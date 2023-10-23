Bakırhan: Başarımızı Türkiye’nin batı bölgelerine de yayacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Parti Meclisi (PM), ilk toplantısını Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkez binasında gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi konuşan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, daha önce parti kademelerinde görev almış tüm yöneticilere teşekkür etti.

15 Ekim’de gerçekleşen kongrede temel sloganın “Özgürlük İçin Yeniden” olduğunu hatırlatan Bakırhan, “Bu sıradan bir slogan değil, aynı zamanda önümüzdeki süreçte yol haritamızı, siyasi hattımızı belirleyecek bir slogandır” dedi.

“Rojava’da da çocuklar katlediliyor”

MA’nın haberine göre konuşmasında Ortadoğu'daki çatışma ve savaşlara değinen Bakırhan, şunları söyledi:

“Ulus devletçi, tekçi yönetimler maalesef farklılıkları baskıyla, zulümle, savaşta yok etmeye çalışıyor. 7 Ekim'de başlayan ve gittikçe toplum kırımına dönüşen İsrail-Filistin savaşı da bunun en iyi göstergesidir. Burada uluslararası hukuk hiçe sayılıyor, insanlık değerleri yok sayılıyor. Maalesef Rojava’da olduğu gibi 70 milyonluk Kürdün yıllardır sürdürdüğü mücadeleye sessiz kalan uluslararası kamuoyu, İsrail-Filistin arasındaki savaşta da localarında izleyici konumda bulunuyor.

Filistin'e yapılan saldırılara karşı her itirazın yanına Bence Rojava’yı da eklemek gerekiyor. Bu aynı zamanda insani ve tarihsel bir sorumluluktur. Rojava’da da çocuklar katlediliyor. Rojava’da insanların yaşam alanlarına saldırılıyor, insanlar ibadetini yapamıyor, enerji ve gıda üretim tesislerine bombalar yağıyor. Demokrasi diyen herkesin Filistin’in yanına Rojava’yı ortaya koyması gerektiğini de belirtmek istiyorum.

“İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezeceğiz”

Tuncer Bakırhan, gelecek yerel seçime dair de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önümüzdeki süreç hem siyasal gündemler hem de planlamalar nedeniyle çok yoğun geçecek. Bizler bu ateşten gömleği bilerek ve isteyerek giydik. Şimdi sıra Türkiye halklarına karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirme zamanıdır.

Yarından itibaren çantamızı alarak il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezmeye devam edeceğiz. Güçlü il ve ilçe örgütleri kuracağız yeniden örgütleneceğiz. Gitmeyeceğimiz tek bir mahalle, tek bir ev kalmayacak. Örgütlü özgürlüğe koşmak için var gücümüzle çalışacağız. Yine yerelden genele kadar güçlü bir toplumsal demokratik mücadele ve ittifakı örmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu hatırlatmak istiyorum.

“Birçok yeni belediyeyi kazanacağız”

Parti olarak yerel seçim çalışmalarına yeniden yapılanma süreciyle başladık. Bu konuda bir çalışmamız var. Kurullarımızı oluştuktan sonra yerel yönetimlere ilişkin yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacağız.

Yerel seçimler her zamandakinden daha fazla anlam ifade ediyor. Kürdistan’da sadece kayyım atanan belediyeler değil, kötü yönetimden dolayı birçok belediyeyi alacağımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar aldığımız belediyelerin yanına Karlıova, Muş, Karaçoban başta olmak üzere birçok yeni belediyeyi katacağımıza, bu belediyeleri halkın evi haline getireceğimize bir kez daha tekrar etmek istiyorum.

Başarımızı Türkiye’nin batı bölgelerine de yayacağız. Halkımızın olduğu her yerde temsil edilmesi ve yönetimlerde var güçleriyle yer almasını sağlayacak bir politika yürüteceğimizi belirtmek istiyorum. 14 Mayıs seçimlerinin özeleştirisini vererek bugünlere geldik. Bu kongre de 14 Mayıs’ta halkımıza verdiğimizi özeleştirinin bir sonucuydu. Mart seçimlerinde de elde edeceğimiz başarıyla özeleştirimizi seçim pratiğimizle vererek halkımıza verdiğimiz sözü mutlaka başaracağımıza inanıyorum.”

Bakırhan: İktidarla seçim dahil hiçbir konuda görüşmemiz olmadı

(AS)