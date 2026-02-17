Bakırhan: Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde liderler zirvesi toplanmalıdır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasi parti liderlerine çağrı yapan Bakırkan, "Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde liderler zirvesi toplanmalıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, konuşmasında ekonomik krize, bölgesel gelişmelere ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Demokratik Orta Doğu Birliği önerisi"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a seslenen Bakırhan, "Şengal’de, Maxmur’da ve Federe Kürdistan Bölgesi’nde yeni hesaplar mı devreye sokmak istiyorsunuz?" diye sordu. Bakırkan, devamla şunları söyledi:

"Eğer böyleyse bu yaklaşım hem barış sürecine hem de 86 milyonun geleceğine karşı yapılan en büyük yanlış olur. Aksine yapılması gereken, Kürtlerle stratejik ve tarihi ittifaklar kurmaktır. Birlikte büyümektir. Bu konuda somut bir teklifimiz var: Emperyalist kışkırtmalara ve savaş planlarına karşı Demokratik Orta Doğu Birliği’ni öneriyoruz.

"Sadece Kürtler değil, Türkler de kaybetti"

"15 Şubat, bugün bile devlet aklı ve Türkiye siyaseti tarafından çözümlenmeyi bekleyen büyük bir komplodur. Bugüne kadar kaybedilen tam 27 yıl var. Sadece Kürtler değil, Türkler de kaybetti. Sonuç olarak Türkiye kaybetti. Oysa 27 yıldır İmralı Adası’nda bir çözüm iradesi var. Bu irade, 15 Şubat komplosunu 27 Şubat çağrısıyla boşa çıkarmıştır. Bu komplocu akıl, Rojava’ya saldırılarla devam ettirilmek istendi. Sayın Öcalan, bu sürece müdahale ederek Arap-Kürt savaşının önüne geçti ve 2. uluslararası komployu da boşa çıkardı.

"Şimdi biz de soruyoruz: 22 Ekim’de kendisine barış çağrısı yapıldı mı? Yapıldı. 27 Şubat çağrısıyla 52 yıllık çatışmalı ortamı tek seferde bitirdi mi? Bitirdi. Milyonlarca insan siyasi irademdir” diyor mu? Diyor. Fikirleri sadece Kürtler tarafından değil; fikirleri yakından takip ediliyor mu? Ediliyor. Bu bir yılda Sayın Öcalan, süreci şiddet ve ayrışma zemininden demokratik siyaset ve toplumsal zemine geçirmiştir. Bu müzakere yeteneği ve gücü inkâr edilemez."

"Liderler zirvesi çağrısı"

"Artık ayrımızı gayrımızı bir tarafa bırakalım" çağrısı yapan Bakırhan, "Türkiye'nin iyiliği için siyasi parti liderleri olarak bir araya gelelim. Buradan çağrımızı tekrarlıyoruz. Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde liderler zirvesi toplanmalıdır" önerisi yaptı.

"Öcalan, sorunun kaynağıymış gibi gösteriliyor"

Bakırhan, şöyle konuştu:

Daha açık soralım, Sayın Öcalan daima çözüm mercisi iken neden bilinçli bir biçimde sanki sorunun kaynağıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor? Tarihin tanıklığı, onun çözüm adresi olduğunu gösteriyor. O zaman herkes tutarlı davranmalı, gereken ciddiyeti göstermeli ve rolünü oynaması önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu netlik hem sürecin başarısı hem de toplumsal huzur için vazgeçilmezdir. Kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için Sayın Öcalan’ın statüsü ve çalışma koşulları fiilî değil, resmî ve yasal bir düzenlemeyle belirlenmeli, güvence altına alınmalıdır. Çünkü fiilî düzenlemeler geçicidir, değişkendir ve her an geri alınabilir. Adı konulmamış, resmî zemini olmayan hiçbir düzenleme kalıcı barış için yeterli temel oluşturamaz.

