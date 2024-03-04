Bakırhan, Dersim'de: O tabela yeniden Dêrsim olarak değişecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim çalışmaları dolayısıyla Dersim'i ziyaret etti.

Bakırhan’a, DEM Parti Dersim Belediye Eş başkan adayları Birsen Orhan ve Cevdet Konak ile Dersim Milletvekili Ayten Kordu eşlik etti.

Seyit Rıza Meydanı’nda Dersim halkına seslenen Bakırhan, “Seyit Rıza’nın torunlarıyla, doktor Şivan’ın yoldaşlarıyla, Ali Şêrlerin, Mahirlerin, İboların, Denizlerin, Zarifelerin, Sakinelerin diyarında olmaktan büyük gurur duydum” dedi.

Dersim’in “Tunceli operasyonlarıyla" kimliksizleştirilmeye çalışıldığını Bakırhan, "Biz geldiğimizde belediyemize Dêrsim ismini yazmıştık ama kayyım o tabelayı kaldırdı. Sizlere söz veriyoruz. Biz geldiğimizde o tabela yeniden Dêrsim olarak değişecek” diye konuştu.

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"Dêrsim’i insansızlaştırmak istiyorlar"

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kimseyi ötekileştirmedik" sözlerini hatırlattı ve şöyle devam etti: "21 yıldır Alevileri, Kürtleri ötekileştiriyorlar. Erdoğan, Alevilere ‘tür’ diyor. Daha Aleviliğin ne olduğunu bilmiyor. Kürtleri açlıkla, cezaevleriyle ötekileştiriyor. ‘Kadın da olsa çocuk da olsa gözünün yaşına bakmayın, gereğini yapın’ diyor. Bunlar doğamızın, Kürtlerin, yaşamımızın düşmanıdır. Kürdistan’ın dört bir yanında bu düşmanlığa halklarımız en iyi cevabı verecektir. Dêrsim topraklarını HES’lerle doldurdular. Yetmedi, Dêrsim’ de sermayedarlara 150 tane maden ruhsatı verdi. Bu ruhsatlar için elimizden geleni yapacağız. Doğamızı talan etmek, elimizden almak istiyorlar. İnancımıza, kimliğimize saldırıyorlar. Utanmadan 'kimseyi ötekileştirmedik' diyorlar. 38’de katlederek, 94’lerde köylerimizi yakarak, bizleri sürgün ederek, buradan göçertmeye çalıştılar. Şimdi de Dêrsim’i insansızlaştırmak ve Kürtsüzleştirmek istiyorlar. Ama Dêrsim halkı 38’lerden bu yana asla pes etmedi. Yine bunlara en iyi yanıtı verecekler.”

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"Kameralarla dolu Dersîm'de Gülistan hâlâ bulunamadı"

2020 yılından Dersim’de kaybedilen Munzur Üniversitesi öğrenci Diyarbakırlı Gülistan Doku’yu da hatırlatan Bakırhan, “Bir gün yönetim olduğumuzda onların katlettikleri, yok ettikleri, kaybettikleri her şeyin hesabını soracağız. Dêrsim’in dört bir tarafı kameralarla dolu ama Gülistan Doku henüz bulunamadı, akıbetini bilmiyoruz. Yargı eliyle ‘Kürdü öldürmek, kaybetmek, Kürde zulmetmek, köyünü yakmak, faili meçhul cinayetler uygulamak cezasızdır’ diyorlar. Peki bu Kürt halkı, ezilenler bunu görmeyecek mi?" dedi.

“Biz aynı Dêrsim gibiyiz” diyen Bakırhan, şair Ahmet Telli’nin “Hangi dağ efkarlıysa oradayız” şiirinden bir dörtlük okudu: “Hangi dağ efkarlıysa ordayız, perişan edilen her şey bizimdir. Yağmur oluyoruz hangi ırmak kurusa, gülüşümüz çocuk, adımız eşkiyaya çıkmıştır bizim.”