Bakırhan: "Emeklisini ekmekle terbiye etmeye çalışan sistemin sonu yakındır"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ekmek ve Adalet" buluşmaları kapsamında bugün (19 Ağustos) İzmir'in Bayraklı ilçesinde emeklilerle bir araya geldi. Buluşma yapılan alanın girişine Kürtçe ve Türkçe, "Ekmek ve adalet mücadelesinde buluşuyoruz" pankartı asıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre buluşmaya DEM Parti milletvekilleri Kamuran Tanhan, İbrahim Akın ve Burcugül Çubuk; DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sevtap Akdağ ve DEM Parti Ege Bölgesi PM üyeleri ile birlikte emekli sendikaları, kentte bulunan siyasi parti ve kurum temsilcileri ile yüzlerce yurttaş katıldı.

"Emekliler 31 Mart'ta iktidara bir ders verdi"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sebahattin Yeşiltepe, Birleşik Emekliler Sendikası MYK üyesi Yavuz Karagöz, Tüm Emeklilerin Sendikası Bornova Şube Başkanı Yusuf Şenol, Emekliler Dayanışma Sendikası yöneticisi Hasan Ergöl ve Emekli Meclisleri Sendikası İzmir temsilcisi Abdulcelil Baysal emeklilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Emeklileri dinledikten sonra konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sistemin emeklilere önem vermediğini söyledi. Emeklilerin 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara bir ders verdiğini anımsatan Bakırhan, sandıklardaki örgütlülük ve birlikteliğin önümüzdeki günlerde iktidarı göndermek için de kullanılması gerektiğini vurguladı.

AKP'nin yarattığı ekonomik krizi en çok emeklilerin hissettiğini ifade eden Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti: " Dünyanın emeklileri Türkiye’de aylarca tatil yapıyor, güneşin denizin tadını çıkarıyor. Bizim emeklilerin yüzde 55’i ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü bu sadaka denilecek parayla yaşamını idame ettiremiyorlar."

"Sermaye dostu bir iktidarla karşı karşıyayız. Sermayeye vergi indirimi, muafiyet, düşük faizli kredi. Sıra emekliye, işçiye geldiği zaman kimsenin aklına gelmeyecek vergiler koyuyorlar. Bir ülke kendi insanını çalışanını, emekli olan insanlarını ekmekle terbiye etmeye çalışıyorsa o sistem bitmiştir, sonu yakındır. Bizleri tanımayan bu uygulamalarıyla bizlerin onuruyla oymaya çalışan bu onursuz sistemden hesap sormak boynumuzun borcudur."

"Emeklilerin çıkarını ve demokrasiyi düşünen bir örgütlenme artık bir zorunluluktur"

16 milyon emeklinin istese iktidarı değiştireceğinin altını çizen Bakırhan, yaşanan eksikliğin birleşik bir mücadele verememekte olduğunu kaydetti. Bu parçalı yapıda emeklilerin sesinin duyulmadığını dile getiren Bakırhan, şunları kaydetti:

"Ortak ilkeler etrafında emeklilerin çıkarını, ülkenin demokrasisini, geleceğini ve özgürlüğünü düşünen bir örgütlenmeye gitmek artık zorunluluktur. Bu ülkenin çoğunluğunu oluşturan bizler, derdini çeken bizler, üretimini sağlayan bizleriz. Ülkenin büyük çoğunluğu örgütsüz küçük küçük örgütlerde bulunduğu müddetçe bu iktidar da kendi geleceğini büyüterek devam ediyor."

Bakırhan, örgütlenmedeki sorunlara karşı emeklilere şöyle bir öneride bulundu:

"16 milyon emekli biraz da oturup bu meseleyi düşünmeli, güçlü, örgütlü, kendi içinde birliğini sağlamış, Kürt’ü, Türk’ü, Alevi'si bütün renkleri kendi bünyesinde bir araya getirmiş, sadece emeklinin hakkını değil, insanca yaşayacağı bir Türkiye ve demokrasi mücadelesi için bir örgütlülüğe kavuşması gerekiyor."

"Bizi önemsemeyen iktidarı biz de tanımayalım"

İktidarın "Emekliyi ezdirmiyoruz" söylemlerine de değinen Bakırhan, emeklilerin TÜİK enflasyonun bile çok altında ücret aldıklarını hatırlatarak şöyle dedi:

"Ne ezdirmemesi, parça parça ettiniz, hücrelerine kadar böldünüz. 2 bin 500 TL zam verdiler. İzmir'de muhtemelen en ucuz ev kirası 10 bin liradan başlıyor. 25 yıl prim ödeyecek, 25 yıl hizmet edecek onuruyla ama emekli olduktan sonra aldığı emekli maaşı bir kira etmeyecek. Verdiğimiz her önerge AKP-MHP duvarına çarpıp gidiyor. O zaman bizi önemsemeyen, geleceğimizi düşünmeyen bizi açlık sınırının altında bir ücrete mahkum eden bu iktidarı biz de tanımayalım."

"DEM Parti İzmir'dir, Karadeniz'dir, Amed'dir"

Bakırhan, son olarak DEM Parti'nin sadece Kürt sorununa sıkıştırılamayacağının altını çizdi ve DEM Parti'nin emeklilerin insanca yaşadıkları, bütün inançların ve halkların kardeşçe, bir arada, kendi dilleriyle, kültürleriyle, halaylarıyla, türküleriyle yaşadıkları demokratik bir Türkiye mücadelesi sürdürdüğünü belirtti.

Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti: "Yani DEM Parti İzmir’dir, Trakya’dır, Edirne’dir, Karadeniz’dir, Amed’dir, Dersim’dir, Türkiye’nin dört bir yanıdır. Bizleri ısrarla siz emekçilerden ve işçilerden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bizim emekçilerle buluşmaya çalıştığımız her adımımızı engellemeye çalışıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki, demokrasi arayanlar, özgürlük ve emeğinin karşılığını arayanlar bir araya gelirlerse bu sömürü, savaş, ceberrut sistemi asla ayakta duramaz. Önümüzdeki dönem hepimize büyük sorumluluk ve görevler düşüyor. Hepimizin derdi ortaktır. Bundan sonra da öyle devam edecektir."

Bakırhan’ın konuşmasının ardından buluşma sona erdi. (NK)