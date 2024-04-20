Bakırhan: Kars, Şırnak, Bitlis’in iradesi gasp edildi

Yeni dönem mücadele hattını belirlemek için toplanan PM toplantısının açılışında konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Perspektifimiz çok net; örgütleneceğiz, genişleyeceğiz” dedi.

MA'da yer alan habere göre iki gün sürecek PM toplantısında seçim sonuçları ile siyasal süreci değerlendireceklerini belirten Bakırhan şunları söyledi:

"Kürt halkı kayyımları gönderdi"

“Kürt halkı 31 Mart’ta iradesine sahip çıktı. Kayyım anlayışını ve kayyımları göndermiştir, partisine oy vermiştir, partisinin yanında durmuştur. Bölge halkı ranta, yıkıma, talana 'hayır' demiştir. Her türlü hileye ve yalana karşı, rüşvete karşı DEM Parti çatısı altında bir araya gelerek tekrar belediyeleri kazanmıştır.

"Batıda da ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler yine DEM Parti çatısı altında yerel yönetimlerde söz sahibi olmuştur. Bu çok değerli ve anlamlıdır. Seçime başlarken de söylemiştik; bölgede kayyımlarla yönetilen belediyeleri kazanacağımızı söylemiştik. Kayyımları göndereceğimizi, Batı'da da halklarımızın yaşadığı her yerde iradelerinin yönetime yansıyacağını belirtiştik. Her iki stratejimiz de başarılı bir şekilde hayat buldu.

Kars, Şırnak, Bitlis

"Hile, yalan dolan, haram seçmenlerle birlikte Kars, Şırnak, Bitlis’in ve birçok ilçe ve beldemizin iradesi gasp edilmiştir. Aslında Kars, Bitlis, Şırnak kazanmıştır. Kaçak seçmenlerle Kars, Şırnak ve Iğdır’ın iradesini çalanlar kaybetmiştir."

"Emin olun, oralarda daha güçlü çalışmalar yapacağız. Daha güçlü örgütleneceğiz. Bu haram ve kaçak seçmenlerle gasp edilen kentleri el birliği ile önümüzdeki seçimlerde hırsızları göndererek tekrar halklarımızın iradesiniz yönetimine taşıyacağız. Kaybettiğimiz yerlerde hata ve eksiklerimizin olduğunu gördük. Başarımızı tabii ki kutlayacağız ama bu toplantıları başarımızı kutlamak için yapmıyoruz, seçimlerde eksik kaldığımız, yetersiz kaldığımız, kaybettiğimiz yerlerdeki nedenleri tartışarak ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik çaba ve çalışmalar için yapıyoruz."(AÖ)