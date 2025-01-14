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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025 15:07
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2025 15:16
3 dk Okuma

Bakırhan'dan Erdoğan’a: Türkiye ve Diyarbakır’ın ortak huzuru demokratik çözüm

Bakırhan, toplumsal barışın inşası için demokratik adımların bir an önce atılması gerektiğini belirtti, “Türkiye’de barışa yönelik büyük bir toplumsal ortaklaşma sağlandı. Şimdi sıra iktidarda. Demokratikleşme ve Kürt sorununa yönelik çözümler için somut adımlar atılmalıdır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, DEM Parti'nin bir grup toplantısını göstermektedir. Fotoğrafta, kürsüde bir konuşmacı dikkat çekmektedir. Konuşmacının önünde "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi" yazılı bir platform yer alıyor ve kürsünün üzerinde DEM Parti'nin logosu ve ismi görülüyor. Konuşmacının arkasında iki kadın oturuyor, onlar da parti yetkilileri olabilir. Arka planda Türkiye bayrağı ve DEM Parti bayrağı yer almakta. Salonda, ahşap detaylarla çevrili bir dekorasyon görülüyor ve oturma düzeninde çok sayıda kişinin toplantıyı dinlediği anlaşılıyor. Katılımcılar arasında farklı yaş gruplarından bireyler bulunuyor. Genel olarak, fotoğraf demokratik bir ortamda gerçekleştirilen bir siyasi toplantıyı yansıtıyor ve topluluk önünde yapılan bir konuşmanın dinleyicilere hitap ettiği bir anı kaydediyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’teki grup toplantısında Kürt sorunu, demokratikleşme, ekonomik kriz ve barış süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakırhan,  AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Amed (Diyarbakır) ziyareti sırasında sarf ettiği "Diyarbakır’ın huzuru Türkiye’nin huzurudur" sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye’nin ve Diyarbakır’ın ortak huzurunun demokratik çözüm ve barıştan geçtiğini vurguladı.

“Kayyım uygulamaları demokrasiye darbedir”

Bakırhan, Akdeniz Belediyesi eşbaşkanları ve meclis üyelerinin gözaltına alınmasını ve ardından kayyım atanmasını eleştirerek, bu uygulamaları “demokrasiye darbe” olarak nitelendirdi. Kayyım politikalarının yalnızca Kürtlere değil, ortak yönetim iradesine karşı bir saldırı olduğunu belirten Bakırhan, “Sandıkta alamadıklarını kumpaslarla gasp ediyorlar. Bu kayyım anlayışı Türkiye’nin yararına değil, demokrasinin altını oyuyor” dedi.

Barış ve demokratik çözüm vurgusu

Kürt sorununu çözmek için demokratikleşmenin şart olduğunu ifade eden Bakırhan, “Barış olmadan ekmek de olmaz, adalet olmadan toplumsal barış hiç olmaz” diyerek barışın Türkiye’nin temel ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Suriye ve Ortadoğu’daki barış sürecine de değinen Bakırhan, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’de barışı baltaladığını ve bu politikaların sürdürülemez olduğunu belirtti.

“Suriye’de halklar ve inançlar arasında kapsayıcı, demokratik bir çözüm şarttır. Suriye yalnızca Arapların değil, Kürtlerin, Alevilerin, Êzidîlerin ve tüm halkların ortak vatanıdır” ifadelerini kullanan Bakırhan, tehdit odaklı yaklaşımlar yerine fırsat odaklı politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik adalet çağrısı

Bakırhan, ekonomik adaletsizliğe dikkat çekerek işsizlik fonlarının işsizler yerine sermayeye aktarıldığını eleştirdi. “İşsizlik fonu, işsizler için kullanılmalıdır. Bu adaletsizlik, halkı daha da yoksullaştırıyor. Bizler ekmek, adalet ve barış buluşmalarıyla bu haksız düzene karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Barış ve çözüm hem onur hem de gurur duyulacak bir şeydir”

Bakırhan, toplumsal barışın inşası için demokratik adımların bir an önce atılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de barışa yönelik büyük bir toplumsal ortaklaşma sağlandı. Şimdi sıra iktidarda. Demokratikleşme ve Kürt sorununa yönelik çözümler için somut adımlar atılmalıdır” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, Sayın Abdullah Öcalan’ın gönderdiği barış mesajlarının arkasında olduklarını ifade ederek, “Bu devir, eşit temelde barış elinin uzatılması devridir. Barış inşası için tüm taraflara büyük sorumluluk düşmektedir. Türkiye’nin huzuru, demokratik çözümden geçiyor” diye konuştu.

“Dicle ve Fırat’ı Barış Havzasına Dönüştürelim”

Son olarak, Bakırhan, Ortadoğu’nun demokratikleştirilmesi ve halklar arası ittifakların yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, “Tarihsel Türk-Kürt ittifakını yeniden canlandırıp Dicle’den Akdeniz’e bir barış coğrafyası inşa edelim. Demokratik bir Ortadoğu, bölgenin makus talihini tersine çevirebilir” dedi.

Bakırhan, Kürt sorununa demokratikleşme çerçevesinde yaklaşarak barış, eşitlik ve adalet için mücadele çağrısını yineledi.

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(EMK)

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