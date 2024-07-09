Bakırhan'dan Özel'e Suriye tepkisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Sol ittifakın Fransa seçimlerindeki başarısına değinen Bakırhan, " Yükselen faşizm dalgasına karşı birlikte hareket edince demek ki iyi sonuçlar alınabiliyormuş. Fransa'daki sonuçlar bize moral oldu, tekrar onları tebrik ediyoruz. Fransa'daki seçim sonuçları bizlere de çok önemli bir ders verdi” dedi.

"Fransa'daki sonuçlar bizlere umut oldu"

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu hafta Fransa'da parlemento seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Beklentilerin dışında bir sonuç ortaya çıktı. Fransa'daki demokrat, sol, sosyalist güçler bir araya gelerek ortak bir ittifak oluşturdular. Yükselen aşırı sağ ve faşizm dalgasına karşı bir araya gelince, Fransa'daki gibi çok önemli sonuçlar alınabiliyormuş. Fransa'daki sonuçlar bizlere umut oldu.

"Fransa'daki seçim sonuçları aslında bizlere de çok önemli bir ders verdi. Evet eşitsizlik, adaletsizlik var. Türkiye'de milyonlarca insan bu hukuksuz sistemden olumsuz etkileniyor ama bir türlü bir araya gelip dayanışma içerisinde ortak bir mücadele zemini öremediğimiz için bugünkü sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Umarım Fransa'daki bu dayanışma, güç birliği, iş birliği önümüzdeki dönem başta Türkiye olmak üzere dünyanın bir çok yerinde de hayata geçmesine vesile olur.

"Kayyıma karşı mücadeleyi sürdüreceğiz"

"Hakkâri belediyemize kayyım atandığından bu yana ayaktayız. Kayyımın atandığı ilk günden itibaren belediyelerimizin önünde nöbet tuttuk. Her yerde halkımızla birlikte irademize saygı gösterin diye sesimizi yükselttik.

"İradeye Saygı Yürüyüşü ile ülkenin dört bir yanından demokrasi savunucusuyla Van’da buluşarak Hakkari’ye yürüdük. Başta kadınlar olmak üzere genç yaşlı demeden kilometrelerce yürüyerek Van’dan Hakkâri’ye ulaştık. İradeye Saygı Yürüyüşü kayyım gaspına karşı mücadelemizin sadece bir ayağıdır ve mücadelemizi gün geçtikçe daha da büyütmeye kararlıyız.

"AKP belediyeciliği moloz belediyeciliğidir"

Kısa zamanda belediyelerimiz binlerce derde deva oldu. Halkın sorunlarını bir bir çözüyorlar. Birkaç örnek vermek istiyorum. Şanlıurfa Halfeti Belediyemiz biz aldığımızda 460 milyon TL borcuyla borç batağındaydı. Sadece üç ayda talanı, haramı, israfı kestik ve 856 bin TL kasada kaldı.

"Ergani Belediyemiz, çocuklara Kürtçe boyama ve hikaye kitapları dağıtıyor. Sırtköy belediyemiz sadece üç ayda alt yapı sorunlarını bitirmek üzeredir. Balveren beldesinde yaşayan halk, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Halkın geçim kaynağı sürsün diye belediyemiz ücretsiz hizmet vermek üzere çoban istihdamı yaptı. Siirt Belediyemiz açlık ve yoksullukla mücadele için 4 çeşit yemeğin 100 TL'den verileceği Kent Lokantası'nı hizmete açtı.

"Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerimiz sadece kadınlara yönelik JİNKART uygulaması başlattı. Tatvan Belediyesinin önceki yönetimi kenti çöp yuvasına çevirmişti. Hep diyoruz ve Tatvan’da bir daha gördük. Daha önce de söylediğimiz gibi AKP belediyeciliği çöp ve moloz belediyeciliğidir.

"TÜİK, emekçiye işçiye düşmandır"

"Enflasyon farkı vermemek için çeşitli hilelere başvuruyorlar. TÜİK, emekçiye işçiye düşmandır. TÜİK, Saray'ın isteğiyle enflasyonu düşük göstererek 20 milyon emekli ve emekçinin alacağı zammı gasp etti.

"TÜİK eliyle asgari ücretliye, memura, emekliye hile yapıldı, kumpas kuruldu. Yazıklar olsun size. 20 milyon emekli ve emekçiye hile yapıp, işiyle, aşıyla oynadınız.

"Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, her gün yeni zamlar açıklanıyor. Bu sömürü düzenine karşı partimiz 'Ekmek ve Adalet' kampanyası başlatıyor. Kampanyamızın startını 19 Temmuz’da Mardin’de yapacağımız 'Tarım Mitingi' ile vereceğiz.

DEM Parti olarak diyoruz ki: eşitsizliğe, yoksulluğa, irade gaspına, kadın katliamlarına, haksızlığa ve hukuksuzluğa mecbur ve mahkûm değiliz. Emek bizim, ekmek bizim, iş-aş-yaşam bizim. Bizim olanı geri alacağız. Ekmek ve adalet mücadelemizi birlikte yürüteceğiz.

"Bütün katliamlar aynı sembolle örtülüyor"

Deniz Poyraz, Hrant Dink, Madımak... bütün katliamlar aynı sembollerle -bozkurt- örtülmeye çalışıldı. Emin olun, milliyetçilik ve ırkçılık maskesi altında halkın sorunlarını gizlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Katliamların, adaletsizliklerin üstünü örtmelerine müsaade etmeyeceğiz. Vatan, millet, Sakarya edebiyatıyla halkı soyanların gerçek yüzlerini çok iyi biliyoruz ve bunu herkese göstereceğiz.

Bu sahte milliyetçiler için vatan, mülk gaspı; bayrak, suç örtme aracı; marş ise hukuksuzluk yapma biçimidir. Gerçek yüzleri bu ve biz bu gerçekleri açığa çıkarmaya devam edeceğiz.

Özgür Özel’e Suriye tepkisi

Geçen gün Sayın Özel diyor ki; 'Erdoğan'la Esat arasında görüşmeyi sağlamak için arabulucu olabilirim'. Sayın Özel, Erdoğan'la Esad Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen bu arabulucukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi özgütlemeye çalışıyorsun? Bunun sana da bize de Türkiye halklarına da bir faydası yok.

Senin yapman gereken Rojava'da, Suriye'de insanların kendi geleceğine kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi kalmış iki Kürt düşmanı arasında arabuluculuk yapmak? Bu CHP'ye de size de uygun bir duruş değildir. Arabuluculuk istiyorsanız İran, Irak ve Suriye'de barış siyasetini hayata geçirmek için arabulucu olun. Biz Türkiye'nin Esad ile görüşmesine karşı değiliz. Bu doğru bir görüşme olmalıdır. Çözüm için olmalıdır. Oradaki halkların çatışması yerine barışçıl bir siyaset için tabii ki görüşme ve arabuluculuk olabilir."

(RT)