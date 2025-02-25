Bakırhan: Öcalan'ın çağrısının videolu olmasını temenni ederiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’te partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Tuncer Bakırhan, sözlerine Kağızman Belediyesi’ne atanan kayyıma tepki göstererek başladı. Bakırhan, “Güzel sözlerle başlamak istiyoruz fakat gaspçılar mükerrer suç işlemeye devam ediyorlar” dedi.

"Herkesi haysiyete çağırıyoruz"

Kars’ı Türkiye’nin en renkli kentlerinden biri olarak nitelendiren Bakırhan, “Bu sistemin bütün ötekileştirmesine rağmen oranın halkları asla karşı karşıya gelmedi. Bir arada yaşamın en örnek verilecek yerleridir” diye konuştu.

Bakırhan, "Halkın iradesini gasp eden anlayışı kınıyorum. Yanlış bir yoldan gidiyorsunuz. Bu kumpasçı akıldan inşallah bir gün kurtulacağız. Biz önemli bir barış çabasının haysiyeti için yaşıyoruz. Bu kayyum atayanlar ne için yaşıyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Herkesi haysiyete çağırıyoruz" dedi.

"Barışı mümkün hale getirenlere bin selam olsun"

Türkiye ve Orta Doğu halklarının kaderini değiştirecek bir dönüm noktasında olduklarını belirten Bakırhan şöyle konuştu:

"100 sene önce kurulan ulus-devlet, kurtuluş mücadelesine ters düştü. 100 yıldır sistem tek tipleştirmek istedi ama başaramadı. Kürtlerin mücadelesi bu tek tipleştirmeye sığmadı. Bu renkli mozağin bir arada yaşamasının mücadelesini yürütüyoruz. Umutlandığımız anda beyefendiler başka şeyler yapıyor. Bu zulüm karşısında duran ve kendi kimliğini yaşatan Kürtlere, Alevilere, devrimcilere bin selam olsun. Dayanarak bugünlere geldiler. Hem bir olalım diyorsunuz, hem de bir olmak istediğiniz insanların varlığını inkar ediyorsunuz. Varlığını inkar ettiğiniz halklarla nasıl bir olacaksınız? Yok sayanlara karşı barışı bile mümkün hale getirmek büyük başarıdır. Barışı mümkün hale getirenlere bin selam olsun. Bugün artık demokratik, müreffeh bir Türkiye asrına başlayabiliriz. Bunun koşulları var. Bu kötücül aklın ortaya koyduklarını tartışmayacağız. İsimlerimiz, dillerimiz farklı olabilir ama çektiğimiz acının yükü hepimiz için aynıdır. Modern Türkiye tarihinin en acı dolu dönemini kapatabiliriz."

"Barzani de Öcalan'ın perspektifini destekledi"

"Herkesin gözü Öcalan'ın yapacağı açıklamada” diyen Bakırhan, kendilerine dünyanın dört bir yanından mesajlar geldiğini söyledi. Bakırhan, “Kürtler bir arada. Sayın Barzani de Öcalan'ın perspektifini desteklediğini söyledi. Bu tarihi duruşa kıymet verin” ifadelerini kullandı.

Öcalan'dan videolu mesaj iddiası

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Öcalan'ın videolu çağrısının "mevzuata uygun değil" sözlerine şu yanıtı verdi:

"Biz de daha sağlıklı, inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz. Bu meseleler iktidarın Öcalan ile birlikte vereceği karar. Bunlar teknik mesele hal yolu bulunur. Bir çağrı olacak yakın zamanda ama tarihi hakkında bir şey söyleyemeyiz. Böylesine tarihi bir çağrının ciddiyetine uygun bir formül bulunsun."

İmralı heyetinin adaya gitme başvurusu olup, olmadığı sorusuna ise Bakırhan, şu yanıtı verdi:

"Bunlar teknik mevzular. Başvuru yapılmıştır, haberimiz yok heyet yapıyor."

(AD)