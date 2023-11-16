Bakırhan: Kürt meselesi ikinci yüzyılda çözülmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin il ve ilçe örgütleriyle Diyarbakır’daki Demir Otel Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

Bakırhan, toplantının basına açık kısmında, Rojava saldırılarına, kayyımlara, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Toplantıya HEDEP milletvekilleri Çiçek Otlu, Celal Fırat ve HEDEP PM Üyesi Hacı Erdemir de katıldı.

Türkiye’nin Rojava’ya saldırılarına değinen Bakırhan, “Filistin için timsah gözyaşları dökenler, Rojava’ya karşı üç maymunu oynuyor” dedi

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın dün tahliye edilmesiyle ilgili de “Selahattin Demirtaş konuşmaları nedeniyle içeride, Selçuk Mızraklı içeride, Gültan Kışanak içeride ama bu katil dışarıda” dedi.

“Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalı”

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin mutlaka kaldırılması ve Öcalan’ın Kürt sorunun çözümüne katkı sunmasının imkanlarının yaratılması gerektiğini ifade eden Bakırhan, şunları söyledi:

“Kürt meselesi artık ikinci yüzyılda çözülmeli. Öcalan'ın rolü çok önemli. Öncelikle mutlak tecridin son bulması gerekiyor. Tecrit devam ediyorsa çözüm niyeti yok, demektir. Tecrit devam ediyorsa, hukuksuzluk devam edecek, demektir.”

“Değişeceğiz, dediler ama değişmemişler”

CHP Lideri Özgür Özel'in Demirtaş ve Öcalan'ı birbirlerine karşı konumlandırarak yaptığı kıyaslamalara da değinen Bakırhan, Kürtler üzerinden bu şekilde kavga edilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti: “Kendilerine yenilikçi, dediler, değişeceğiz, diyerek geldiler ama pek de değişmedikleri görülüyor. Kürt liderlerin kıyaslanmasını, karşılaştırılmasını doğru bulmuyoruz. Kürtler üzerinden kavga edilmesini doğru bulmuyoruz.”

“Emekçilere ve yoksullara yakışır bir sonuç için çalışacağız”

Yerel seçimle ilgili halk arasında “Nasıl olsa yine kayyım atanacak” algısı yaratılmaya çalıştığını söyleyen Bakırhan, “Bazı siyasi tacirler yine kayyım atanacağı yönünde haberler yayıyorlar. Bu defa emekle, kanla aldığımız bu mevzileri vermeyeceğiz. Gerekirse canımızı siper edeceğiz ama mevzilerimizi teslim etmeyeceğiz. Amed’e yakışır, hapishanelerdeki arkadaşların umuduna yakışır, bize umudunu bağlayan emekçi ve yoksullara yakışır bir sonuç almak için çalışacağız” dedi.

“Paramiliter güçleri örgütlüyorlar”

Bakırhan, isim vermeden HÜDA-PAR ile bazı KDP güdümündeki kesimlerin siyasete ikame edilmesi faaliyetlerine de değinerek “Katlederek başaramadı, şahin güvercin ayrımıyla başaramadı. Şimdi daha farklı yöntemlerle, paramiliter güçleri örgütleyerek, ilkel milliyetçi kesimleri örgütleyerek –keşke milliyetçi olsalardı- başarmaya çalışıyorlar. Bu tehlikeli zemin konusunda uyarmak istiyorum” dedi.

Ahmet Kaya ve Seyit Rıza’yı andı

Konuşmasında ölüm yıldönümü vesilesiyle Ahmet Kaya’yı da anan Bakırhan, “Kürde ya hapishane, ya toprağın altını ya da sürgünü hak gören sistemi kınıyorum” dedi.

Seyit Rıza’yı da 87. ölüm yıldönümünde anan Bakırhan, “Seyid Rıza’nın dediği gibi, biz asla pes etmeyeceğiz. Seyid Rızaların duruşu bize yol gösteriyor” dedi.

Tuncer Bakırhan’ın toplantı sonrasında, saat 15.00’da Bağlar’ın Dörtyol mevkiindeki esnafları ziyaret etmesi beklenirken toplantının yapılacağı Demir Otel’in bulunduğu cadde üzerinde polisin çok yoğun güvenlik önlemleri alması dikkat çekti. (BA/AS)