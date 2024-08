Bakırhan: ‘Hayvanları katletme’ yasasını uygulamayacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Yerel Yönetimler Kurulu’nun iki gün sürecek olan “Demokratik Yerel Yönetimler Çalıştayı” başladı.

Van’da yapılan çalıştaya, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Partili belediye eş başkanları ile Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel de katıldı.

Zeydan ve Şedal mazbatayı aldı: Bu zafer hepimizin

"Büyük bir direnişle başarı elde ettik"

Açılış konuşmasını yapan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, “Seçimler bizim için kolay olmadı ve büyük bir direnişle başarı elde ettik. Ancak seçimden sonra belediyelerimize saldırı oldu. Buna karşı da halkımız direndi ve başardı” dedi.

Şengal katliamının 10. yıl dönümüne de değinen Şedal, “Bugün Êzidî halkına yönelik 74’üncü fermanın yıldönümü. Êzidî halkı kadim bir tarih ve kültüre sahip. Bu kültürde eşitlik ve demokrasi olduğu için bu saldırılar oluyor. Êzidî halkımızın hayata geçirmek istediği bu ilkeleri, kentlerimizde çok dilli ve kültürlü bir anlayışla yürüteceğiz” diye konuştu.

ŞENGAL KATLİAMININ 10. YILI DEM Parti: Türkiye, Êzidî katliamını soykırım olarak tanımalı

"Bu iktidarın iyi olma şansı yok"

Daha sonra konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, Êzidî katliamını kınayarak konuşmasına başladı.

31 Mart seçimlerinde önemli bir başarı elde ederek 78 belediye kazandıklarını söyleyen Bakırhan, şöyle konuştu: “Bir pusu iktidarıyla karşı karşıyayız. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama olmaz. Bu pusu iktidarı Van’da aynı yöntemi denediler ama halkın iradesiyle karşılaştı. Wan’dan halkın direnişinden ders çıkarmayanlar bu kez Hakkari’de bu pusuyu kurdular.

"Bu nasıl bir hukuk, belediye başkanın daha mahkemesi olmamış, karar açıklanmadan kayyım atıyorlar. Hukuk, adalet, Kürt düşmanlığınız batsın. Daha da beter olun. Umarız bu karardan vazgeçerler ve halkın iradesi tekrar iade edilir. Hakkari için hiç durmadık ve durmayacağız. Sadece kayyım ataması yok bin bir türlü kötülük yapıyorlar.

"Her şeyi yaptılar şimdi sıra trafik akışını kolaylaştırmak için yapılan yazıya geldi. Her akşam sanki ülkede darbe oluyormuş gibi o yazıları siliyorlar. Bu iktidarın iyi olma şansı yoktur. Kürt düşmanlığına son verin. Hûn sûwar hatin em ê we peya bişinin. Bence o yazının yerine ‘önce insan olun’ yazısı yazılsın.”

"Keçe Kurdan" ve "Şervano"yu söyleyen Koma Özgün'ün üyeleri tutuklandı

"Şimdi halaylara taktılar"

Son on günde Kürtçe şarkı eşliğinde çekilen halaylara yönelik tutuklamalara değinen Bakırhan, “Şimdi halaylara taktılar. Kürdün kendi geleneksel giysileriyle çekmiş olduğu halaylara katılanları tutukluyor, işkence ediyorlar, dövüyorlar. Uygulamadıkları vahşet yok. Bunların uyguladıklarının adı faşizmdir, ırkçılıktır.”

ERMAN PAÇALI VE BARIŞ KARLI ANLATTI "Hayvanlar toplanmıyor, sokakta hayvan katliamı yaşanıyor"

"Halaya, Kürtçeye, hayvana düşmanlar"

Meclis’te kabul edilen sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önünü açan yasaya da dikkat çeken Bakırhan, yasayı uygulamayacaklarını söyledi ve ekledi:

“Sadece Kürde düşman değiller, doğaya, halaya düşmanlar, Kürtçe iki kelimeye düşmanlar, sembollerimizin cadde ve sokaklara verilmesine düşmanlar. Bu yetmedi bir de hayvanlara düşmanlar. Keşke sadece bize düşman olsaydılar. Hayvanları katletme yasasını Meclis’te kavgayla gürültüyle geçirdiler. Buradan sizlere çağrımdır; biz bu yasayı tanımayacağız, uygulamayacağız.

"Kentler, sokaklar, caddeler ne kadar insanların olduğu kadar diğer canlıların, köpeklerin ve kedilerindir de. Köpek ve kedileri cadde ve sokaklardan toplatıp izolasyon altındaki o ölüm kamplarına kesinlikle koymayacağız. Ben eminim ki bu konuda yaratıcı uygulamalar bularak Türkiye’de de örnek bir uygulamaya imza atacaklardır. Canlıların da kent hakkı vardır. Partimizin ve yerel yönetimlerimizin bu konudaki politikası çok nettir. Yasayı tanımıyoruz, uygulamayacağız.”



