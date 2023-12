Bakırhan: Dersim’i kazanmak Seyit Rızaların mücadelesine sahip çıkmak demektir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dersim İl Örgütü'nün 2'nci Olağanüstü Kongresine katıldı.

Konuşmasına Kürtçe başlayan Bakırhan, “Seyit Rızaların, Alişerlerin, Zarifelerin, Dr. Şivanların hemşerilerine selam yolluyorum. Sakine Cansız, Aysel Doğan, Erdal Eren gibi dünden bugüne kadar onurluca mücadele eden bütün Dersim halkımıza selamlarımı iletmek istiyorum. Düzgün Baba, Ana Fatma, Buyer Baba'nın mekânında olmaktan mutluyum. Bu karşılamanızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Sistemin politikalarını bu topraklardan defetmek zorundayız"

Dersim eski belediye eşbaşkanı Nurhayat Altun ile Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş ve tüm tutuklu siyasetçilere “selam gönderdiğini” söyleyen Bakırhan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"HEP'ten bugüne kadar demokratik alanlarda kurumlarımızda, siyasi partilerimizde çalışan ve yaşamını yitiren arkadaşlarımızı anmak istiyorum. Kürt'üz, Aleviyiz diyebiliyorsak onların emekleri sayesinde olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Dersim siyasal, toplumsal, emek mücadelesiyle sadece değil bize direniş kökleriyle de büyük dersler veriyor. Dersim toplumsal mücadelenin önünü açan çok önemli bir merkezdir. Dersim sadece Reya Heq inancının ser çeşmesi değil, mücadelenin de ser çeşmesi olduğu için saygıyla selamlamak istiyoruz.

Dersim tarihten günümüze kadar hiçbir dönem mücadeleden hız kesmedi. Dersim'e bu nedenle sistem daha farklı yaklaşıyor. Sistem Dersim’e daha ince ve baskıcı politikalar uyguluyor. Dersim'deki arkadaşlarımızın da sistemin bu politikaları karşısında daha örgütlü mücadele etmeleri, bu dönemin en önemli gerekliliğidir. Sistemin bu politikalarını bu topraklardan defetmek zorundayız.

'Dersim kökleri üzerinden yeniden ayağa kalkacak'

Türkiye'nin birinci yüzyılının fotoğrafının Dersim olduğunu biliyoruz. Katliamlar, soykırım, göç politikaları, burada uygulamaya koyulan ince politikalar hayat bulsaydı bugün yüzlerce insan burada kongreye katılmazdı. İkinci yüzyıl katliamlar yüzyılı olmasın, Dersim inancının yasal güvenceye alındığı, barışa vesile bir yüzyıl olsun. Birinci yüzyılda büyük bedeller ödedik, ikinci yüzyılda kimse kaybetmesin. Dün ki çatışmada gencecik insanlar yaşamını yitirdi. Kimsenin ölmesini biz istemiyoruz.

Dersim'de de seçim olacak. Dersim'de de başta salonda oturan halkımız söz sahibi olacak. Dersim'de aday belirlemede ne yapacağımızı, STÖ'ler, kanaat önderleri, örgütlü olan her kurum, emek ve meslek örgütü, siyasi parti ve oluşum Dersim'de yapacağımız her şeyde söz ve karar sahibi olacağız. Bu sefer topu size attık. Her geldiğimizde bizi eleştiriyordunuz. Umarız seçimden sonra biz, size ‘Niye öyle yaptınız’ demeyeceğiz, sizi tebrik edeceğiz.

"Dersim'i kazanmak bize büyük bir güç verecek"

Dersimi kazanmak Rojava'da 'Jin jiyan azadi' diyenlerle dayanışmak demektir. Dersim’i kazanmak demek açlık grevindekilerle dayanışmak demektir. Dersim’i kazanmak Seyit Rızaların mücadelesine sahip çıkmak demektir. Dersim’i kazanmak, Dersimlilerle yönetmek, Kürt sorununun çözümünü sağlamak için bize büyük güç verecek.

Ben inanıyorum ki Dersim'de hiçbir zaman olmadığı kadar demokratik bir sonuç alacağız. Bunun için önce inanacağız, iki inandığımız şeyi harekete geçirmek için adaylarımıza, partimize sahip çıkacağız. İl örgütümüzü yalnız bırakırsak sistem yönelir. Gençlerimize sahip çıkmazsak, yoksullukla mücadele etmezsek çocuklarımız, gençlerimiz mülteci olur. Bunlara sahip çıkacağınız inançla hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Tek listeyle gidilen seçimde DEM Parti Dersim İl Eşbaşkanlığı’na Özcan Gürtaş ve Esma Ataş seçildi.

(RT)