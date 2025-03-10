Bakırhan'dan Rojava sorusuna yanıt: SDG'nin temsilcileri biz değiliz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nde yer alan Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısı üzerinde parti temsilcileriyle görüşmelerine başladı

Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan ile Meclis’te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan kısa bir açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan: Tarihi çağrının bir muhatabı da Meclis'tir

"Çağrı 85 milyona yapıldı"

"Sürecin başarıya ulaşması toplumun örgütlü dinamiklerinin, toplumsal ve siyasi muhalefetin aktif katılımıyla olur" diyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Süreç başlarken şeffaf olacağımızı, yapılan görüşmeleri tartışmaları zaman sınırına takılmadan toplumun bütün dinamikleriyle açık bir şekilde paylaşacağımızı, toplumdan hiçbir şeyi kaçırmadan bilgileri aktaracağımızı belirtmiştik. Her iki İmralı görüşmesinden sonra siyasi parti ve toplumun bütün dinamiklerini bilgilendirdik. Son katıldığımız görüşme çok tarihi bir görüşmeydi. Sayın Öcalan, Türkiye'nin şiddet ve çatışmalardan uzaklaşarak demokratik bir zeminde diyalogla meselelerin çözülmesini çağrı metninde dile getirdi. Çağrı, Türkiye'deki 85 milyon insana, demokrasi güçlerine, hepimize yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrının karşılık bulması için de güç birliğine ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum."

DEM Parti Eş Genel Başkanları soruları yanıtladı: Çağrıda YPG yok

"Çağrının nereyi kapsadığının muhatabı biz değiliz"

Abdullah Öcalan'ın çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruya ise Bakırhan, "Türkiye'nin enerjisini yutan, can kayıplarına sebebiyet veren Kürt meselesinin şiddetsiz, silahsız tartışıldığı bir süreç var ve buraya odaklanmak gerekiyor. Çağrının nereyi, ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz. SDG'nin temsilcileri de biz değiliz. Çağrı demokrasi diyor, barış diyor. Muhataplarına sormak daha doğrudur. Sayın Öcalan mektubu gitmişti, o mektuba yanıtlar da verilmişti. O mektupta yazanı ve gelen cevabı görmediğimiz için çağrıya ne dedikleri, nereyi, ne kadar kapsadığını şimdi belirtmek bizim işimiz olmadığını söylemek istiyorum" yanıtını verdi.

TEK SORUN: "TERÖR" Erdoğan, Öcalan'ın açıklamasını "Kürt Sorunu", "PKK", "İmralı" ve "Öcalan" demeden yorumlamayı başardı

Aslan: Devletin de adım atması gerekiyor

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının önemli olduğunu belirten EMEP Genel Başkanı Aslan da “İmralı'dan yapılan çağrının kendisi, silahların susması, Kürt sorunun demokratik ve barışçıl bir platformda tartışılması, bu sürecin sonunda bir demokratikleşmenin sağlanması alçısından önemli olduğunu belirtmek istiyoruz” dedi.

Kürt sorununun savaş sarmalından çıkarılması için devletin de adım atması gerektiğini ifade eden Aslan, "İmralı'daki tecridin kaldırılması, siyasal affın gerçekleşmesi, kayyım politikalarına son verilmesi, siyaset yapan demokratik kurumlara dönük baskının son bulması, sınır ötesi operasyonların durdurulması, belediye başkanlarının yeniden göreve gelmesi Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından önemli olacaktır” diye konuştu.

Hatimoğulları ve Bakırhan, daha sonra CHP heyeti ile bir araya geldi.

(RT)