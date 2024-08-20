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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 16:28
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 16:34
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Bakırhan İzmir’de yangın bölgesinde: Afet bölgesi ilan edilsin

Bakırhan, ilk olarak yangından etkilenen Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile mahalle muhtarı ile görüştü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bakırhan İzmir’de yangın bölgesinde: Afet bölgesi ilan edilsin
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, İzmir’deki ziyaretleri kapsamında Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı bölgesinde yaşanan orman yangınından etkilenen yurttaşlarla bir araya geldi.

Bakırhan, ilk olarak yangından etkilenen Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile mahalle muhtarı ile görüştü.

"Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdık"

MA’daki habere göre, Yaşananları anlatan Mahalle Muhtarı Arzu Nisan, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi talebini dile getirdi.  Yangından birebir etkilendiklerini belirten Nisan, "Belediyelerden ve yetkililerden yardım istedik. Gelmeyince en son insanlardan helallik istedik. Dakikalarla alevlerin içinden çıkmayı başardık" dedi.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ve bir komisyon kuracaklarını belirterek, hasar tespitinin ise henüz tam olarak yapılmadığını söyledi. 

Daha sonra konuşan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da yangınların zamanında söndürülmediğini ve İzmir'in akciğerlerinin göz göre göre yandığını söyledi.

Yaşanan yangınlarda kasıt olabileceğini kaydeden Akın "İnsanlar bu bölgenin rant alanı haline getirilmek istendiğini düşünüyor. Kent buraya doğru kaymaya başladı ve buralar değerlendi" dedi.  

Bakırhan ve beraberindekiler, daha sonra Onur ve Yamanlar mahallesini ziyaret etti. Mahalleliler heyete, yangın bölgesinde içme suyu ve elektrik sorunu yaşadıklarını iletirken, sorunların çözülmesini istedi. Yurttaşları dinleyen Bakırhan ise, bölgenin afet alanı ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Heyet, son olarak yangında ağır hasar gören Karşıyaka Örnekköy Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

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(EMK)

dem parti İzmir Yangını orman yangınları 2024 Tuncer Bakırhan
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