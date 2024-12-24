Bakırhan'dan Öcalan sorusuna yanıt: Bakanlık neyi bekliyor anlamadık

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu.

19 Aralık günü Kuzey ve Doğu Suriye’de SİHA saldırısı sonucu öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i anarak konuşmasına başlayan Bakırhan, "Bu insanlık suçunu kınıyorum. Yaşamını yitiren gazetecileri saygıyla anıyorum. Bu katliamlarla gerçeklerin üzerini kimse örtemez. Yetmiyor bu insanlık suçuna karşı vicdanıyla duran herkese gözdağı veriyorlar. Türkiye'nin 'SİHA'larıyla katledildi' diyenlere soruşturma açıldı. Gazetecilerin katledilmesi insanlık suçudur. Nazımların, Cihanların yoldaşları kalemlerini bırakmayacaktır" dedi.

Suriye'deki gelişmelere değinen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Suriye'de yeni döneme girdik. Baas rejiminin çöküşünün sadece Suriye için değil, tüm bölge için bir dönüm noktasıdır. Afrika Boynuzu'ndan Lübnan'a, Irak'a ve Afganistan'a kadar jeopolitik manzarayı yeniden şekillendirecek bir süreçle karşı karşıyayız. Suriye'de barışın yolu Şam'dan, Kobanî'den, Halep'ten, Lazkiye'den ve Süveyda'dan geçiyor. Çözümün adresi dışardan müdahale değil, Suriye'nin kendi halkıdır. Suriye Suriyelilerindir. Bir Arap atasözü var. Diyor ki sevinciniz bittiyse hemen ardından tefekkür etme zamanıdır. İçeriyi konsolide etmek için bu ekonomik krizi örtmek için Kürt düşmanlığında yeni bir zemin yaratmak için Halep'te çaldığınız mehter marşı durduysa iktidarı Ortadoğu'da gerçekler üzerine tefekkür etmeye çağırıyoruz. Biz iç barışımızı tesis etmek istedikçe, siz barışa giden yolu dinamitliyorsunuz. MİT Başkanı Suriye'ye gitti. Ardından 5 saat yolculukla Bakan gitti. Demek ki orada bir güvenlik sorunu yok. Buradan Van'a giderken dahi 10 defa çevirme var. Demek ki Suriye buradan daha güvenliymiş. Buyrun Suruç'un yani başında Kobanî var. Nusaybin'in karşısında Kamışlı var. Buyrun gidin konuşun... Sayın Kalın, Sayın Fidan, Kobanî’ye SİHA'dan bakmak yerine gidip, diyalog kurun. Suriye sizin ameliyat masanız değil, vazgeçin artık inkar ve savaştan."

"Mesele kimin gideceği değil"

Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşmenin sorulduğu Bakırhan, "Mesele kimin gideceği değil oradan ne söylendiği, bu tartışmalara bu sürece nasıl katkı yaptığı bizim için önemlidir. Adalet Bakanlığı'na sormak gerekir onlar neyi bekliyor? Onu biz de anlamadık" dedi.

"Yeni bir süreç başlar mı?" sorusuna ise Bakırhan, "Parti olarak bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canı gönülden istiyoruz. Bir samimiyet varsa neden bir sürece dönüşmesin" yanıtını verdi.

(RT)