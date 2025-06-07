Bakırhan ile bayramlaşan Eren Bülbül’ün annesi: Artık anneler ağlamasın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 2017’de askerlerin yer göstermesi için operasyon bölgesine götürülen ve çıkan çatışmada yaşamını yitiren Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü telefonla arayarak bayramını kutladı. Bakırhan, görüşmede, Bülbül’ün süreci desteklediğine yönelik açıklamasını hatırlatarak, desteği için teşekkür etti.

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T24’te konuşan Ayşe Bülbül, görüşmeye ilişkin “Bayramımı kutladı, ‘O konuşmanız için teşekkür ederim’ dedi. Ben de kendisine aradığı için teşekkür ettim” dedi.

"Süreçten dolayı kabul ettim"

Bakırhan’ın kendisini aramasını olumlu olarak değerlendiren Bülbül, “Bu süreç araya girmese kabul etmezdim, konuşmazdım. Süreçten dolayı kabul ettim. Bayramımı kutlaması çok duygulu tabii” ifadelerini kullandı.

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"Başka anneler ağlamasın"

Silahsızlanma sürecine onay verdiğini belirten Bülbül, “Yeter ki başka Erenler ölmesin. Başka anneler ağlamasın. İnşallah öyle olur. Yoksa benim evladımın suçu yoktu. Adaletin peşini bırakmayacağım ben. Asla unutmam ama şimdi artık anneler ağlamasın istiyorum. Bu yüzden onay veriyorum. Sen benim yerimde olsan onay vermez miydin? Yeter ki ölmesin çocuklar. Bitecekse onay veriyorum. Evlatlarımızın günahı yok” diye konuştu.

(AB)