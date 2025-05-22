Bakırhan: Bu süreç bir pazarlık değil, varoluş meselesidir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi (PM) üyeleri, PKK’nin silahlı mücadeleye son verme ve fesih kararını duyurmasının ardından siyasi partilere gerçekleştirdiği “yeni çözüm süreci” ziyaretlerinin ardından toplandı.

DEM Parti Parti Meclisi (PM) üyeleri, güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Partinin genel merkezinde yapılan toplantıya, Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlık etti.

Tuncer Bakırhan: Silahlar susacaksa, demokratik siyaset konuşmalı

Tuncer Bakırhan, PM açılışında yaptığı konuşmada, “Ya Kürt ve Türk ilişkilerini demokratik temelde yeniden kuracağız ya da Orta Doğu'nun felaket senaryosu içinde biz de tükenip gideceğiz” dedi.

Bakırhan, süreç karşıtlarına “İkballeriniz için barış umudunu baltalamayın. Bu topraklara artık korku ve paranoya ekmeyi lütfen bırakın, ayrıştırma politikalarının hasadı Kars’tan Edirne’ye kadar yalnızca acı ve gözyaşı getiriyor. Birlikte yaşamayı öğrenemezsek birlikte bir felaketin içerisine sürüklenebiliriz” diye seslendi.

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"Yeni ittifaklar kuruluyor"

"Yeni bir dünya, yeni bir Ortadoğu kuruluyor. Eski ittifaklar birer birer çöküyor, yeni ittifaklar kuruluyor" diyen Bakırhan, PKK’nin silah bırakma ve fesih kararının bunun ürünü olduğunu söyledi. Kritik bir eşiğe gelindiğini belirten Bakırhan, "Önümüzde iki yol var; ya kriz ve kaos devam edecek ya da selamet yolu içerisinde Türkiye barışını sağlayarak doğru bir rotada yol alacağız" ifadelerini kullandı.

"Pusula savaştan barışa çevrildi"

PKK’nin 12 Mayıs’ta ilan ettiği kongre kararlarının "Pusulayı savaştan barışa çevirdiğini" söyleyen Bakırhan, "Artık felaket değil selamet yolunu seçtik. Zaman kaybetmeden barışı menzile ulaştırmak gibi büyük bir sorumluluğumuz var" dedi. "Tarihsel bir seçimle karşı karşıyayız. Ya Kürt ve Türk ilişkilerini demokratik temelde yeniden kuracağız ya da Ortadoğu'nun felaket senaryosu içinde biz de tükenip gideceğiz” diye ekledi.

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"Meclis sürecin denetleyicisidir"

"Bugün bazıları barış ve demokratik toplum sürecini bir pazarlık sanıyor. Oysa bu bir pazarlık değil, bir varoluş meselesidir" diyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"PKK’nin açıkladığı karar 'Silahlar sussun, siyaset konuşsun' çağrısıdır… Yeni sürecin yaslandığı tek temel var, o da demokrasidir. Demokratik bir toplumda silahlara yer yoktur. Silahlar konuşuyorsa demokrasi susar. Demokrasi konuşursa da silahlar susar. Barış demokrasiyi büyütür, demokrasi de Türk-Kürt kardeşliğinin en önemli birlikte yaşama teminatı olur."

Bahçeli'nin önerisine destek

Bahçeli’nin Mecliste komisyon kurulması önerisini destekleyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Kardeşlik hukukunun adresi Meclistir. Barış ve demokratik dönüşüm ancak Meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. Meclis sürecin denetleyicisi ve şeffaflığın da güvencesidir. En büyük eksiklerden biri, özeleştiri vereceğimiz noktalardan biri, 2013 ve 2015 yıllarında Meclis yeterince sürece dahil edilmedi. Bu eksikliği tekrarlamayalım. Sayın Bahçeli’nin Mecliste komisyon kurulması önerisi önemlidir. Biz de bu çerçevede siyasi partilerle bir görüşme trafiği içerisindeyiz. Herkes Meclisin tarihi rolüne inanıyor, Meclis zeminini işaret ediyor."

Provokasyon uyarısı

Bakırhan ayrıca "Pusuda bekleyen karanlık odaklar yok değil. Provokasyonlara da dikkat etmemiz gerekiyor" uyarısında bulundu ve "Kaygıları gidermek PM’mizin, kurullarımızın işidir. Toplumu ikna etmek en temel vazifemizdir" dedi.

(AB)