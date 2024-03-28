Bakırhan Digor’da: DEM Parti dışında verdiğiniz her oy Bahçeli’ye gidecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tuncer Bakırhan, Kars’ın Digor ilçesinde ve ilçeye bağlı Dağpınar beldesinde halkla buluştu.

İlk durağı Dağpınar beldesi olan Bakırhan, burada kısa bir konuşma yaptı. Ardından Digor’a geçti.

İlçe binası önünde konuşan Bakırhan, şunları söyledi: “Dilimizi yok sayanlara, dilimize ‘bilinmeyen dil’ diyenlere ve Kürtlerin yaşadığı her parçaya ‘teröristan’ diyen anlayışı sandığa gömmelisiniz. Bazıları diğer partilerde siyaset yapıp, ‘biz de Kürdüz’ diyorlar öyle bir şey yok. Kürt olanlar Kürtçenin yasal statüsü için mücadele edenlerdir. Kürt olanlar Ankara’da JİTEM’le kurt ittifakı yapmazlar.

DEM Parti dışında verdiğiniz her oy Devlet Bahçeli’ye, ırkçı şovenizme, sizleri reddedenlere Şêx Said’e hakaret edenlere gidecek. Dîgor halkı onurunu, iradesine sahip çıkarak belediyesini kazanacaktır. Sizin ödediğiniz bedeli hiçbir yer ödememiştir. Geçmişe ve geçmişte ödenen bedele sahip çıkma günüdür.”

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(RT)