Bakırhan kayyımlara seslendi: Kendinize güveniyorsanız aday olun

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bir hafta önce başladığı bölge turunun son gününde Hakkari’de halk buluşmasına katıldı.

HEDEP İl binası önünde halka seslenen Bakırhan, 31 Mart yerel seçimlerine ve belediyelere atanan kayyımlara değindi.

“İki dönemdir irademize kayyım atıyorlar” diyen Bakırhan, “Kayyım; yolsuzluk, hırsızlık demektir, kayyım Apê Mûsa’nın ismini tabeladan kaldırmak demektir. Ayşe Şan Kültür Merkezini kapatandır, Celadet Bedirhan’ın heykelini yıkandır. Kayyım kadın, Kürt, genç ve emekçi karşıtıdır. Peki, kayyım ne yapıyor? Vallahi talan ve yolsuzluk yapıyor. Diyarbakır’da Bağlar, Mardin ve Batman kayyımının yolsuzluklarını anlatsak iki gün yetmez. Van’ın borcu ikiye, Siirt’in borcu üçe katlanmış. Yol yok alt yapı yok. Önümüzdeki seçimlerde bu kayyım sistemini sandığa gömeceğiz. Kayyımı kendi memleketine, Saraya göndereceğiz” dedi.

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"Kayyımlar AKP il başkanı gibi çalışıyor"

“Valilerin ve kayyımların AKP il başkanı gibi çalıştığını” söyleyen Bakırhan, şöyle konuştu: “Buradan onlara çağrı yapıyoruz. Sayın kayyımlar ve valiler, kendinize güveniyorsanız 4 ay sonra seçim var. Buyurun sandık kuralım, siz de AKP’den aday olun bakalım. Hakkari, Siirt, Batman halkı kimi seçecek görürüz. Bu topraklar öyle kadim topraklardır ki dünyayı işgal eden büyük İskender bile bu topraklara takıldı, buradan geçemedi. Bu topraklar insan olmayan, barışçıl olmayan, demokrat olmayan, halkları farklılıkları kabul etmeyen hiç kimseyi bağrında taşımamış, hırsızlık ve yolsuzluk yapanları da bağrında taşımayacaktır.

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"Kayyımlar hizmet üretmiyor, yolsuzluk yapıyor"

“‘Kayyımlar hizmet üretmiyor, kayyım çalıyor, yolsuzluk yapıyor’ dediğimiz zaman, ‘bayrak’ diyorlar. Bütün kirliliklerini, usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını vatan ve bayrak altında saklamaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün ama muhakkak Türkiye ve Kürdistan’da barış rüzgarları esecektir, kayyımlar olmayacaktır. Kürdü reddeden, Kürt gençlerini zindanlarda çürütenler, sürgüne gönderenler bu topraklarda muhakkak kaybedecektir.”

Kısa bir süre sonra yerel seçim stratejilerini açıklayacaklarını söyleyen Bakırhan, son olarak “Halkımız bizden sadece Kürdistan değil, her yerde seçime girmemizi istedi. Biz de halkımızın bu isteğini büyük bir ciddiyetle değerlendirip tartışıp, önümüzdeki günlerde bu konuda nasıl bir seçim stratejisi belirleyeceğimizi açıklayacağız” dedi.

(RT)