Bakırhan: Mardin’e Mehmet Uçum’u mu aday yapsaydık?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Kayyım atamaları ve sekiz gündür devam eden protestolara değinen Bakırhan, kayyım atanan belediyeler önündeki abluka ve polis şiddetine tepki gösterdi.

Bakırhan'ın konuşması özetle şöyle:

"Batman kayyımı Kürtçe hizmeti durdurdu"

"İnsanlar sokaklarda direnirken Batman kayyımı ilk iş olarak Kürtçe hizmeti durdurdu. İşte kayyım böyle bir şeydir. Kayyımın düşmanlık olduğunu söylüyoruz. Bunu anlatıncaya kadar söylemeye devam edeceğiz. Halklarımız kayyım değil, demokrasi istiyor. Halkımız iradelerine saygı duyulmasını istiyor” diye kaydetti.

Batman’da bir anne, Kürtçe 'av bi bêjingê nayê komkirin' dedi. Yani 'elekle su toplayamazsınız' dedi. Size soruyorum, kayyım elekle su toplamak değil midir? Başka bir anlamı var mı bunun? İki dönem denenmiş, iktidar atamalardan dolayı çok net cevabını almış, ama buna rağmen yine üçüncü defa denemeye kalkmış.

"Bu iktidar kayyım iktidarıdır"

Mardin'deydik. Mardin’de de yine vatandaşlarımız olanı çok güzel okuyorlar. Bir vatandaşımız 'Darbe deyince eskiden Kenan Evren aklı gelirdi, ama şimdi bu iktidar akla geliyor' diyordu. Aynısını Halfeti'de bir yurttaşımız söyledi. Ortak akıl böyle bir şeydir. Dedi ki bu iktidar kayyım hükümetidir, iktidarıdır. Dört bir yanda halkımız aslında bu iktidarın ne olduğunu Halfeti'den Mardin'e kadar net bir şekilde dile getirdi.

"Ne idiği belirsiz insan arıyorsanız çevrenize bakın"

Yetmiyor bir de belediye eşbaşkanlarımıza ‘Ne idiği belirsiz’ diyor. Bizim idiğimiz belli. Bak burada adalet, barış, demokrasi isteyen insanlarız. Ne idiği belirsiz senin atamış olduğun kayyımlardır. Ne idiği belirsiz aç açıkta olan insanın hakkını, hukukunu yemektir. Hırsızlık, yolsuzluk yapmaktır. Bizim defterimizde, bizim mücadelemizde asla böyle şeyler olmaz. Bin yıllardır bu topraklarda barış, demokrasi, hak ve hakkaniyet mücadelesi veren bir geleneğiz. Ne idiği belirsiz insanlar arıyorsanız kendi etrafınıza ve çevrenize bakın.

"Cengiz Holding'i mi aday yapsaydık?"

Açık konuşalım; önce minareyi çalıyorlar, sonra kılıfına uyduruyorlar. 'Terör' filan diyorlar. Bizim partide 'terör' yok, 'terörist' yok. Biz biliyoruz siz Kürtlerin tamamına 'terörist' diyorsunuz, şimdi yetmedi bu etki ajanlığı yasasıyla birlikte Türkiye’nin tamamını, muhalif olan herkesi 'terörist' demeye çalışıyorlar. Bu yasanın da karşısında duracağız. Muhalif olan herkesi 'terör' kavramına sıkıştırarak, muhalefet yapmasını engellemek, önlemek demokratik siyasetle bağdaşmaz.

Sayın Erdoğan, memlekette 'terörist' yaftası yapıştırmadığınız tek bir insan kaldı mı? Ne yapacağız peki? Mardin’e siyaset kayyımı Mehmet Uçum’u mu aday yapsaydık? Batman’a ihale kayyımı Cengiz Holding'i mi aday yapsaydık? Biz yapsaydık da kim oy verecekti ki bunlara? Bir de temiz adaylardan bahsediyor.

"Hiçbir arkadaşımızın elinde silah olmadı"

Bakın açık şekilde ifade edelim; kayyım artık Kürtlerin sorunu değildir. Bunu dün söylemiştik ki Esenyurt'ta bir kez daha ortaya çıktı. Kayyıma karşı hep birlikte dayanışarak durmazsak; kayyım sadece Kürt coğrafyasında değil, Türkiye’nin dört bir yanına önümüzdeki dönem yayılması olasıdır.

