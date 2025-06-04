Bakırhan'dan İBB gözaltılarının görüntülerine tepki: Siyasi acizlik

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların adliyeye tek sıra halinde sevk edilmesine tepki gösterdi.

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Bakırhan, bu görüntülerin "hukuksuzluk ve siyasi acizliğin göstergesi" olduğunu söyledi.

Operasyon kapsamında 36 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 30’u tutuklama talebiyle, 6’sı ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 22 kişinin tutuklanmasına; 14 kişinin de yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklananlar arasında şu isimler yer alıyor:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu

İBB AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy

İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay

Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde görevli bazı başkan yardımcıları

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin

Ayrıca, Büyükçekmece Basketbol Kulübü Genel Koordinatörü Halil Satı'nın da aralarında olduğu 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakırhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, adliyeye sevk sırasında servis edilen görüntülerin geçmişteki 12 Eylül yargılamalarını ve KCK operasyonlarını anımsattığını belirtti.

Bu uygulamaların, yargının siyasallaşmasının bir örneği olduğunu vurgulayan Bakırhan, şöyle dedi:

“Seçilmişlerin mahkemeye tek sıra halinde götürülmesi ve bu görüntülerin kamuoyuna servis edilmesi, hukukun üstünlüğü ilkesine açıkça aykırıdır. Hangi parti olursa olsun, haksızlık karşısında susmayacağız. Bizim tarafımız demokrasi, hukuk ve barışın yanıdır.”

Bakırhan ayrıca, yargının siyasi baskı aracı olarak kullanılmasının Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti ve bu durumdan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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(EMK)