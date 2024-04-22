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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 17:09
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 17:12
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Bakırhan MA ve JINNEWS'i ziyaret etti: Kürt gazeteciler büyük bedeller ödedi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki partililer, Ankara’daki JINNEWS ve MA bürosunu ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakırhan MA ve JINNEWS'i ziyaret etti: Kürt gazeteciler büyük bedeller ödedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milletvekili Sevilay Çelenk ile Parti Meclisi (PM) üyeleri, 22 Nisan Kürt Gazeteciler Günü nedeni ile Ankara’daki JİNNEWS ve Mezopotamya Ajansı’nın (MA) Ankara bürosunu ziyaret etti. Bakırhan’ı ve beraberindekileri, gazeteci-yazar Hüseyin Aykol ile MA ve JİNNEWS muhabirleri karşıladı.

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“İmkansızlıklar içindeki duruşunuzu saygı ile selamlıyorum”

Ziyaret sırasında konuşan Bakırhan şunları söyledi:

“Kürt gazeteciliğinde 126 yıl oldu, çok büyük bedeller ödendi. Midhat Bedirxanlardan Apê Musalara, Nagihan Akarsel’den günümüze kadar Hüseyin Aykolların devam ettirdiği bu emek bu çaba çok değerli ve kıymetlidir. Kürt Gazetecilik Günü’nü kutluyoruz. Çok kolay bugünlere gelinmedi. Çok büyük bedeller ödendi.”

“Çok kısıtlı imkanlarla birlikte sistemin en başta hedef aldığı gazeteciler bu onurlu bayrağı düşürmeden günümüze kadar getirdiler. Eminim ve inanıyorum ki önünümüzdeki günlerde Kürt halkının ortak mücadelesiyle birlikte Kürt Gazeteciliği daha iyi ve özgür günler yaşayacaktır. Bunun mücadelesini veriyoruz. Siz Özgür Basını da bu ısrarcı, inatçı ve vazgeçmeyen, imkansızlıklar içerisindeki bu duruşunuzu saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli ve değerlidir. Gününüz kutlu olsun.”

“Özgür basın çalışanlarına teşekkürler”

Daha sonra konuşan Gazeteci Hüseyin Aykol ise, Kürt basınının tarihçesine değinerek, yaşadıkları zorluklara ve katliamlara dikkat çekti. Aykol, Kürt basınına daha güçlü sahip çıkma çağrısı yaptı. Burada konuşan DEM Parti Wan İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, Özgür Basın çalışanlarının birçok zorluğa rağmen mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Bilindiği üzere çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Kürt gazeteciler, maalesef ki sistemin engellemeleri, katliamları ve kıyımlarıyla karşı karşıyadır. Bu durumun en iyi tanıkları biz siyasetçileriz. Geçmişten günümüze gazetecilere yönelik katliamlar eksik olmadı. Bugün bile Özgür Basın çalışanlarına birçok engel çıkartılıyor. Demokratik bir toplumun oluşum mücadelesinde gazetecilerin emekleri göz ardı edilemez. Bu emeklerinden dolayı bütün Özgür Basın çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden DFG üyesi ve MA muhabiri Hakan Yalçın ile MKG üyesi ve JİNNEWS muhabiri Zelal Tunç, her zaman Kürt halkı başta olmak üzere işçi, emekçi ve ezilenlerin her yanlarında olduklarını belirterek, mücadele kararlılığını vurguladı. 

(EMK)

Mezapotamya Agency mezopotamya ajansı Jınnews kürt medyası dem parti
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Tutuklu Kürt gazetecilere 15 yıla kadar hapis talebi
12 Nisan 2023
/haber/tutuklu-kurt-gazetecilere-15-yila-kadar-hapis-talebi-277175
Kürt Gazeteciler Günü: Hakikat arayışı sürüyor
22 Nisan 2021
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ÖZGÜN ÖZÇER HAKKARİ'DEN YAZDI
Ceylan Önkol’u, Roboski’yi Size Hafıza Olarak Sunan Kim? Kürt Gazeteciler
22 Kasım 2017
/yazi/ceylan-onkol-u-roboski-yi-size-hafiza-olarak-sunan-kim-kurt-gazeteciler-191725
ADEM ÖZGÜR YAZDI
Kürt Gazeteciler ve Metin Göktepe
8 Ocak 2016
/yazi/kurt-gazeteciler-ve-metin-goktepe-170929
ÖZCAN KILIÇ ANLATIYOR
Kürt Gazetecilerin Avukatı Olmak
10 Şubat 2012
/haber/kurt-gazetecilerin-avukati-olmak-136073
"Demirel Hedef Gösterdi, Kürt Gazeteciler Kaybedildi"
13 Mart 2010
/haber/demirel-hedef-gosterdi-kurt-gazeteciler-kaybedildi-120647
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