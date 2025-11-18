Bakırhan, atılması gereken adımları sıraladı: Geçiş dönemi yasası çıkarılmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis’te partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli: Kimse yanaşmazsa kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısının sorulması üzerine, "Komisyonun bir an önce bu meseleyi çözmesi gerekiyor. Bu işin asıl muhatabına giderek, sorunun çözümü konusunda yol alması gerekir. Komisyon üyelerinin İmralı’ya gitmesi ile birlikte bu süreci büyüten, zeminini daha da güçlendireceğine inanıyorum" yanıtını verdi.

Komisyonun bugün ziyareti görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu da yanıtlayan Bakırhan, "Komisyonun gündemini bilmiyorum. Gelebilir de gelmeyebilir de. Meclis Başkanının gündemi ile bağlantılıdır" dedi.

AİHM kararı

Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karara da işaret ederek, "Durum çok açık, yine aynı durumda olan siyasetçilerin bir saniye bile içerde kalmaması gerekiyor. Adalet Bakanı’nın da gerekli olan girişimleri yaparak, kararı uymaları gerekiyor" çağrısını yaptı.

Tuncer Bakırhan grup toplantısında yaptığı açıklamaya ise Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere değinerek başladı:

"Ortadoğu, tarihi ve hayati dönemden geçiyor. Suriye'deki süreç kapsayıcı olmalı. Kürtleri, Dürzileri, Alevileri, Çerkezleri, Türkmenleri, Süryanileri kapsayan ve onlaırn haklarını garanti altına alan bir süreç olmalı. Türkiye yardımcı olabilir. Türkiye'nin Suriye'deki rolünü önemsiyoruz ve doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini bir kez daha söylüyoruz."

İBB iddianamesi: Adeta bir labirent

Bakırhan, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili şunları söyledi:

"Siyasi davalar sadece insaları değil bir ülkenin adalet duygusunu da tutusak ediyor. Türkiye yine siyasi saiklerle yazılmış br iddianame ve davayla karşı karşıya. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan bir iddianame çıktı. Biz de inceledik. Adeta bir labirent. İçine girdikçe kayboluyorsunuz. Ne kadar okursan oku 'tamam iddianame buymuş' diyemiyorsun. Çünkü iddianame parçalı, maskeli. Kaygan ve sürekli yüzeyde kalan bir yorumlama çabası içeriyor.

"En önemli suçlardan biri 'CHP'de güçlenmek istediler' diyor. Bir siyasetçinin kendi partisinin içinde güçlenmek istemesinin nesi suç? Biz de onu yapıyoruz. İnşallah hakkımızda dava açmazlar. Demokrasi yalnızca sandiğa gitmek değil, önemli olan sandık sonuca saygı göstermektir. Türkiye'de siyaseti iddianem esaretinden kurtarma zamanı geldi. Birini diğerine feda edene her yaklaşımı reddediyoruz."

Atılması gereken adımlar

Bakırhan, süreçle ilgili atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

"*Barışın ilk elden hızlanması için atılması gereken adımları paylaşacağım. Birincisi geçiş dönemi yasası çıkarılmalı.

*İkincisi kayyımların tamamen kaldırılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi.

*Üçüncüsü İdari Gözlem Kurulu'nun kapatılması ve aslında tutsakların bırakılmasıdır.

*Dördüncüsü Barış Akademisyenleri'nin ve hukuksuzca ihraç edilen KHK'lilerin iade edilmesidir. Meslekleri ellerinden alındı. Hatta intihar edenler oldu. Barış çağrısı yapmak suç değil. Asıl suç barış diyenleri yargılamaktır. Bunun için yasaya gerek yok. Sadece idari yargının verdiği kararları uygulamak yeterlidir.

*Beşincisi adalet reformudur. TCK, CMK, İnfaz Kanunu değişmeli. Terörle Mücadele Kanunu komple oratadan kaldırılmalıdır. Düşünce suç olmamalı, basın özgür olmalı, ifade özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Bu bir iktidarın ayıbıdır. Adelet zengin, fakir, güçlü, güçsüz ayrımı yapmamalıdır. Herkes için adalet tesis edilmeli. Barışın tüm gerekliliklerini tabi ki yapamaz. Görev alanları belli. Ama barışa giden yolu adalet, hukuk ve demokrasiyle döşeyebilir. Kimi eleştiriler kaldırmalıyız. Komisyon artık uzatmadan İmralı'ya gitme konusunda cesurca bir karar almalıdır. Geçiş yasası netleştirilmeli. Artık bir gün bile kaybetmeden İmralı'ya gitmesi gerekir.

"Bahçeli'nin sözleri isabetlidir"

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bugünkü grup toplantısında sarf ettiği "İmralı'ya gitmekten imtina etmem" sözlerini değerlendirdi. Bakırhan, şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli çok önemli şeyler söyledi. Son derece önemli ve takdire şayandır. 'Komisyon gitmiyorsa ben giderim' demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir. Biz her zaman diyaloğun, yüz yüze görüşmenin ve sorunların masada konuşulmasının yanında olduk ve bunu savunduk. 'Üç maymunu oynamaktan vazgeçelim' çağrısı son derece isabetlidir. Sayın Bahçeli'nin 'süreci zamana yayan ve erteleyen tutumlara karşı' süreci korumak ve enfekte olmasını engellemek için yaptığı çıkışın gereği bir an önce yapılmalıdır. Meclis Komisyonu'nun artık bir gün bile kaybetmeden İmralı'ya gitmelidir. İmralı'ya gitmeyi bir siyasi uyuşmazlık haline getirmemek doğru bir tutum olacaktır."

