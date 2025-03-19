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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 15:59
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 16:24
2 dk Okuma

Bakırhan: Savcı, AK Parti ile görüşmelerimize de mi dava açacak?

Bitlis'te konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi: "Bu siyasi operasyon aynı zamanda bizleredir. Ne demek Türk ve Kürt ittifak yapamaz? Kent uzlaşısı suç değil, demokratik bir modeldir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakırhan: Savcı, AK Parti ile görüşmelerimize de mi dava açacak?
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Newroz kutlamasında konuştu.

Bakırhan, konuşmasına PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıya değinerek başladı ve "Sayın Öcalan'ın Newroz Bayramını kutluyoruz. 2025 Newrozu aynı zamanda Sayın Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı yaptığı bir yıl oldu. Demirci Kawa’nın yaktığı özgürlük meşalesi Sayın Öcalan’ın çağrısıyla bizleri ve bölge halklarını aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025

"Çağrı 85 milyonu özgürleştirecek"

“Bu çağrı sadece Kürtlerin değil, 85 milyonun özgürleşmesini sağlayacak" diyen Bakırhan, şunları söyledi: "Onun için diyoruz ki bu çağrı samimiyetle, ciddiyetle ele alınmalıdır. Bu çağrının gereklerini iktidar ve devlet yerine getirmelidir. Sayın Öcalan'ın çağrısı öyle sıradan bir çağrı değil. Sayın Öcalan’ın çağrısı bizim için bir pusuladır. Bu gemiyi, bu pusula olduğu müddetçe başarıya ulaştıracağımızın sözünü bir kez daha Tatvan halkının huzurunda veriyoruz.”

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
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"Bu operasyon aynı zamanda bizleredir"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’ü aşkın kişinin gözaltına alınmasına da değinen Bakırhan, şöyle devam etti:

“Bu operasyon ne yargı ne hukuk meselesidir, apaçık siyasi operasyondur. Barışın tartışıldığı bir süreçte, bu siyasi operasyonlardan artık vazgeçilmesi gerekiyor. İmamoğlu’nun kent uzlaşısı üzerinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. 

Sayın savcıya sesleniyoruz; Kürtler siyaset yapmayacaksa ittifak yapmayacaksa ne yapacaklar? Bu siyasi operasyon aynı zamanda bizleredir. Bu ayrımcı ve düşmanlaştırıcı aklı reddediyoruz. Ne demek Türk ve Kürt ittifak yapamaz? Sayın savcı bizim AK Parti ile yaptığımız görüşmelere de mi dava açacak? Kent uzlaşısı suç değil, demokratik bir modeldir.

Bu operasyonlar adalete, barışa ve demokrasiye vurulmuş büyük bir darbedir, sabotajdır, kabul etmiyoruz. Bu topraklarda demokrasinin gelmesi için bu siyasi kumpasları, operasyonları tanımadığımızı bir kez daha belirtiyoruz."

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(RT)

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Tuncer Bakırhan
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