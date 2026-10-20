Bakırhan'dan 'fon' açıklaması: Tarihin en büyük vurgunlarından birini yaşadık

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis grup toplantısında konuştu. Bakırhan konuşmasında İstanbul ve çevresinde sağanak sonrası yaşanan sel felaketine değine değindi.

Bakırhan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Geçen hafta birçok kentimiz sağanak ve selle boğuştu. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Selden zarar gören yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yağmur yağdığında insanların ölmesi, araçların sürüklenmesi, evlerin suyla dolması, 16 milyonluk kentin ve diğer kentlerin felç olması gündeme geliyorsa, bu durumu yağmura bağlamak olmaz. Bu durum kentin nasıl yönetildiğiyle ilgilidir. İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da yıllardır dere havzaları daraltıldı. Yeşil betona dönüştürüldü. Sadece İstanbul'da 168 dere havzası var. 108'ine fiziksel olarak müdahale edilmiş ve daraltmışlar. Suyun da bir hafızası var.

Belediyelerin değil suyun transferini konuşun

İstanbul'un mega projelere ihtiyacı yok, mega risklerden korunmaya ihtiyacı var. İnsanlarımıza bir iyilik yapmak istiyorsanız mega riskleri ortadan kaldıracak projeler yapın. İki yıldır başta İstanbul olmak üzere belediyelerle uğraşıyorlar fakat 14 Ekim'de İstanbul iktidara belediyelerle uğraşacağına benimle uğraş dedi. Belediyeki transferleri her gün konuşacağınıza suyun nereye transfer edileceğini konuşsanız sayın hükümet.

İran, Kürt aktörlerle görüşmeli

Bugün bir yerde savaş var bizi ilgilendirmez denilebilecek durumda değiliz. Kimse büyük bir savaş istemiyor ama kimse gerçek bir barış kurmaya da yanaşmıyor. Herkes daha fazla silahlanıyor, daha fazla askeri üs kuruyor. Tam da böylesi bir dönemde Hewler'de düzenlenen foruma katıldık. Forum vesilesiyle sayın Barzani'yle, sayın Talabani'yle, sayın Mazlum Abdi ile görüştük. Türkiye'de yürüyen sürece verdikleri önemi bir kez daha gördük. En sık yapılan değerlendirmelerden biri şuydu; Türkiye'deki barış bölge barışının dinamosu olabilir. Buna biz de katılıyoruz. Bu süreç yalnızca Türkiye'nin değil bütün bölgenin umududur. İran yönetimi de diyalog isteyen Kürt aktörlerle doğrudan görüşebilmelidir. Silahın konuştuğu yerde herkes kaybeder, masanın olduğu yerde kimse kaybetmez. İran'da Kürt partileri yıllardır masaya oturmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Tahran için bu kaçınılmaz bir fırsattır. Bu masa kurulmalıdır. Geçici olmamalıdır, bir güvencesi olmalıdır. Kürtlerin dili, kimliği ve siyasi iradesi tanındığında emin olun ki İran kazanır. Kendi halklarıyla barışan bir İran dış müdahalelelere karşı da daha dirençli olur. Bu diyalog bir an önce başlamalı.

İki yıllık bir süreç yaşadık. En son hareket yönetimi Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı, bu önemlidir. 8 Ekim'de bazı kampları boşalttıkları belirtti hareket yönetimi. Bu önemli adım sonrası, barışın önünü açacak adımlar daha ne kadar bekleyecek? Böyle sorular geliyor. Bu soru herkesin sorduğu soru. Fesih yapıldı, silahlar yakıldı, çekilme kararı açıklandı, kamplar boşaltıldı, artık beklemenin bir gerekçesi kalmadı. İktidarın da bir bahanesi ve gerekçesi kalmadı. Biz de soruyoruz; iktidara diyoruz ki artık neyi bekliyorsunuz? İktidar artık niyet anlatmayı bir kenara bırakıp adım atmalı. İnsanlar bize sayın Öcalan özgür iletişim koşullarına kavuşacak, cezaevleri ne zaman boşalacak, dağdakiler ne zaman demokratik siyasete dönebilecek. Her şeyi anladık da hassta tutsaklar tahliye edilmek için neyi bekliyor? Kayyımlar ne zaman gidecek? Ahmet Türk ne zaman görevinin başına dönecek? İnsanlar bunları soruyor. Barış bekleme salonunda duracak bir şey değil. Her ay yeni bir gerekçe üretilerek bu tarihi imkan tüketilemez. Meclis daha fazla sorumluluk alsın, kayyım sistemini bitirsin, iktidar hukuku sopa olarak değil, herkesin güvencesi hali haline getirsin. Sayın Öcalan'ın önderliğinde kurul oluşturulmalı. Bu kurulda çalışacak insanlar gerekirse 24 saat Öcalan'la çalışmalıdır. Bu kurul hemen kurulmalı ve çalışmaya başlamalı.

