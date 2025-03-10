ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 13:53
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 14:22
3 dk Okuma

Bakırhan'dan Rojava sorusuna yanıt: SDG'nin temsilcileri biz değiliz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Başkanı Tuncer Bakırhan, Emek Partisi ziyaretinin ardından soruları yanıtladı. Bakırhan, Öcalan'ın çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına ilişkin, "Çağrının nereyi, ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz" yanıtını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakırhan'dan Rojava sorusuna yanıt: SDG'nin temsilcileri biz değiliz
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nde yer alan Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısı üzerinde parti temsilcileriyle görüşmelerine başladı

Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan ile Meclis’te bir araya geldi.

Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan kısa bir açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan: Tarihi çağrının bir muhatabı da Meclis'tir
Tuncer Bakırhan: Tarihi çağrının bir muhatabı da Meclis'tir
2 Mart 2025

"Çağrı 85 milyona yapıldı"

"Sürecin başarıya ulaşması toplumun örgütlü dinamiklerinin, toplumsal ve siyasi muhalefetin aktif katılımıyla olur" diyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Süreç başlarken şeffaf olacağımızı, yapılan görüşmeleri tartışmaları zaman sınırına takılmadan toplumun bütün dinamikleriyle açık bir şekilde paylaşacağımızı, toplumdan hiçbir şeyi kaçırmadan bilgileri aktaracağımızı belirtmiştik. Her iki İmralı görüşmesinden sonra siyasi parti ve toplumun bütün dinamiklerini bilgilendirdik. Son katıldığımız görüşme çok tarihi bir görüşmeydi. Sayın Öcalan, Türkiye'nin şiddet ve çatışmalardan uzaklaşarak demokratik bir zeminde diyalogla meselelerin çözülmesini çağrı metninde dile getirdi. Çağrı, Türkiye'deki 85 milyon insana, demokrasi güçlerine, hepimize yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrının karşılık bulması için de güç birliğine ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum." 

DEM Parti Eş Genel Başkanları soruları yanıtladı: Çağrıda YPG yok
DEM Parti Eş Genel Başkanları soruları yanıtladı: Çağrıda YPG yok
4 Mart 2025

"Çağrının nereyi kapsadığının muhatabı biz değiliz"

Abdullah Öcalan'ın çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruya ise Bakırhan, "Türkiye'nin enerjisini yutan, can kayıplarına sebebiyet veren Kürt meselesinin şiddetsiz, silahsız tartışıldığı bir süreç var ve buraya odaklanmak gerekiyor. Çağrının nereyi, ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz. SDG'nin temsilcileri de biz değiliz. Çağrı demokrasi diyor, barış diyor. Muhataplarına sormak daha doğrudur. Sayın Öcalan mektubu gitmişti, o mektuba yanıtlar da verilmişti. O mektupta yazanı ve gelen cevabı görmediğimiz için çağrıya ne dedikleri, nereyi, ne kadar kapsadığını şimdi belirtmek bizim işimiz olmadığını söylemek istiyorum" yanıtını verdi. 

Erdoğan, Öcalan'ın açıklamasını "Kürt Sorunu", "PKK", "İmralı" ve "Öcalan" demeden yorumlamayı başardı
TEK SORUN: "TERÖR"
Erdoğan, Öcalan'ın açıklamasını "Kürt Sorunu", "PKK", "İmralı" ve "Öcalan" demeden yorumlamayı başardı
28 Şubat 2025

Aslan: Devletin de adım atması gerekiyor

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının önemli olduğunu belirten EMEP Genel Başkanı  Aslan da “İmralı'dan yapılan çağrının kendisi, silahların susması, Kürt sorunun demokratik ve barışçıl bir platformda tartışılması, bu sürecin sonunda bir demokratikleşmenin sağlanması alçısından önemli olduğunu belirtmek istiyoruz” dedi.

Kürt sorununun savaş sarmalından çıkarılması için devletin de adım atması gerektiğini ifade eden Aslan, "İmralı'daki tecridin kaldırılması, siyasal affın gerçekleşmesi, kayyım politikalarına son verilmesi, siyaset yapan demokratik kurumlara dönük baskının son bulması, sınır ötesi operasyonların durdurulması, belediye başkanlarının yeniden göreve gelmesi Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından önemli olacaktır” diye konuştu.

Hatimoğulları ve Bakırhan, daha sonra CHP heyeti ile bir araya geldi. 

