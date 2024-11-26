Bakırhan: Barışa katkı sağlamak için İmralı'ya gitmek istiyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yaptığı "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" sözlerine yanıt veren Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ile birlikte bugün İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuracaklarını söyledi.

Bakırhan, “Eş genel başkanlar olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan" dedi.

Bakırhan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Dün 25 Kasım kana yönelik Şiddete karşı kadınlar devlet ve erkek şiddetine karşı alanlardaydı. Kadın mücadelesinden, özgürlüğünde korkan zihniyetin bu mücadeleyi engelleme girişimini karşı kadınlar bir kez boşa çıkardı. Kadınların özgürlük mücadelesi bizim partimizin de mücadelesidir. Biz bir kez daha "Jin, Jiyan Azadi" demeye devam edeceğiz.

Bu sabah yine basın emekçilerine ve demokratik mücadele verenlere operasyon yapıldı. Türkiye'de 2015'ten itibaren kesintisiz bir darbe süreci işliyor. Bu darbeci zihniyet Dersim ve Ovacık'ta kayyım atayarak kendisini bize hatırlattı. önce yargıç cübbesi devreye girdi, sonra da Dersim halkının iradesi alçakça gasp edildi.

Kürtlere ve Alevilere yönelik 100 yıllık hukuksuzluk bugün kayyım atamalarıyla devam ediyor. İşte Kürt sorunu budur. Halkın oyuyla seçilmiş, 'ona terör' diyor. Asıl terör kayyımcı zihniyetinizdir, Asıl terör halkın iradesini tanımamaktır. Bu kürsüden soruyorum, halkın iradesine sahip çıkıyorum demek mi terördür, seçme seçilme hakkıma sahip çıkmak mı terördür? Önce bütün Kürtlere terör diyorlar, sonra biri çıkıyor "Kürtler ayrı terör ayrı diyor. Artık bunu bir kenara bırakın.

Kürt meselesini, terör olarak görmek büyük bir gaflettir. Ya Kürt meselesini çözeceksiniz ya da Hasan Hayri'den Cevdet Konak'a kadar süren bu onurlu mücadele karşısında çözüleceksiniz.

İç cephe birilerini dışlayarak oluşturulamaz. Bugün iç cephe dedikleri kayyımdır, iç cephe dedikleri barış düşmanlığıdır, demokratik yönetimin tasfiyesidir.

Çıkıp kirli propaganda yürütmeye devam ediyorlar. 'Sayın Öcalan'ı dinlemiyor' diyorlar, yine ‘DEM Parti çözümden yana değil’ diyorlar. Böyle bir yalan olabilir mi? 85 milyonun huzurunda sormak istiyoruz; Öcalan ne dedi, istedi? Bunu biz bilmiyoruz. O zaman tecridi kaldırın… Yaptığınız bu kirli psikolojik savaştan vazgeçin. Çözümsüzlüğün kaynağı sizsiniz. İmralı için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuru yapacağız.

Tülay başkanla birlikte hem Sayın Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan!"