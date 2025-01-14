Bakırhan'dan Erdoğan’a: Türkiye ve Diyarbakır’ın ortak huzuru demokratik çözüm

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’teki grup toplantısında Kürt sorunu, demokratikleşme, ekonomik kriz ve barış süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Amed (Diyarbakır) ziyareti sırasında sarf ettiği "Diyarbakır’ın huzuru Türkiye’nin huzurudur" sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye’nin ve Diyarbakır’ın ortak huzurunun demokratik çözüm ve barıştan geçtiğini vurguladı.

“Kayyım uygulamaları demokrasiye darbedir”

Bakırhan, Akdeniz Belediyesi eşbaşkanları ve meclis üyelerinin gözaltına alınmasını ve ardından kayyım atanmasını eleştirerek, bu uygulamaları “demokrasiye darbe” olarak nitelendirdi. Kayyım politikalarının yalnızca Kürtlere değil, ortak yönetim iradesine karşı bir saldırı olduğunu belirten Bakırhan, “Sandıkta alamadıklarını kumpaslarla gasp ediyorlar. Bu kayyım anlayışı Türkiye’nin yararına değil, demokrasinin altını oyuyor” dedi.

Barış ve demokratik çözüm vurgusu

#CANLI | DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/pIlurl2qTv — bianet (@bianet_org) January 14, 2025

Kürt sorununu çözmek için demokratikleşmenin şart olduğunu ifade eden Bakırhan, “Barış olmadan ekmek de olmaz, adalet olmadan toplumsal barış hiç olmaz” diyerek barışın Türkiye’nin temel ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Suriye ve Ortadoğu’daki barış sürecine de değinen Bakırhan, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’de barışı baltaladığını ve bu politikaların sürdürülemez olduğunu belirtti.

“Suriye’de halklar ve inançlar arasında kapsayıcı, demokratik bir çözüm şarttır. Suriye yalnızca Arapların değil, Kürtlerin, Alevilerin, Êzidîlerin ve tüm halkların ortak vatanıdır” ifadelerini kullanan Bakırhan, tehdit odaklı yaklaşımlar yerine fırsat odaklı politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik adalet çağrısı

Bakırhan, ekonomik adaletsizliğe dikkat çekerek işsizlik fonlarının işsizler yerine sermayeye aktarıldığını eleştirdi. “İşsizlik fonu, işsizler için kullanılmalıdır. Bu adaletsizlik, halkı daha da yoksullaştırıyor. Bizler ekmek, adalet ve barış buluşmalarıyla bu haksız düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Barış ve çözüm hem onur hem de gurur duyulacak bir şeydir”

Bakırhan, toplumsal barışın inşası için demokratik adımların bir an önce atılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de barışa yönelik büyük bir toplumsal ortaklaşma sağlandı. Şimdi sıra iktidarda. Demokratikleşme ve Kürt sorununa yönelik çözümler için somut adımlar atılmalıdır” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, Sayın Abdullah Öcalan’ın gönderdiği barış mesajlarının arkasında olduklarını ifade ederek, “Bu devir, eşit temelde barış elinin uzatılması devridir. Barış inşası için tüm taraflara büyük sorumluluk düşmektedir. Türkiye’nin huzuru, demokratik çözümden geçiyor” diye konuştu.

“Dicle ve Fırat’ı Barış Havzasına Dönüştürelim”

Son olarak, Bakırhan, Ortadoğu’nun demokratikleştirilmesi ve halklar arası ittifakların yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, “Tarihsel Türk-Kürt ittifakını yeniden canlandırıp Dicle’den Akdeniz’e bir barış coğrafyası inşa edelim. Demokratik bir Ortadoğu, bölgenin makus talihini tersine çevirebilir” dedi.

Bakırhan, Kürt sorununa demokratikleşme çerçevesinde yaklaşarak barış, eşitlik ve adalet için mücadele çağrısını yineledi.

Hamit Bozarslan: Kürt meselesinin meşruluğunu tanımadan barış mümkün değil

Demirtaş: Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğim tam

(EMK)