Halk TV'ye kayyıma tepki

Bakırhan, iktidarın basın yönelik baskılarına da dikkat çekti. Bakırhan, "Bir elinizde barış deyip öteki elinizle toplumu ve basını susturamazsınız. Bir şirket sahibine yönelik iddilar milyonlarca insanın haber alma hakkına müdahale haline getirilemez. 21. yüzyılda hangi kitabı okuduğumuza, hangi haberin görüleceğine, hangi belediyeyi kimin yöneteceğini iktidar mı karar verecek? Bu uygulamaların adı korku siyasetidir. İşçinin ücreti de Kürt'ün hakkı da gazetecinin geleceği de hukuka ihtiyaç duyuyor. Türkiye'nin demokratik ve kapsayıcı bir hukuka ihtiyacı var. Cesur olun, somut ve demokratik adımları artık atın. Liman göründü, süreci limana yakınlaştırmak önümüzde ama dümen sizin elinizde" diye konuştu.

Fon soruşturması

Tarihin en büyük vurgunlarından birini yaşadık. Ülke ekonomisi dünyanın en büyük kumarhanelerinin birine çevrilmiş. Alnı beş vakit secdeye gidenlere soruyoruz. Bu kadar soygun, vurgun, ahlaki çürüme olmadan yapılabilir mi? Yoksulun, işçinin, emeklinin hakkı buharlaşırken susmak kul hakkına girmek değil midir? 2018'den başlayan ekonomik krizden beri iki fotoğraf netleşiyor. Yoksulluk sınırının altıda birini emekliye veriyorlar. Fotoğrafın birinde emekliler var, diğer tarafta siyasi güçlerine dayanarak milyonlarına milyonlar katanlar var. İSİG Meclisine göre 2025'te 2 bin 100 emekçi yaşamını yitirmiş. Bir tarafta yaşamak var, diğer tarafta lüks arabalarla keyif süren ak torpilliler var. Fon vurgunu, kayyım yardımcısının soygunu, haksız kazanç elde edenler... Bunlar siyasi güç olmadan yapılabilir mi?

Fon vurgunu sebebiyle istifa etmeleri gerekirken iç ve dış mihrak var diyorlar. Valla kusura bakmayın, bu meselenin tek sorumlusu iktidarınızdır. Bu hafta fon vurgunu ile ilgili bir yasa görüşecek. Bu yasa insanları dolandıranları cezalandırmak yerine vurgunu yapanla helalleşmek istiyor. Böyle yasa olmaz. Bu sorunu çözmek zorundasınız ve biz bunun takipçisi olacağız. 20 milyar dolar, az buz bir para değil. Öyle bir vurgun ki açıklayamıyorlar. Tüm partiler, bu mesele araştırılsın, bir araştırma komisyonu kuralım dedi, bunu kabul etmediler.

Bütçe görüşmeleri

2027 yılı bütçesi sunultu. Yine kaynaklar faiz lobisine, sermayeye aktarılırken, yükü emekçiye yıkan bir bütçe hazırlıyorlar. Buna da refah bütçesi diyorlar. Faize yaklaşık 4 trilyon ayırıyorlar, sosyal harcamalara 1.3 trilyon. Emekçilerin ödediği gelir vergisinden 5.5 trilyon almayı düşünüyorlar, patronlardan 2 trilyon almayı düşünüyorlar. Bu bütçe kimin bütçesi, bu mu refah bütçesi? Savunma harcamaları yüzde 60 artmış. İki yıldır bir mermi atılmadı. PKK sınırdan çekiliyor. Hayırdır bu kadar para ayırıyorsun... Bu nasıl izah edilecek merakla bekliyoruz. DEM Parti olarak kaynakların emekçilere ve yoksullara ayrıldığı bir bütçe için mücadeleye devam edeceğiz. 24 Ekim'de, Ekmek Barış ve Adalet için Bütçe' talebiyle bir kampanya başlatacağız. Her yerde bu kampanya için desteklerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz."

(FY)