Bakırhan'dan Burcu Köksal'a tepki: Bu düşmanlıktır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Konya’nın Kulu ilçesindeki halk buluşmasına katıldı.

Kulu’da yaptığı konuşmada CHP’nin Afyon adayı Burcu Köksal’ın ayrımcı sözlerine tepki gösteren Bakırhan, “Bu düşmanlıktır” dedi.

“31 Mart’ta gerekli cevap vereceklerini” söyleyen Bakırhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yüzyıllardır ana sütü gibi helal dilinden ve kültüründe vazgeçmeyen halkımız, 31 Mart gününü kazanıma dönüştürme günüdür. Emin olun şu anda Avrupa'nın dört bir yanından Kulu’daki buluşmamızı izliyorlar. Sizlere inanıyorum. Siz vazgeçmeyenler; kesinlikle sandıkta cevabı vereceksiniz. Bir belediye başkan adayı çıkmış (CHP’nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal) belediyeyi alırsa DEM Partililer kapıdan giremezmiş diyor. Bu yaklaşım düşmanlıktır. Bizim kapımız ise herkese açıktır. Araplara, Türklere, Alevilere, Sunilere... 31 Mart’ta bunlara gerekli olan cevabı verecek miyiz?

31 Mart akşamı Konya’nın birkaç yerinde belediyelerimiz olacak. Buna hep birlikte şahit olacağız. Şimdi buradan sesleniyorum; bakın belediyelerimize kayyım attıkları yetmediği gibi bir de Kürt illerine seçmen kaydırıyorlar. Sizden ricam, onların taşıdığı her seçmene karşı oy kullanacak iki kişiyi kentlerine gönderelim. Eğer paraları yoksa partimizin ilçelerine gitsinler. Orada içecekleri helal çaylardan sonra biletlerini alıp oylarını kullanmaya gitsinler. İnşallah onlara gereken cevabı hep birlikte vereceğiz.”