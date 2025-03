Bakirhan: Em ber bi aştî û çareseriyeke dîrokî ve diçin

Li Parka Newrozê ya navçeya Rezan a Amedê bi dirûşma “Rêbertiya Azad Civaka Demokratîk” Newroz tê pîrozkirin.

Siyasetmedara Kurd Sebahat Tuncel, Parêzerê Buroya Hiqûqê ya Sedsalê Ozgur Faîk Erol, Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) Çîgdem Kiliçgûn Uçar û Hevserokê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tuncer Bakirhan beşdarî pîrozbahiyê bûn.

Hevserokê Giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tûncer Bakirhan di Newroza Amedê de wiha got:

“Pûsûlaya Rojhilata Navîn îro di Newroza Amedê de lê dide. Îro ne tenê li Rojhilata Navîn, li hemû cîhanê çav li qad û Newroza Amedê ye. Ji ber ku Amed Newroz e, Newroz Amed e. Tu Newroz î. Em cejna Newrozê ya birêz Ocalan ê ku gelê Kurd veguherand gelê Newrozê, pîroz dikin. Newroz pîroz be birêz Ocalan.

Banga 27'ê Sibatê ya birêz Ocalan, ji bo Tirkiyeyeke ku ti gel li van xakan neyê hiştin û her kes lê wekhev û azad be, bangek e. Me destê xwe daye kesên ku destê xwe dirêjî aştiyê dikin û milê xwe jî daye kesên ku mil dane milê me û em ê vê yekê bidomînin. Birikandina dîrokî û feraseta hevpar a têkiliyên Tirk-Kurdan dikare hemû rê li ber siberojeke demokratîktir nîşanî me bide. Em ne ji derve li çareseriyekê digerin, lê belê di paşeroja hevpar a Tirk û Kurdan de û biryardariya wan a ji bo avakirina siberojê bi hev re ne. Bi pêçandina birînên berê bi hev re em dikarin pêşerojê bi hev re ava bikin. Werin em bi hev re di vê rêyê de bimeşin.

Biryara me, helwesta me zelal e. Em bi milyonan, aştiyê dixwazin, wekheviyê dixwazin, em civakeke demokratîk dixwazin. Binêrin bi milyonan mirov li qada Newroza Amedê aştî û çareseriya demokratîk dixwazin. Divê her kes peyama qadên Newrozê baş bixwîne. Meydanên Newrozê vexwendina peymana aştiyê ya sedsalê ye. Divê Tirkiye bi Kurdên li derveyî sînorê xwe dijîn re bibe xizmatî, ne dijmin.

Gelên Tirkiyeyê yên hêja; demokrasî, hiqûq û aştî rêya mecbûrî ya xelasiyê ye. Wateya bêhnstandinê çi be, avakirina zemîna siyasî û hiqûqî jî ewqas jiyanî ye. Heke her du alî jî gavan biavêjin, dê civak ji pêvajoyê bawer bike. Bawerî, hêvanê pêkvjiyanê ye. Serkeftina vê pêvajoyê, girêdayî nûjenkirina têkiliyên Kurd-Tirkan a li ser bingeha wekhevî û demokratîk bibe.

Têkildarî vê pêvajoyê em her tim ji aliyê erênî ve lê dinêrin. Em bang li îktîdar û dewletê dikin ku aliyê vala yê îskanê tije bikin. Aştî, ne meseleya têkçûn-têkbirinê ye. Aştî, bihara herî xweşik e ku hemû kes serdikeve. Em destûrê nedin ku ev bihar veguhere zivistanê. Em 85 milyon welatî xwedî li banga Aştî û Civaka Demokratîk derkevin.

Gelên hêja yên Tirkiyeyê; nêzikatiya Tirkiyeyê ya înkarker, yekperest û dij-demokratîk a li dijî gelan, bû sedem ku Tirkiye sedsalan winda bike. Bi xwe re xizanî û birçîtî anî. Bi banga sedsalê re berê me dîsa zivirî pêşerojê û me saetên xwe li ber aştiyê girt. Nifteya ku dê deriyê aştiyê veke, çareseriya pirsgirêka Kurd û Tirkiyeya demokratîk e. Rêgeha çareseriya pirsgirêka Kurd jî Banga Sedsalê ya birêz Ocalan e. Nabe ku êdî çareseriya vê pirsgirêkê were taloqkirin.

Ji ber ku li herêmê em di nava senaryoya qiyametê de ne. Rêya xelasiya ji vê qiyametê jî tifaqa Kurd-Tirkan a li ser bingeha demokrasî û wekheviyê ye. Lewma em careke din dibêjin; siyaseta xelet me ber bi cihê rast ve nabe. Rêgeha me, dê me ber bi komareke demokratîk ve bibe. Heval û rêhevalên hêja; binêrin, hemû rêyên dizanin dê ber bi ku de biçin vekirî ne. Em rêya xwe dizanin. Nirx û evîna me ya aştiyê rêya me diyar kir. Rêya me, rêgeha me ber bi Komara Demokratîk ve diçe. Cewhera rêya me jî bi Banga 27’ê Sibatê xwe rave kir. Di siyasetê de em li cem edalet, demokrasî, wekhevî û nirxên azadiyê ne. Rêya me, Rêya Sêyemîn e ku ber bi demokrasî, wekhevî û azadiyê ve diçe. Bi ruhê Newrozê, bi baweriya Kawa û bi cisareta Mazlum em ê meşa xwe bidomînin. Dawiya vê rêyê jî aştî ye, demokrasî û azadî ye. Ev sed sal in ev xak bi hesreta aştiyê dijî. Niha dema bihîstina dengê wê aştiyê ye û dema qîrîna wî dengî ye. Dema wê hatiye ku em aştiya li asoyê xuya dike bînin van xakan.”