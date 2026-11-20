DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" kampanyası kapsamında Mersin'de sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bakırhan, kentin farklı kimlik ve inançların birlikte yaşadığı yapısına dikkat çekerek Mersin'in Türkiye'ye örnek olmasını diledi.

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"Bütçe halka değil, sermayeye mi harcanıyor?"

Bakırhan, bütçenin halktan toplanan vergilerle oluştuğunu ama halkın ihtiyaçlarına harcanmadığını belirtti. Kaynakların çatışma, silahlanma, faiz ve yandaş sermaye çevrelerine aktarıldığını söyledi. Ekonomik krizin çocukları da etkilediğini belirten Bakırhan, çok sayıda öğrencinin okul masraflarını karşılayamadığını ya da aileye destek olmak için okulu bıraktığını anlattı.

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Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi yönündeki taleplerin Meclis'te reddedildiğini hatırlatan Bakırhan, okula aç giden çocuklara yemek verilememesini "dünyada en utanılası şeylerden biri" olarak niteledi.

Bakırhan, kamu fonlarındaki usulsüzlüklerin açığa çıkarılması için mücadele edeceklerini söyledi. Fondaki paraların kimlere aktarıldığının açıklanmasını ve emekçilerin kayıplarının faiziyle birlikte ödenmesini istedi.

"Barış, toplumsal mücadelenin sonucu"

Barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, barışın bir lütuf olmadığını, toplumsal mücadelenin sonucu olduğunu söyledi. Sürecin hedefinin yalnızca çatışmaların bitmesi olmadığını, bütün kimlik, inanç ve sınıfların eşit koşullarda yaşayabileceği bir demokrasi kurulması gerektiğini vurguladı.

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Bakırhan, süreç dışında kalmayı tercih eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve YENİ Parti'ye de seslendi. "Sürece ilişkin tutumlarını yeniden gözden geçirmeli. Gerçek ve güçlü muhalefet barıştan kaçan değil, barışa koşan muhalefettir" diyen Bakırhan, süreci Kürtleri kandırmak ya da başka bir siyasetin aracı yapmak olarak görenlerin yanıldığını söyledi.

Kayyım ve hasta tutsaklar

Bakırhan, kayyım uygulamalarının sona ermesini istedi. Kayyım atanan belediyelerde hukuksuzluk ve yolsuzluk yaşandığını belirten Bakırhan, Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının görevlerine dönmesini, tutuklu siyasetçilerin tutuksuz yargılanmasını ve hasta tutsakların tedavi haklarına erişmesini talep etti.

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Bakırhan, çatışma ve şiddet politikalarına ayrılan kaynakların barış ortamında yılda 50 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayabileceğini, bu kaynakların emekçilere, emeklilere, yoksullara, öğrencilere ve esnafa aktarılması gerektiğini söyledi.

(FY)