Bakırhan'dan iktidara: Dibi göreceksiniz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

MA’nın haberine göre; belediye eş başkan adayları Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan ve milletvekillerinin katıldığı mitinge halk yoğun ilgi gösterdi.

Mitingde ilk olarak konuşan Şedal, eş başkanlık sistemine vurgu yaptı ve “Kadın yaşam merkezlerini açacağız, kooperatifleri yeniden kuracağız. Özgür yaşamı yeniden inşa edeceğiz. Başaracağız, Van başaracak" dedi.

“İki gün sonra bu hırsızları göndereceğiz” diyen Zeydan ise; iki gün sonra müjde vereceklerini söyledi.

Eş başkanların ardından sahneye çıkan Bakırhan da "Dostu sevindiren, düşmanı çıldırtan mahşeri kalabalık karşısında, 31 Mart’ta 14 belediyenin 14’ünü alarak büyük bir müjde göndermeye var mısınız?” dedi.

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"Kürt halkının iradesine 10 yıldır kayyım atanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitingindeki açıklamalarına değinen Bakırhan, şöyle devam etti: "Erdoğan demiş ki ‘Kürtler bizim sayemizde mutluluk ve özgürlük gördü’. 22 yıldır tek bir gün rahat uyuyabildik mi? Tek bir gün özgür olabildik mi? Kemal Kurkut’u unuttuk mu? Peki Osman Şiban, Servet Turgut’u unuttuk mu? Taybet Anayı unuttuk mu? 10 yıldır Kürt halkının iradesine atanan kayyımları unuttuk mu?

75 yaşındaki Hatice Yıldız, kızına ve arkadaşlarına para gönderdiği için hasta yatağında sedyeyle cezaevine gönderildi. Bu mudur mutluluk? Bu mudur özgürlük? Emin olun Kürt halkı, Türkiye halkları 22 yıldır sizinle birlikte ne mutludur ne de özgürdür. İnşallah bu halk Türkiye halkları 31 Mart’ta oylarıyla bu zalim düzene bu faşizan anlayışa, bu kayyımcı anlayışa kırmızı kart göstererek bir nebze de olsa mutluluk ve özgürlüğü tadacaktır."

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"Kürt meselesinin muhatabı Öcalan'dır"

Kürt sorununu çözemeyenlerin kendisinin çözüldüğünü belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan Kürt meselesini çözmeyen çok cumhurbaşkanı gördük, çok başbakan gördük. Çözüldüler, bittiler, battılar. Kürt meselesini çözmeyen hiçbir parti asla başarıya ulaşmaz. Sizler de Kürt meselesine böyle yaklaştığınız müddetçe en önce 31 Mart'taki yerel seçimlerde sonrasında da yapılacak ilk seçimlerde inşallah dibi göreceksiniz, batacaksınız, biteceksiniz.

Newroz meydanlardaki milyonlar tek yürek tek ses olarak ne dedi? 'Kürt meselesi çözülsün' dedi. Kürt meselesinin çözümü için İmralı’yı adres göstererek ‘Sayın Öcalan Kürt meselesinin muhatabıdır’ dedi. Savaş yerine, operasyon yerine, top, tüfek yerine bir an önce bu ülkenin kaynaklarını çarçur etmemek için İmralı Adası orada, Sayın Öcalan orada. Kürt halkının dediklerine kulak kabartarak bu işin muhatabıyla birlikte bir an önce Kürt meselesini diyalogla, müzakereyle çözelim çağrısını yapıyoruz."

(RT)