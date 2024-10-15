Bakırhan'da Bahçeli'ye: Tecridi kaldırın, Öcalan'ın cevabını öğrenelim

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bakırhan konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Abdullah Öcalan'a yönelik sarf ettiği, “Çıksın terörü bitirdiğini ilan etsin” sözlerine değindi.

Bahçeli’ye yanıt veren Bakırhan, "Biz de senin gibi Öcalan'ın ne diyeceğini merak ediyoruz. O zaman tecridi kaldırın, Sayın Öcalan'ın ne dediğini izleyelim görelim" dedi.

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Bakırhan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülke bizim, herkes bunu böyle bilsin. Biz Kürtler, emekçiler, ezilenler, bu ülkenin asıl sahipleriyiz. Bu ülke milliyetçilik yapan ama çürümeye göz yumanların ülkesi değil. Bu emin olun yaşadığımız, bizim olan bu ülkenin demokrasiyle buluşması için, bu çürümenin önlenmesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi çabayı ortaya koyacağız.

"Kapalı kapılar ardında bir şey çevirmiyoruz"

"Kürt meselesinde hafif bir tartışma olduğu zaman, kimileri bir düşünce beyan ettiği zaman hemen bir koro hep bir ağızdan 'Kürtler iktidarla anlaştı' der dururlar. Artık bu durumdan Türkiye'yi kurtarmak gerekiyor. Bu bir siyaset değildir. Bu başkası yerine konuşmaktır. Kürt kiminle konuşur, kiminle oturur, kimin eline tutar kendisi karar verir. Kaldı ki kimseyle oturduğumuz, konuştuğumuz, kapılı kapılar arkasında bir şey çevirdiğimiz yok. Dolayısıyla en başında 'Kürtler iktidarla anlaştı' diyenler oluşabilecek diyalog zeminleri önüne bariyer koyarak bu ülkenin çözümsüz bir şekilde bu biçimde devam etmesini istiyorlar.

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CHP'ye çağrı: Çözümün yanında yer alın

"Gelin, bugün ilk Meclis'in ruhunu, 1921 Anayasası'nı aşacak bir çaba içinde olalım. Demokratik, laik adil bir cumhuriyet çağrısını biz de yineliyoruz. Ana muhalefet partisine büyük görev düşüyor. CHP, statükoya sığınmayan, çözüm karşıtı bir yere savrulmadan Kürt sorunu başta olmak üzere ülkenin temel meselelerinin demokratik bir şekilde çözülmesi için karşı bir yerde durmalıdır. Çözümün yanında yer almalıdır.

"Öcalan'ın cevabını biz de merak ediyoruz"

"Bugün Sayın Bahçeli'nin konuşmasını dinledim, Sayın Öcalan'a bir çağrı yaptı. Ama o çağrının muhataplarına ulaşması için Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasını bilmiyor. Sayın Bahçeli, Sayın Öcalan'ın ne söyleyeceğini, ne çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi. O zaman tecridi kaldırın, Sayın Öcalan'ın ne dediğini görelim. 43 aydır kuş uçmayan, kervan geçmeyen, uçan kuşların bile üzerinden geçmediği bir adaya böyle boşu boşuna çağrı yapılır mı? Buyurun, sizin sormuş olduğunuz soruya Sayın Öcalan'ın nasıl cevap verdiğini merak ediyoruz. Kapıları açın, dinleyelim, görelim."

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(RT)