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan EMEP Seyit Aslan barış ve demokratik toplum çağrısı
ilgili haberler
“Öcalan’ın çağrısı, yeni çatışma koşullarına göre bir yenilenme çağrısı”
28 Şubat 2025
/haber/ocalanin-cagrisi-yeni-catisma-kosullarina-gore-bir-yenilenme-cagrisi-304998
Kurtulmuş'a 'süreç' sorusu: Meclis sorumluluğunu yerine getirecek
10 Mart 2025
/haber/kurtulmus-a-surec-sorusu-meclis-sorumlulugunu-yerine-getirecek-305302
DBP ve DEM Parti 8 kentte halkla buluştu: Barışı her yerde anlatmalıyız
10 Mart 2025
/haber/dbp-ve-dem-parti-8-kentte-halkla-bulustu-barisi-her-yerde-anlatmaliyiz-305294
Remzi Kartal: Öcalan’ın açıklaması demokrasi mücadelesinde yeni bir başlangıçtır
28 Şubat 2025
/haber/remzi-kartal-ocalanin-aciklamasi-demokrasi-mucadelesinde-yeni-bir-baslangictir-304968
AREDA SURVEY ANKETİ
Yüzde 57,5 "Öcalan'ın Çağrısı"nı olumlu karşılıyor
6 Mart 2025
/haber/yuzde-57-5-ocalan-in-cagrisi-ni-olumlu-karsiliyor-305149
Dr. Cuma Çiçek: "Devletin, Öcalan'ın ve PKK'nin yol haritası var"
3 Mart 2025
/haber/dr-cuma-cicek-devletin-ocalan-in-ve-pkk-nin-yol-haritasi-var-305054
ULUSLARARASI YANKILAR SÜRÜYOR
ABD ve BM Sözcüleri: "Öcalan'ın çağrısı önemli -bir umut ışığı"
28 Şubat 2025
/haber/abd-ve-bm-sozculeri-ocalan-in-cagrisi-onemli-bir-umut-isigi-305010
"Öcalan'ın çağrısı hak ihlallerini sona erdirmek için bir fırsata dönüştürülsün"
2 Mart 2025
/haber/ocalan-in-cagrisi-hak-ihlallerini-sona-erdirmek-icin-bir-firsata-donusturulsun-305028
ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLADI
CHP: "Öcalan'ın çağrısının gerekleri muhataplarınca yapılmalı"
27 Şubat 2025
/haber/chp-ocalan-in-cagrisinin-gerekleri-muhataplarinca-yapilmali-304967
Özel’den Öcalan çağrısına yorum: Şeffaf ve samimi olunmalı
28 Şubat 2025
/haber/ozelden-ocalan-cagrisina-yorum-seffaf-ve-samimi-olunmali-304991
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Öcalan’ın çağrısı, yeni çatışma koşullarına göre bir yenilenme çağrısı”
28 Şubat 2025
/haber/ocalanin-cagrisi-yeni-catisma-kosullarina-gore-bir-yenilenme-cagrisi-304998
Kurtulmuş'a 'süreç' sorusu: Meclis sorumluluğunu yerine getirecek
10 Mart 2025
/haber/kurtulmus-a-surec-sorusu-meclis-sorumlulugunu-yerine-getirecek-305302
DBP ve DEM Parti 8 kentte halkla buluştu: Barışı her yerde anlatmalıyız
10 Mart 2025
/haber/dbp-ve-dem-parti-8-kentte-halkla-bulustu-barisi-her-yerde-anlatmaliyiz-305294
Remzi Kartal: Öcalan’ın açıklaması demokrasi mücadelesinde yeni bir başlangıçtır
28 Şubat 2025
/haber/remzi-kartal-ocalanin-aciklamasi-demokrasi-mucadelesinde-yeni-bir-baslangictir-304968
AREDA SURVEY ANKETİ
Yüzde 57,5 "Öcalan'ın Çağrısı"nı olumlu karşılıyor
6 Mart 2025
/haber/yuzde-57-5-ocalan-in-cagrisi-ni-olumlu-karsiliyor-305149
Dr. Cuma Çiçek: "Devletin, Öcalan'ın ve PKK'nin yol haritası var"
3 Mart 2025
/haber/dr-cuma-cicek-devletin-ocalan-in-ve-pkk-nin-yol-haritasi-var-305054
ULUSLARARASI YANKILAR SÜRÜYOR
ABD ve BM Sözcüleri: "Öcalan'ın çağrısı önemli -bir umut ışığı"
28 Şubat 2025
/haber/abd-ve-bm-sozculeri-ocalan-in-cagrisi-onemli-bir-umut-isigi-305010
"Öcalan'ın çağrısı hak ihlallerini sona erdirmek için bir fırsata dönüştürülsün"
2 Mart 2025
/haber/ocalan-in-cagrisi-hak-ihlallerini-sona-erdirmek-icin-bir-firsata-donusturulsun-305028
ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLADI
CHP: "Öcalan'ın çağrısının gerekleri muhataplarınca yapılmalı"
27 Şubat 2025
/haber/chp-ocalan-in-cagrisinin-gerekleri-muhataplarinca-yapilmali-304967
Özel’den Öcalan çağrısına yorum: Şeffaf ve samimi olunmalı
28 Şubat 2025
/haber/ozelden-ocalan-cagrisina-yorum-seffaf-ve-samimi-olunmali-304991
Sayfa Başına Git