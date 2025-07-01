Bakırhan: Heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı ile buluşacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis grup toplantısında konuştu.

“Sürece” dair konuşan Bakırhan, “Demokratik çözümün adresi Ankara, mekânı Meclis, muhatabı 86 milyon insandır” dedi.

Bakırhan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın barış sürecindeki rolüne de vurgu yaptı ve “Sayın Öcalan Ortadoğu’nun karmaşık siyasi tablosunda, barışın pusulasını cesaretle çiziyor. Kürt sorununun çözümünden bölgesel dengeye uzanan geniş perspektifle hareket ediyor” diye ekledi.

Bakırhan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Barış sürecinin kendine has bir ritmi var. Bu ritmi bozmaya çalışanlar başarısız olur. Biz de barışın inşasını ona yakışır bir ritimle sürdüreceğiz. DEM Parti olarak sürecin ciddiyetine layık davranıyoruz. ABD'den Almanya'ya İngiltere'ye barış diplomasisini örüyoruz.

Parti heyetimiz önümüzdeki günlerde de Sayın Cumhurbaşkanı ile buluşacak. Bu görüşmeye de büyük önem veriyoruz. Bölgesel kaos tırmanırken iç barışımızı güçlendirmek için daha çok konuşmalıyız, bir araya gelmeliyiz. Sayın Erdoğan ile yapacağımız görüşme ile herkesi kapsayan demokrasi, hukuk ve iç barışı sağlayacak bir yol haritasının çıkmasını umut ediyoruz.

Heyetlerimizn yapacağı görüşmeler sonrasında Türkiye'ye nefes aldıracak bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda barış iklimini somut hayata yayacak gelişmelerin en kısa sürede gerçekleşmesi beklentimiz, temennimiz bu yöndedir. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri yeni hamleleri hep birlikte göreceğiz.

CHP Kurultay Davası

Yine CHP’ye yapılan müdahaleler, topyekûn demokratikleşme sorununu gözler önüne seriyor. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair görülen dava 8 Eylül’e ertelendi. Kobane Davası, Kurultay Davası ve devam eden onlarca siyasi davanın artık bu ülkenin gündeminden çıkarılması çağrısı yapıyoruz.

Bu sabahın erken saatlerinde önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, belediye çalışanlarının ve siyasetçilerin gözaltına alındığını öğrendik. Yargı eliyle yapılan bu siyasi operasyonu reddediyoruz. Soyer, barış için çalışan bir siyasetçidir. Derhal serbest bırakılması gerekir.

Madımak Katliamının yıl dönümü

Yarın Madımak Katliamının yıl dönümü. Sazın, sözün, türkünün yandığı, acının en derinini yaşadığımız bir katliamı geride bırakalı yıllar oldu. Türkünün yakıldığına, şiirin, kalemin, sazın ateşe verildiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda hiçbir kitapta yazmayan, hiçbir öğretide yer almayan bir katliam yaşandı. Madımak, bizlere ayrımcılığın, inkârın ve nefretin nasıl korkunç sonuçlara yol açtığını bir kez daha gösterdi. O oteldeki alevler sadece bir binayı değil, bu ülkenin birlikte yaşam umudunu da yakmaya kalktı. 2 Temmuz’un yıl dönümünde yitirdiğimiz şairlerimizi, ozanlarımızı ve canlarımızı en kalbi duygularımla anıyorum.

Kobanî Davası gerekçeli kararı

Geçen Kobanî Davası’nın gerekçeli kararı açıklandı. Maşallah kırtasiyelerde herhalde A4 kararı kalmadı. 33 bin sayfa. Sanırım o sayfaları birbirine yapıştırsak Ankara’dan Muş’a kadar yol olur. Malazgirt’e kadar da gider. Belki barışa da katkısı olur. 9 yıldır Kobanê Davası demokratik siyasete yapılan saldırıların ana simgesi oldu. gerekçeli kararı açıklandı. 33 bin sayfa da olsa 100 bin sayfa da olsa bu kağıt siyasi kumpas ve demokratik siyasete müdahalenin adıdır. Artık siyasi davalarla siyaseti dizayn etme zihniyetinden vazgeçilmelidir. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Kobanê Kumpas Davası’nda yargılanan arkadaşlarımız bizimle birlikte yürüyen bu sürece katkı sunmak için dışarıda yanımızda olmalılar.

“Meclis’i göreve çağırıyoruz”

Haksızlıklar ve hukuksuzlukların son bulmasında, Türkiye’nin demokratikleşmesinde Meclis’e artık büyük görevler düşüyor. Meclis’te Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesini önüne alan komisyon artık hızlanmalı ve kurulmalıdır. Bu süreç bir madalyonun iki yüzü gibidir. Birinci yüzünde demokratikleşme adımlarının atılması, ikinci yüzünde silahsızlanma sürecinin yürütülmesi vardır. Silahsızlanma kapsamında PKK’ye ilişkin yasanın çıkarılması sürecin yasal temelini oluşturacaktır. Silahsızlanmanın sağ salim gerçekleştirilmesi kardeşlik hukuku kapsamında kucaklaşmayı sağlayacaktır. İnsanların bu sürece güvenini artıracaktır. Bu ülkenin bütün yurttaşları kardeşlik hukuku içerisinde kucaklaşsın istiyoruz. Selamlaşsın istiyoruz, birbirinin camını çerçevesini indirmesin diyoruz. Birlikte bu ülkenin geleceğini inşa edelim diyoruz. Bu konuda da Meclis’i göreve çağırıyoruz.

“Barışın istikameti Ankara’dır”

Komisyon sonuç alıcı bir şekilde çalışırsa ve uygun bir içerikte kurulursa emin olun Türkiye demokrasinin önü açılır. Çünkü demokratik çözümün ve barışın istikameti Ankara’dır, mekanı Meclis, muhatabı ise 86 milyon insandır. İçte huzurlu bir Türkiye’yi Ortadoğu’da istikrarın sigortası yapmak için herkesi siyaset yapmaya, barışı büyütmeye davet ediyoruz. En başta da Meclis başkanlığını. DEM Parti olarak Ortadoğu dinamiklerini ve siyasetini sanırım ey iyi bilen Türkiye’deki yapılardan birisi biziz. Bu kapsamda Ortadoğu’ya dair hem aktif güç hem de fikri ve siyasi olarak yeni dönem için en güçlü öznelerden biri Kürtlerdir. 3’üncü yol yaklaşımımız geleneksel ulus devlet modelini delen demokratik bir alternatif sunuyor.”

(RT)