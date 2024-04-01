Bakırhan: Her tutanak teker teker inceleniyor, Şırnak halkı kazandı

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şırnak, Kars ve Bitlis seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Taşınan kaçak seçmelere vurgu yapan Bakırhan, "Şırnak, Bitlis ve Kars olmak üzere onlarca kentte kaçak seçmenle kazandığını düşünen yönetimler meşru değildir. Herkesi halk iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz" dedi.

Bakırhan'ın açıklaması şöyle:

"Kaçak seçmene direnen Şırnak kazandı"

Değerli Şırnak, Bitlis, Kars halkı, Değerli yol arkadaşlarım, Büyük emek ve mücadele ile kazandığınız belediyeleri kaçak seçmenle gasp etmek istiyorlar.

"Mücadelemizin yüzü akı Şırnak halkı sonuç ne olursa olsun her daim sizinle gurur duyuyoruz. Şırnak’ta 6541 kaçak seçmene karşı kazanan direngen Şırnak kentidir. Şırnak halkı iradesine sahip çıktı. Kimse resmi yalanlara kanmasın. “Sen nerelisin?” diye sorduğumuzda bize cevap bile veremeyenlerin oylarıyla kentimizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. “Sen nerelisin” sorusu sömürgeci anlayışa vurulan bir tokattır. Her tutanak teker teker inceleniyor, Şırnak halkı kazanmıştır.

"Bitlis’i irade gaspçılarına bırakmayacağız"

Dünden beri ayakta olan Şırnak halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Her biji Şirnex. Adaletin, irfanın, kültürün kalbi Bitlis’te büyük bir zafer kazandık. Kaçak seçmen hilesi ve oylarımızın iptal edilmesi halk iradesine darbedir. Bu darbeyi ret ediyoruz. Yasal itirazlarımız sürüyor ve Bitlis’i asla irade gaspçılarına bırakmayacağız.

"Kars sonucu ne olursa olsun bizimdir"

Ve Kars. Taşınan 3.842 kaçak seçmenle kazandıklarını düşünenler Kars halklarının vicdanında mahkum edilmiş, mağlup edilmiştirler. Kars’ta oranın seçmeni olmayan haram seçmenleri bir tarafa bırakıldığında 1386 oyla kazanmış oluyoruz. Kars sonucu ne olursa olsun bizimdir. Kars ya me ye. Kimse bize yenilgiyi dayatamaz.

Her türlü hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz. Büyük emekler verdik; bu kentlerde alın terimiz, hafızamız, mücadele geleneğimiz var. Her bir arkadaşımızı kazandıkları zaferden ötürü ayrı ayrı tebrik ediyorum. Demokratik kamuoyu ve muhalefeti kaçak seçmenle gasp edilmek istenen halk iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Açık şekilde ifade edelim; başta Şırnak, Bitlis ve Kars olmak üzere onlarca kentte kaçak seçmenle kazandığını düşünen yönetimler meşru değildir. Herkesi halk iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz."