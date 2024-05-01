Bakırhan Saraçhane'den seslendi: Türkiye emekçileriyle dayanışmak için buradayız

Saraçhane'deki 1 Mayıs yürüyüşüne katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İşçi sınıfı buradan ayrılmadan biz de buradan ayrılmayacağız" dedi.

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İşçiler, İstanbul'da 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin çağrısıyla Taksim Meydanı'na yürümek üzere sabah saatlerinde Saraçhane'de bir araya geldi. Ancak Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapatılması nedeniyle polis yürüyüşlere izin vermeyerek biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle eylemcilere saldırdı. Kitle bekleyişi sürerken, DİSK ve KESK'ten "faaliyet tertip komitesi kararıyla sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “İşçi sınıfı buradan ayrılmadan biz de buradan ayrılmayacağız” dedi.

Bakırhan, tüm toplumsal gruplara çağrı yaparak ortak mücadele vurgusu yaptı.

MA'da yer alan habere göre Bakırhan, şöyle konuştu:

Güçlü mücadele zemini

“Bugün 1 Mayıs. Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nü kutluyoruz, 'Bijî Yek Gulan' diyoruz. Biz de DEM Parti olarak tabanımız, kitlemiz, emekçiler, Kürt yoksulları olarak Taksim'de Türkiye işçi sınıfıyla, Türkiye emekçileriyle dayanışmak için bugün buradayız. Çok iyi biliyoruz ki işçilerin birliği ve mücadelesiyle, demokrasi ve özgürlük mücadelesini bir araya getirebilirsek güçlü bir mücadele zemini yaratabiliriz.

"Bu ülkedeki yoksulluğu, yolsuzluğu, işçinin ve emekçinin çekmiş olduğu zulmü bitirebiliriz. Önümüzdeki günler Kürt halkının hak arama mücadelesiyle, Türkiye emekçilerinin, yoksullarının, işçilerinin mücadelesinin ortak bir zeminde buluşmasının mücadelesini daha fazla vereceğiz.

"Mücadelemiz ortak"

"İşçiler, emekçileri, Kürtler, Aleviler, gençler ve kadınlar güçlü bir mücadele zemininde bir araya gelebilirlerse yaşadığımız yoksulluğu ve zulmü bitirmek bizim ellerimizdedir. Tekrar bu vesileyle bugün Taksim'e gelmiş Türk, Kürt, Arap, Ermeni emekçilerinin gününü kutluyor, dayanışma içerisinde olduğumuzu, mücadelemizin ortak olduğunu belirtiyor günlerini kutluyorum.”(AÖ)