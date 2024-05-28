Bakırhan: MHP, AKP’nin sonunu da yavaş yavaş getirecektir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, haftalık Meclis Grup Toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

1 Mayıs eylemine katıldıkları için tutuklananların ailelerinin de katıldığı grup toplantısında konuşan Bakırhan konuşmasına “1 Mayıs’ta tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Onlarla dayanışma içinde olacağız. Bu dava ile ilgileneceğiz” diyerek başladı.

Bakırhan şöyle devam etti:



“27 Mayıs sonrasında gelişen 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve daha nice müdahale de darbe mekaniğinin Türkiye'de hâlâ güncel olduğunun en iyi göstergesidir. Bu darbe mantığından kimlerin faydalandığını hep birlikte yakın zamandaki askeri ve siyasi darbelerden gördük. Darbeden kimlerin zarar gördüğünü de biz yaşayarak gördük. Şu anda bu salonda bulunan birçok arkadaşımız hem askeri hem siyasi darbelerden dolayı işkence gördüler, tutuklandılar, cezaevine girdiler. Yani darbenin yararlananları belli.

“Darbenin zarar görenleri ise bizleriz. Dolayısıyla bizler her yerde emekçilerle, ezilenlerle birlikte askeri ve siyasi darbelere karşı duracağız. Biraz önce söyledim. Erdoğan dün ‘Türkiye'nin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz’ diyor. Peki siz darbe girişimine maruz kaldıysanız, biz ne olduk? 12’nci partimiz, insaf! 11 partimiz kapatılmış ya da kapatılmak zorunda bırakılmış. Binlerce yöneticisi, eş başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları cezaevlerinde tutuluyor. Cezaevlerinde bizden dolayı yer kalmadı. O yüzden S tipi, Z tipi cezaevleri açmaya devam ediyorlar. Beyefendi de ‘en fazla darbeye maruz kalan parti biziz’ diyor. Buna gülüp geçmek gerekiyor.”

Gezi Direnişi

"Kobanî Kumpas Davası, Gezi Davası, HDP Kapatma Davası… Bugüne kadar süren bütün rehin davalarının tamamı açık birer darbedir. Biz bunları darbe olarak adlandırıyoruz. Bugün de Gezi’nin yıldönümündeyiz. Bu vesileyle halkların mücadelesini tekrardan selamlıyoruz. Gezi halkların haklı itirazıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu haklı itirazın yanında duracağız. Karanlık gider, Gezi kalır; karanlık gider, mücadele kalır diyoruz. Gezi demokratik bir hak talebidir. Bu böyle bilinsin. Gezi yargılanamaz. Bu vesile ile Gezi’de yaşamını yitiren devrimcileri ve yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Gezi nedeniyle tutsak olan arkadaşlarımıza da buradan selam ve sevgilerimizi yolluyoruz.

"AKP’liler bu ittifaktan rahatsız"

"MHP ile ittifak bugün AKP’nin işine geliyor olabilir. Ancak emin olun, 70’lerden günümüze kadar bütün kaos ve krizlerin baş aktörü olan MHP, AKP’nin sonunu da yavaş yavaş getirecektir. Gittiğimiz her yerde, sokakta, mitingde, gezdiğimiz kentlerde gerçek AKP’liler bu ittifaktan rahatsız. Bu rahatsızlıkları hepimiz biliyoruz ama Saray bilmiyor. Çünkü Saray’ın işine geliyor. Fakat nasıl bir sonla AKP karşılaşacak bununla hepimiz şahit olacağız. Türkiye gri listeden çıkmak istiyorsa önce MHP ve AKP’nin kol kanat gerdiği çeteleri tasfiye etmesi gerekiyor. Tüm bu yapılar ve yarattığı çürüme, savaşın darbe mekanizmasının ve bundan beslenen siyasetin ortaya çıkardığı sonuçtur. Türkiye bu hakikatlerle yüzleşmezse daha büyük çürüme ile karşı karşıya kalacaktır. Çözüm çok basit; güçlü demokrasi, gerçek adalet, hakikat ve yüzleşme, Kürt sorununun demokratik çözümü, darbe ve vesayet mekanizmasının tasfiye edilmesi. Bunlar olmadan biraz önce bahsettiğim olumsuzlukların tamamını biz 85 milyon insan birlikte yaşamak zorunda kalacağız.

"Önce o ağzınızı kapatın"

Yine bir küçük çözüm önerimiz daha var. Tuttuğu takım küme düşüyor diye “bu sene düşme kalksın” diyen, oyu düştüğünde “baraj kalksın” diyen, hoşuna gitmedi diye “güneş doğmasın” diyen, fikren ve siyaseten baş edemiyor diye “DEM Parti kapatılsın” diyen toplum ve akıl düşmanı bu anlayışa bir önerimiz var. Lütfen her şeyi kapatma sevdanızdan önce o ağzınızı kapatın. Türkiye’ye en büyük hayrınız bu olacaktır.

"Uyutma dedikleri hayvanları katletmektir"

Bakırhan sokakta yaşayan köpeklerin “uyutulması”nı öngören yasa teklifiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere son günlerde sokak hayvanları gündemi var. Maşallah herkes tartışıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Gariptir, yasa tasarısının ismi ne biliyor musunuz? “Hayvan Hakları Yasa Teklifi”. Sanki hayvan haklarını koruyacak, genişletecek bir yasa tasarısı hükümet tarafından Meclis’e sunuluyor gibi anlaşılıyor. Bak burada bile bir aldatmaca var. İçeriğinde hayvan hakları yok, hayvanları katledecek teklifler var. Buna göre sokak hayvanlarını toplayacaklar, barınaklarda 30 gün boyunca misafir edecekler, ilana çıkacaklar. Sahiplendirilen hayvanları sahiplerine verecekler, gerisini de uyutacaklar. Birileri daha uyutmanın ne olduğunu bile bilmiyor. Sanıyorlar ki öyle hayvanlar uyutulacak, gece uyandırılacaklar. Oysa uyutma dedikleri hayvanları katletmektir. Doğaya, insana, canlıya düşman pratikleriyle kalıcı bir çözüm üretmekten yoksun bu iktidar çareyi yine yaşamı yok etmekte, sokak hayvanlarını katletmekte buluyor. Sokak köpekleri diye bir sorun yarattılar. Barınaklar açsaydınız, barınaklardaki hayvanların yaşam koşullarını iyileştirseydiniz, kısırlaştırmak için gerçek bir plan program hayata geçirseydiniz, bugün sokak hayvanlarının bir sorun olduğundan bahsetmeyecektiniz."(AÖ)