Bakırhan'dan HÜDA PAR'a: Ankara’da kurtlarla aynı sofrada oturuyor, burada 'Kürdüz' diyorlar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Batman’daki Newroz kutlamalarında konuştu.

Konuşmasında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 2013 yılı Newrozu'na gönderdiği mesajı hatırlatan Bakırhan, "O deklarasyon Türkiye’nin demokrasi ile buluşma deklarasyonuydu. O deklarasyon Kürt halkının haklarıyla, diliyle, kimliğiyle birlikte yaşamasının deklarasyonuydu. Biz bir kez daha diyoruz ki; Kürt sorununun muhatabı İmralı’dadır, 2013 yılındaki barış ve çözüm deklarasyonunun arkasındayız” dedi.

"Partimize karşı kumpaslar kuruyorlar"

İsim vermeden HÜDA PAR’a tepki gösteren Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burada 'Kürdüz’ diyen kimileri Ankara’da kurtlarla aynı sofrada oturuyor. Burada 'Kürdüz' diyorlar, Ankara’da kurt ittifakıyla, JİTEM ittifakıyla birlikte sizin geleceğiniz, kimliğiniz için mücadele eden partimize karşı kumpaslar kuruyorlar. Bizlere geçmişimizi unutturmaya çalışanlara; Batman hafızadır, hakikattir diyoruz. Batman hafızasını asla ama asla unutmayacaktır. MHP ile JİTEM ittifakıyla aynı saflarda yer alacaklar, Meclis'te iki kelime Kürtçe konuştuğumuzda sesimiz kısıldığı zaman onlarla aynı hizada duracaklar, burada da Kürt halkına şirin gözükerek 'biz de Kürdüz’ diyecekler. Hadi oradan hadi, Batman halkı bunu yutmaz. Batman'ı çok iyi tanıyorum emin olun bu meydanda bulunan birçok ailemizin duvarlarının baş köşesinde 90’larda kontralar tarafından katledilen kardeşlerimizin resimleri duruyor. İşte Batman o resimlerdir. O resimlerin orada durmasına sebebiyet verenlere 31 Mart’ta Batman halkı gerekli cevabı verecektir.”

DEM Parti Batman İl Örgütü: Mehdi Öztüzün ihraç edildi, adayımız değil

"Eş başkanlık sistemi bizim için esastır"

Bakırhan, 12 Mart’ta Batman İl Örgütü’nün belediye eş başkan adayı olmadığını ve ihraç edildiğini duyurduğu Mehdi Öztüzün’e değindi.

Eş başkanlık sistemini kabul etmediği için ihraç edildiği ifade edilen Öztüzün’ün ismini vermeden eleştiren Bakırhan, şunları söyledi: “Seçimde kimi kızgınlıklar, küskünlükler, eksiklikler olabilir. Bunların hepsi telafi edilebilir. Bu partinin değerleri vardır. Bu değerlerden biri kadına yaklaşımdır. Kadınlar Rojava’da ‘Jin Jiyan Azadî’ diyerek IŞİD zulmünden dünyayı kurtardı. Bugün Kürt kadını Arjantin’den Brezilya’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar ‘Jin Jiyan Azadî’ sloganıyla anılıyor.

Dolayısıyla bu parti gençlerin olduğu kadar kadınların partisidir. Emek veren, mücadele eden, sokak sokak gezen her eylemde her etkinlikte mücadele eden kadın arkadaşları yok sayan, görmeyen kadını eşit anmayan, algılamayan zihniyeti reddediyoruz.

Onun için Batman kadın başkanımıza sahip çıkmalıdır. Bizde eş başkanlık vardır. Benim adım Tuncer Bakırhan ama DEM Parti’nin Genel Başkanı değilim, Eş genel başkanıyım dolayısıyla kadınların emeğiyle, mücadelesiyle alın teriyle yarattığı eş başkanlık sistemi bizim için esastır.”

(RT)