Bakırhan'dan Efkan Ala'ya: Ankara'da kurt, Diyarbakır'da Kürt oluyorlar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’te partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bakırhan, 31 Mart yerel seçimlerine değindi ve DEM Parti’nin her gün televizyon kanallarında hedef alınmasını eleştirdi.

DEM Parti’nin “yerel seçimlerde kilit parti konumunda olduğunu” belirten Bakırhan, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da aday tanıtım toplantısında konuşan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya da tepki gösterdi.

Bakırhan, Ala'nın "Gelin köstek olmayın. Destek olun. Milletin problemlerini çözelim. Problemden yararlanmayın" sözlerine "Hükümet Kürt meselesinin çözümü için adım attı da biz mi karşı çıktık. Adres konusunda sıkıntıları var. Çözümün adresi İmralı Adası’dır" diye karşılık verdi.

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Her gün televizyonlarda farklı mecralarda her ağzını açan DEM Parti’den bahsediyor ama DEM’li kimse yok. Bizim adımıza konuşuyorlar, yorum yapıyorlar. Yine DEM Parti’nin demokratik tercihlerini sorgulamaya çalışarak, bize ayar vermeye ve çizgi belirlemeye çalışıyorlar.

Bilmiyorlar ki biz yıllardır halkın belirlediği yollardan yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Onların bu çizgi belirlemelerinin bizim için bir önemi de anlamı da yoktur. DEM Parti’yi siyasi parti yerine ‘oy deposu’ olarak görenler; kulaklarını iyice açsınlar bizi iyice dinlesinler.

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"DEM Parti Türkiye’de siyasetin kurucu öznesidir"

Ne yapacağımızı bu pespaye yorumları yapanlar karar veremez. Biz kendi kararlarımızı kendimiz alır ve uygularız. Kararlarımızı alırken halkımıza sorarız, halkımızı özne görürüz, onların dedikleri yolda, onların belirlediği rotada yol yürürüz. Biz seçimde kendi gücümüze de yeterliliğimize de güveniyoruz. Bunu sorgulamak kimsenin haddi değil. Kimsenin hesabı değildir. Kürt halkı ve DEM Parti Türkiye’de siyasetin kurucu öznesidir.

Bu geçmişte de böyleydi bugün de böyledir. Bu yapılan yorumlardaki insanların tutuşmasının sebebi de özne halimizi halen koruyor olmamızdır. Bunu bizden daha iyi biliyorlar. Şimdi işin ilginç noktası aday çıkarsak bir yerlerde talimat aldılar diyorlar, aday çıkarmasak yine bir yerlerden talimat aldılar diyorlar. Oysa onlar bizden daha iyi gerçeği biliyorlar. Biz talimatları sırça köşklerden, müteahhitlerden değil, halklarımızdan alırız.

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"İstanbul çok iyi bir pratik ortaya koyacak"

(İstanbul adayları) Biri Edip Solmaz'ın biri Terzi Fikri'nin geleneğinden geliyor. İki arkadaşımız da bu yolları İstanbul'a taşıyacak birikime ve niteliğe sahiptir. Arkadaşlarımızın İstanbul'da çok iyi bir pratik ortaya koyacaklarına inanıyorum.

"Kürt sorunu seçimlerden önemlidir. Makamlardan, belediyelerden önemlidir. Kürt sorununu çözmek isteyen iradenin önünde engel değil destek olmaya her zaman açığız. Aday açıklamamızı da kimse pazarlık gibi algılamasın. Bu, ödenen bedellere hakarettir. Biz değer siyaseti yapıyoruz. Hem iktidara hem muhalefete çağrı yapıyoruz. Varsa bir iradeniz ortaya koyun ortaklaşalım.

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"Çözümün adresi İmralı Adası'dır"

Hükümet Kürt meselesinin çözümü için adım attı da biz mi karşı çıktık. Adres konusunda sıkıntıları var. Çözümün adresi Bursa Karacabey'de Susurluk Çayı'nın aktığı ağzın az ötesindeki İmralı Adası’dır.

Bir de utanmadan Diyarbakır'da 'önümüzü açın, sorunlarınızı çözelim diyorlar' Ankara'da kurt, Diyarbakır'da Kürt oluyorlar. Kürt halkının yaşadığı kentlerde yol yapmayan, çöpleri toplamayan AKP'li belediyelerin ampulünü söndürecek, hepsini emekli edeceğiz."

(RT)