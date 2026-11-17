Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin bugün (17 Kasım) TBMM'de düzenlenen haftalık grup toplantısında Kürt meselesinin çözümüne ilişkin yürütülen süreci değerlendirdi.

DEM Parti: "Barış sürecinin ikinci aşaması için siyasi ve hukuki adımlar atılmalı"

Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın bulunduğu yerin değişmesinin ardından çalışma koşullarının da değiştiğini ve sekretaryasının güçlendirildiğini açıkladı.

Sürecin dört aşamadan oluştuğunu söyleyen Bakırhan, silahların susması ve diyalog zemininin kurulmasının ardından hukuki düzenlemeler ile demokratik siyasetin önünün açılması gerektiğini belirtti.

“Sekretaryası güçlendirildi”

Öcalan'ın çalışma koşullarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Öcalan'ın yeni yerine geçmesi ile birlikte çalışma koşulları değişti. Bunu buradan açık bir şekilde ifade edeyim. Daha hızlı ve verimli çalışması için de sekreteryası güçlendirildi.”

Bakırhan, silahsızlanma sürecinin kalıcı hale gelebilmesi için hukuki ve siyasi düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

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“Dördüncü aşamanın kapısındayız”

Barış ve Demokratik Toplum Süreci olarak adlandırdığı gelişmelerin dört aşamadan oluştuğunu belirten Bakırhan, ilk aşamayı silahların susması ve çatışmaların sona ermesi olarak tanımladı.

İkinci aşamanın diyalog ve müzakere zemininin kurulması olduğunu söyleyen Bakırhan, bu iki aşamanın geride bırakıldığını ifade etti.

Üçüncü aşamayı hukuki ve siyasi çerçevenin oluşturulması, dördüncü aşamayı ise demokratik siyasetin önünün açılması ve temel hakların güvenceye alınması olarak açıkladı.

Meclis'te kurulan komisyon ve kabul edilen yasal düzenlemeleri bu kapsamda değerlendiren Bakırhan, mevcut adımların yeterli olmadığını söyledi.

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Beş maddelik normalleşme çağrısı

Bakırhan, Türkiye'de siyasi normalleşmenin sağlanması için atılması gerektiğini düşündüğü beş adımı sıraladı:

Çerçeve yasanın bütün yönleriyle uygulanması

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının hayata geçirilmesi.

Siyasetçilerin tutuksuz yargılanması

Belediyelerdeki kayyım uygulamalarının sona erdirilmesi

Demokratik siyaset, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması

Bakırhan, sürecin yalnızca siyasi partiler arasındaki görüşmelere bırakılmaması gerektiğini, toplumsal katılımın da sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Kürdistan Ulusal İttifakı HEVBENDÎ'ye operasyon: Dokuz kişi gözaltına alındı

Kürt siyasetçilere yönelik gözaltılara tepki

Bakırhan, aynı gün Kürdistan Ulusal İttifakı (HEVBENDÎ) bileşenlerine yönelik düzenlenen gözaltı operasyonlarına da tepki gösterdi.

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel, parti yöneticisi Hasan Dağtekin, Mehmet Can Azbay ve Fuat Önen'in gözaltına alınmasını eleştirdi.

Kürt siyasi çevrelerinin düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün korunması gerektiğini belirten Bakırhan, siyasi görüş ayrılıklarının bu hakların savunulmasına engel olmadığını söyledi. Bakırhan, gözaltıların demokratik siyaset ve barış süreciyle bağdaşmadığını belirtti.

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Sözcü TV'ye kayyım kararına tepki

Sözcü TV'nin bağlı olduğu medya şirketine kayyım atanmasına da değinen Bakırhan, basın kuruluşlarına yönelik müdahalelere karşı olduklarını söyledi. Bakırhan, medya kuruluşlarının siyasi tutumlarından bağımsız olarak basın özgürlüğünün korunması gerektiğini belirtti.

Kayyım uygulamaları ve gözaltıların barış sürecine zarar verdiğini savunan Bakırhan, basın özgürlüğünün demokratik normalleşmenin temel koşullarından biri olduğunu ifade etti.

73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan yaşamını yitirdi

Hasta mahpuslar için acil adım çağrısı

Konuşmasına, cezaevinde kanser hastalığına yakalandıktan sonra tahliye edilen ve yaşamını yitiren Abdulvahap Adsoy'u anarak başlayan Bakırhan, hasta mahpusların durumuna da dikkat çekti.

Adsoy'un 30 yılı aşkın süre cezaevinde kaldığını, tedavisinin dışarıda yapılmasına yönelik başvuruların sonuçsuz kaldığını ve 28 Nisan 2024'te tahliye edildiğini aktardı.

Bakırhan, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nden Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Newroz Bozkurt ile Kayseri Bünyan Cezaevi'nde bulunan Evin Zapsu ve Evin Karasu'nun sağlık durumlarına ilişkin de endişelerini dile getirdi.

Cezaevlerinde sağlık durumu ağırlaşmış yaklaşık 50 mahpus bulunduğunu söyleyen Bakırhan, tahliye ve tedavi için yeni yasal düzenlemelerin beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Bakırhan ayrıca TUHAD-FED, hasta yakınları, avukatlar ve milletvekillerinin Adalet Bakanlığı önünde süresiz oturma eylemi başlatacağını duyurdu.

(FY)