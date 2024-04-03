Bakırhan'dan Arvas'a: Van'da başın dik gezmek istiyorsan, o mazbatayı alma

31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının (yasaklanmış haklarının geri verilmesi) geri alınması ve mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesi kararına karşı protestolar devam ediyor.

Esnafın kepenk kapattığı kentte,halk kentin yedi ayrı noktasında toplanarak yürüyüşe geçti. Polis, bazı bölgelerde halka saldırdı.

Yurttaşlar bunun üzerine barikat kurmaya başladı. Cumhuriyet Caddesi’ne yürümek isteyen kitleye polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

DEM Parti MYK toplantısını Van'da yaptı

DEM Parti de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını kentte gerçekleştirdi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında yapılan toplantının ardından yürüyüş yapıldı.

Basına kapalı yapılan MYK toplantısının ardından DEM Partililer, Perihanoğlu Alışveriş Merkezi'ndeki bir kafede CHP, TİP ve EMEP heyetleriyle bir araya geldi.

Valiliğin eylem ve etkinlik yasağını gerekçe gösteren polis, Perihanoğlu Alışveriş Merkezi'ni ablukaya aldı.

Heyetlerin, AVM'den çıkmasına izin verilmedi. Gazla müdahale eden polis, DEM Parti, CHP, TİP ve EMEP yetkililerini AVM'nin içine sürükledi.

Biber gazı ve tazyikli suyla müdahale

Daha sonra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, HDP Gençlik Meclisi Eşsözcüsü Edanur İbrahimoğlu, Van Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Leyla Zana, Başak Demirtaş, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP heyeti, SYKP Eşbaşkanı Mertcan Titiz, EHP Başkanı Hakan Öztürk, milletvekilleri ve MYK üyelerinin olduğu siyasetçiler ve kurum temsilcileri buradan açıklama yapmak üzere Feqiyê Teyran Parkı’na doğru yürüyüşe geçti.

Ancak halkın yürüyüşe katılması engellendi ve polis toplanan kitleyi dağıtmaya çalıştı ve gazla müdahale etti.

Yüyüyüşe devam eden heyetler, daha sonra açıklama yaptı.

Açıklama sırasında halk sık sık "Direne direne kazanacağız", "Abdullah Zeydan onurumuzdur", "Kürdistan faşizme mezar olacak" sloganları attı.

Bakırhan: Haksız kararı sineye çekmeyeceğiz

Açıklamada ilk olarak konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşmasına "Van Kürdistan'ın kalbidir" dedi.

"Van halkının iradesine kimse müdahale edemez" diyen Bakırhan devamında şunları söyledi:

"İki dönem irademize kayyım atayanlar şimdi yeniden bir kumpasla, siyasi ve yargı darbesiyle tekrar Van halkının iradesini gasp etmeye çalışıyor.

Buna izin vermeyeceğiz. Bütün baskılara, copa, dipçiğe ve biber gazına rağmen onurluca burada bir arada durduğunuz müddetçe ne onların siyasi darbeleri ne yargı darbeleri başarıya ulaşamayacaktır. Sizlere söz veriyoruz 14’te 14 belediyelerimizi koruyacağız.

YSK’ye seslenmek istiyorum; bu siyasi darbenin aleti olmayın. Sizler Abdullah Zeydan’a kendi elinizle onay verdiniz ‘aday olabilirsiniz’ dediniz. Şimdi kararınızın arkasında durun. Bu seçimde de Türkiye halklarından gerekli cevabı olan hükümetin lütfen baskısı altında kalmayın. Umuyor ve diliyorum ki bu halkın iradesini yok saymayacaksınız.

"Kürtsen bu oyuna gelme"

Bir çağrımız da AKP’li adayadır. Kürtsen, insansan, inançlıysan bu toprakların insanıysan bu oyuna gelme. Mazbatayı kabul etme. Yarın Van halkının arasında, Van caddelerinde gezerken başını öne eğmek zorunda kalırsın. Bu halkın iradesini gasp edecek AKP-MHP iktidarının yanında durma.

Kürt halkı onurludur. İyilik yapanı da doğru yapanı da kumpas oyunlarına alet olmayanları da unutmaz. Vicdanlı bir şekilde onurluca, başı dik bir şekilde kendi bölgende halkınla yaşamak istiyorsan Abdullah başkan ve Neslihan başkanın hakkı olan eş başkanlığa elini uzatma."

Hatimoğulları: Bu garabet ilk kez görülüyor

Eş Genel Başkan Hatimoğulları ise; konuşmasına "Karar geri alınan dek mücadelemiz sürecek" diyerek başladı ve ekledi:

"İtirazımızın kabul edilene kadar DEM Parti, halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edecek. Böylesi bir hukuk garabeti Türkiye tarihinde ilk kez görülüyor. Buradan YSK'ya sesleniyoruz: YSK'nın en önemli görevi yurttaşların seçme ve seçilme hakkını korumaktır.

Bizler burada konuşurken sadece sizlere değil Türkiye’de yaşayan 85 milyon insana sesleniyoruz. Bugün Abdullah Zeydan başkanımızın adaylığını onaylayan YSK, seçimlere 48 saat kala Cuma günü saat 17.00’ye 5 kala adaylığıyla ilgili sorun bildiriyor ve bu sorun bizlere DEM Parti’ye iletilmeden önce AKP’ye, AKP’nin adayına iletiliyor. Seçimler gerçekleşirken onlar bize kumpas kuruyorlar.

Ancak onların kumpasını siz boşa düşüreceksiniz. YSK’ye sesleniyoruz; İl Seçim Kurulu 2’ye 1 oy ile yani bir şerh ile bu kararı almış durumda. Bizler de bu sabah değerli avukatlarımız, parti yetkililerimiz bir çalışma yürüttü ve oldukça geniş bir itirazı YSK’ye ulaştırdık. Bu itiraz resmi olarak sonuçlanıncaya dek itirazımız kabul edilinceye dek DEM Parti halkımızla beraber en güçlü şekilde demokratik mücadeleyi ortaya koymaya, Abdullah başkana mazbatası verilene dek bu mücadeleyi sürdürmeye devam edecek."

(RT)