. Beyefendiler kayyım diyor, badem bıyıklılar diyor. Böyle barış sağlanmaz. İnanıyorsanız, kendinize güveniyorsanız getirin sandığı koyun. Siirt’in Arapları, Kürtleri kimi seçmek istiyorsa ona saygı duyacaksınız.

Bugün sadece Türkiye'nin değil Ortadoğu’nun en temel, en dinamik, en örgütlü gücü Kürtlerdir. Artık Kürt sorununu kayyım atayarak, Kürtlerin iradesini yok sayarak, hiç kimse bir arpa boyu yol alamayacaktır. Bu kayyımcı anlayış bir gün muhakkak Kürtlerin iradesinin önünde başını eğmek zorunda kalacaktır. Biz sizlerin helal oylarıyla seçildik. O oylara layık olmak için gerekirse canımızı bile feda edeceğiz. Sizin oylarınız kıymetlidir, değerlidir, onurludur."

Siirt Belediye Eş Başkanı Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

31 Mart 2024'te yüzde 49,64 oy alarak Siirt Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Sofya Alağaş'a dün (28 Ocak) Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Alağaş, bugün İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı ve yerine kayyım atandı.

(RT)