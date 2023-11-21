Bakırhan: Seçimde kayyımları göndereceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan gezi programı kapsamında, bugün Iğdır’da halkla buluştu ve çarşı esnafını ziyaret etti.

Bakırhan ve beraberindeki HEDEP Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Van Milletvekili Gülderen Varlı ve Kars Milletvekili Gülistan Koçyiğit, partililer tarafından Doğubeyazıt yolu üzerinde karşılandı ve konvoy olarak Iğdır’a geldi. Bakırhan, Millet Caddesi üzerindeki HEDEP parti binasının önünde toplanan kitleye konuştu.

Erdoğan’a cevap: “Buna halk inanacak mı?”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde leke yoktur,” sözlerini hatırlattı ve şöyle konuştu:

“Erdoğan geçmişimiz lekesizdir, diyor. Şimdi buna, bu kadar bedel ödeyen, hala binlerce canı cezaevinde olan, sürgünde olan Iğdır halkı inanacak mı? Buna Roboskili aileler inanacak mı? Ceylan Önkol’un ailesi buna inanacak mı? Ermeniler inanacak mı? Eşit yurttaşlık hakları tanınmayan Aleviler inanacak mı? Yıllardır olağanüstü hal koşullarında Kürdistan’da yaşayan halkımız buna inanacak mı? Yaylalarına özgür çıkamayan Iğdır halkı buna inanacak mı?”

“Uğur Kaymaz’ın mezar taşından da korkuyorlar”

Bakırhan, Uğur Kaymaz ve babasının mezar taşlarının bir hafta içinde iki kez tahrip edilmesine ve faili meçhul cinayetlere de değindi:

“Bir hafta önce Uğur Kaymaz’ın mezar taşlarını tahrip ettiler. Sadece Uğur Kaymaz’dan korkmuyorlar, onun mezar taşından da korkuyorlar. Kürt sorunu nedir diye sorarsanız, Kürt sorunu, kendi halinde, yürekli, aydın bir Kürt insanı olan, Kürtlerin mağduriyetini dile getiren Medet Serhat ve şoförünün nasıl katledildiğidir! Kürt sorunu Mehmet Nuri Güneş’tir, Yaşar Akkuş’tur. Kürt sorunu yerine defalarca kayyım atanan ve şu an cezaevlerinde olan yüzlerce arkadaşımızdır.”

Bakırhan, Siirt, Diyarbakır ve Batman’dan sonra geldiği Iğdır’da da iktidarın kayyım politikasını eleştirdi ve “Önümüzdeki seçimlerde kayyımları göndereceğiz” dedi.

“Umut olan tek devrim Rojava devrimidir”

Bakırhan’ın gündeminde Rojava da vardı. Rojava’ya yönelik saldırıları eleştirerek Rojava Devrimi’nin dünyada umut olan tek devrim olduğunu söyledi:

“Rojava’da adalet var, eşitlik var, farklılıklara saygı var, inançlara saygı var, kadına saygı var. IŞİD’in yetiştiği topraklarda bugün demokrasi yetişiyor. Kültür yetişiyor, kardeşlik yetişiyor, özgürlük yetişiyor. Bu vesileyle Rojava’da direnen, mücadele eden, dünya halklarına umut olan devrimi bir kez daha, Iğdır’dan selamlamak istiyorum.”

Esnafı ziyaret etti

Bakırhan, HEDEP binası önündeki konuşmasından sonra beraberindeki vekil ve parti yöneticileri ile onlara eşlik eden kalabalık bir grup ile çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti. Bakırhan’ı takip eden kalabalık bir grup sık sık “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Siyasi tutsaklar onurumuzdur”, “HEDEP halktır, halk burada” sloganları atarak alkış ve ıslıklar çaldı.

Bakırhan esnaf ziyaretinin ardından parti binasına geçerek partililerle sohbet etti. (BA/AS)