En son Meclis Başkanı da açıklamalar yaptı. Sayın Kurtulmuş, 'Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz' dedi. Siyasetin sandıktan başka hiçbir yere el atmaması lazım. Emin olun benim elimde hiç silah olmadı. Hiçbir arkadaşımızın elinde silah olmadı. Siyaseti demokratik çözümün adresi olarak gördüğümüz için, bu hakaretlerinize, işkencelerinize yıllardır dayanıyor ve siyaset yapıyoruz.

"Bir elde milli irade, diğer elde kayyımla darbe"

Bu zemine inanmasaydık bu kadar yoğun baskınız zulmünüz karşısında buralarda oturmazdık. Sayın Kurtulmuş o zaman sizlere soruyorum; halkın iradesine atanan bu kayyımlara dair de bir çift sözünüz var mı? Meclis Başkanı olarak bir şey söyleyecek misiniz? Bunu da merakla bekliyoruz. Sayın Kurtulmuş'a soruyorum; yine bir elde milli irade söylemi, diğer elde kayyımla demokrasiye darbe yan yana olur mu? Milli irade ve demokrasi ile darbe yan yana olmaz.

Bu vesile ile Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partileri ve Meclis Başkanı'nı kayyım yasasını görüşmeye davet ediyorum. Bir günde bu yasayı görüşerek, demokrasi önünde engel olan bu yasayı ortadan kaldıralım, halkın seçtiği yöneticileri bir sonraki seçime kadar o kenti yönetmesinin önünü açalım. Bu konuda da sayın Meclis Başkanına büyük görevler düşüyor.

"Trump’ın seçilmesini fırsata çevirmek istiyorlar"

Şimdi iktidar temsilcileri Trump’ın seçilmesini fırsata çevirmek istiyorlar. Günlerdir yorum yapıyorlar neredeyse kutlama yapacaklar. Niye? Çünkü bunu Rojava'ya yönelik bir askeri operasyonun zemini haline getirmeye çalışıyorlar. İktidar izlediği politikalarla bugüne kadar büyük krizler yaratı. Şimdi de Rojava’da Kürtlere saldırarak krizi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu krizler böyle çözülmez.

Rojava'ya savaş açarak, saldırarak bu krizleri ortadan kaldırılmaz. İktidar temsilcileri ısrarla Trump’ın seçilmesini ve yeni dönemi bir fırsat penceresi çerçevesinde değerlendiriyor. Açık söylüyorum Türkiye için bir fırsat penceresi varsa -ki var-, Kürt sorunu demokratik yollarla çözerek en büyük fırsat penceresini açmış olur.

"Bahçeli konnuşuyor, Erdoğan önüne set çekiyor"

1 Ekim’den beri Türkiye’de önemli tartışmalar yürüyor. Sayın Bahçeli’nin el uzatması ile başlayan ve partimizin ortaya koyduğu güçlü çözüm iradesiyle toplumda bir umut oluştu. Sayın Erdoğan Bahçeli’nin açıklamalarından sonra uzun bir süre sessizliğini korudu. En son bu mesele ile ilgili yaptığı konuşmada da 'Kürt kardeşim senden bu eli samimiyetle sımsıkı tutmanı bekliyoruz' dedi. Ama bir hafta geçmeden elimi sımsıkı tutun dediği Kürt halkının iradesine kayyım atadı.

Kürtlere elimi sımsıkı tutun diyen Erdoğan kayyımlara sımsıkı tutunmaya çalıştı. Sayın Bahçeli cephesinden de Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, kurucu Meclis ruhu, umut hakkı demokratik siyasetin öneminden bahsetti. Bu açıklamaları önemli bulduğumuzu belirtmiştik. Peki ne oldu? Bahçeli’nin bu açıklamalarından sonra Sayın Öcalan’a üç aylık disiplin cezası verildi. Bahçeli konuşuyor, Erdoğan önüne set çekiyor. Bakalım önümüzdeki dönemde bu ikili arasındaki tartışmalar nereye evrilecek."