Bakırhan'dan Erdoğan'a 'muhataplık' yanıtı: Muhatap Newroz alanlarında

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Iğdır’da seçim mitingine katıldı.

Newroz kutlamalarına değinen Bakırhan,“İstanbul, Amed ve diğer Newroz alanlarında bir kez daha gördüler ki biz varız, vardık, var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Tokat mitinginde söylediği “DEM Parti muhatap alınmak istiyorsa kendini kanıtlasın” sözlerine cevap veren Bakırhan, şunları söyledi: “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ne olduğunun farkında değil. Newroz meydanlarını dolduran milyonları görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Haksız sayılmaz. Sabah saray medyası, akşam saray medyası. İzlemiş olduğu kanallarda da Türkiye güllük, gülistanlık gösteriliyor. Biz diyoruz ki Sayın Erdoğan irade Newroz alanlarında, muhatap Newroz alanlarında. Kuvvet, kudret Newroz alanlarındaki Kürtler, Türkler, Araplar milyonlarca insanımızdır. Saraydaki o uykundan uyan. Saray medyasının dışındaki medyaya bak. Muhatabı da görürsün, iradeyi de görürsün.”

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"İmralı'daki mutlak tecridi kaldır"

“Türkiye’de barış olmasını istiyorsan, kardeşlik olmasını istiyorsan İmralı'daki mutlak tecridi kaldır” diyen Bakırhan, “Kürt halkının iradesine kayyım atadın yetmedi, cezaevine koydun yetmedi şimdi 31 Kürt yerleşim yerlerine kaçak seçmen taşıyarak Kürt halkının iradesini gasp etmeye çalışıyorsun. O zaman bu kaçak seçmenlerin gidip halkın iradesiyle oynamayacağının sözünü ver. O zaman muhtabı da görürsün, iradeyi de görürsün, halkı da görürsün. Sonrada gel bizimle iktidar, muhalefet, toplumsal kesimlerle birlikte bir masanın etrafında bir araya gelelim, Türkiye’yi demokrasisizlikten, özgürlüksüzlükten bu ekonomik krizden nasıl çıkaracağımızı hep beraber tartışarak bir yol bulalım. Al sana muhatap al sana Newroz alanındaki halklarımızın talebi” dedi.

Bakırhan son olarak, sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı. Bakırhan’ın ardından Azad Bedran sahne aldı. Miting halaylarla devam etti.

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(RT)