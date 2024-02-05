Bakırhan'dan Erdoğan'a tepki: Özeleştiri vereceğine seçim propagandası yaptı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük bir yıkıma yol açtığı Adıyaman’da konuştu.

Depremin birinci yılında Adıyaman’da ziyaretlerde bulunan Bakırhan’a, milletvekilleri Ferit Şenyaşar ve Gülistan Kılıç Koçyiğit eşlik etti.

Heyet ilk olarak Kömür ilçe belediyesini ziyaret etti. Bakırhan’ı, Belediye Eşbaşkanı Erkan Karakaş ve belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş karşıladı.

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"İkiyüzlü politikalarını unutmayacağız"

MA’nın haberine göre; Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, deprem sürecince “ayrımcı” politika uygulandığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Sanki bir yıl geçmemiş gibi Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet yetkilileri vaatler vermeye devam ediyor. Ancak hiçbir vatandaşımızın sorunu giderilmedi. Depremin yaşandığı diğer kentlerde de sorunlar ilk günkü gibi devam ediyor. İnsanlar hala sormaya devam ediyor. Biz de soruyoruz; deprem yaraları ne zaman sarılacak? Hani insanlara konut yapılacaktı? Hani insanların sağlık, yol, ulaşım, eğitim sorunları giderilecekti? Verilen sözler havada kaldı, biz de kayıplarımız ve acılarımızla kaldık. Yaşamını yitiren binlerce canımızı getirip kadere bağlayanların ikiyüzlü politikalarını unutmayacağız. Önlem alsaydınız, yapıları denetleseydiniz, dere yataklarına konut yapmasaydınız, bunlar yaşanmazdı.”

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"Erdoğan'ı hayretle izledik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün (4 Şubat) Hatay’da katıldığı aday tanıtım toplantısında söylediği "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" sözleri hatırlatan Bakırhan, “Dün Cumhurbaşkanı Hatay’da bir konuşma yaptı. Gerçekten hayretler içerisinde izledik. Özeleştiri vereceğine, yaraları saracağına, Hatay halkının acılarını görmek yerine seçim propagandası yaptı. 'Eğer oy vermezseniz size hizmet gelmez' dedi. Bunu kınıyoruz” dedi.

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"Biz enkazdan dayanışmayla çıktık"

Belediye Eşbaşkanı Erkan Karakaş ise yaptığı konuşmada, “Depremin ilk gününde arkadaşlarımız da şahittir, biz bu enkazdan toplumsal dayanışma ile çıktık” diye konuştu.

Bakırhan, depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Karapınar mezarlığını ziyaret etti. Heyet daha sonra konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerle bir araya gelecek.

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(RT)