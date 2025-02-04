Bakırhan: Öcalan, önümüzdeki günlerde bir tarihi çağrıya hazırlanıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Bakırhan, konuşmasında 6 Şubat 2023’te yaşanan Maraş depremlerine değindi. İnsanların hâlâ çadırlarda yaşadığını belirten Bakırhan, “Deprem bölgesindeki yurttaşlara söz veren iktidar yine sınıfta kaldı" dedi.

Bakırhan’ın gündeminde Siirt Belediyesi’ne atanan kayyım ve İmralı görüşmeleri de yer aldı.

Kayyımlara sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Bakırhan, “Kimse bize ‘süreç var, bu kayyım uygulamalarını görmezden gelin’ demesin. Kimse ‘süreç var size tokat atarız sesinizi çıkarmayın, her hukuksuzluğu yaparız sessiz kalın’ demesin. Bizim belediyemizi gasp edenler bilsin ki bu halkın iradesi fermanla teslim alınmaz. Biz buradayız, diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Bu fermanlar vız gelir tırıs gider” dedi.

"Top artık Erdoğan'da"

Bakırhan, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Muhalefet ve toplum Türkiye'de çözümü destekliyor. Muhalefet ve toplum bu sürecin bir barış sürecine evrilmesini istiyor. Bu tarihi fırsatı kaçırmamak lazım. Zehirli bir dil bu tarihi süreci geriye götürebilir. Demokrasi ve hukuk ile Kürt sorununa çözüm bulma arayışındayız. Öcalan çatışmaları hukuki zemine çekme çağrısı yapmışken iktidarın dili buna uygun olmalıdır.

Sayın Öcalan Kürt sorunun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde bir tarihi çağrıya hazırlanıyor. Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağırıyoruz.

Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da. Milyonlar artık demokratikleşme gelsin diye bekliyor, güven artırıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Oyalanmak yerine tarihe cesur bir lider olarak geçin. Bizler eşit bir yaşamdan yanayız. Yönümüz ve istikametimiz barış ve demokrasi yoludur. Her şeye rağmen bu yolda cesaretle yürümeye devam edeceğiz."

"Çağrı 15 Şubat ya da sonrası da olabilir"

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın çağrısı için, "15 Şubat da olabilir sonrası da olabilir" dedi.

"İmralı ziyareti olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakırhan, "Henüz netlik yok. Çağrıyı bekliyoruz" diye yanıt verdi.

(RT)