HABER
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 20:51
4 dk Okuma

DEM PARTİ'DEN CHP'YE DAYANIŞMA ZİYARETİ

Bakırhan: Antidemokratik uygulamalar barışın tartışıldığı süreçte tıkaç rolü oynuyor

Özel, "Bizi majestelerinin muhalefet partisi yapamazlar. Kendilerince CHP'yi süreçlerin dışına atmak istediklerinin farkındayız" dedi.

Bakırhan: Antidemokratik uygulamalar barışın tartışıldığı süreçte tıkaç rolü oynuyor
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet halk partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i Sariyer Seyrantepe’deki yeni çalışma ofisinde (eski CHP İl başkanlığı) ziyaret etti.

DEM Parti Heyetini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Grup başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı. DEM Heyetinde Tülay Hatımoğlulları ve Tuner Bakırhan'ın yanında İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar da yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan basına açıklama yaptı. İki lider de hukuksuzluklara ve kayyım uygulamalarına karşı ortak mesajlar verdi.

"Bu sadece nezaket ziyareti değil"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, açıklamada şunları söyledi:

“Bugün Sayın Özel ve heyetini ziyaret ettik. Bu sadece bir nezaket ziyareti değil, aynı zamanda hukuksuzluğa karşı ortak bir irade gösterisinin ziyaretidir. Siyaset, yargı eliyle işlevsizleştirilmeye çalışılmaktadır. Geçmişte biz de kayyım uygulamalarıyla bizzat karşılaşmışken, bugün bu uygulama tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Kayyım uygulamaları, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmakta ve biz, halkın seçmiş olduğu iradelerin yerine kayyım atanmasına karşı duruyoruz.”

“Kayyım atamaları hukuksuzdur”

Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu hukuksuzlukları yaşamış bir parti olarak, bugün de bu hukuksuz uygulamalara karşı duracağız. CHP'nin yanında olacağız ve parti olarak bu durumu kabul etmiyoruz. Geçmişte olduğu gibi, Türkiye’de değerler için bedel ödeyen bir gelenekten geliyoruz. Siyasi iradenin yerine kayyım atanması, değerler nezdinde bir hukuksuzluktur. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerin yanındayız. Hükümet, bu tür uygulamalardan vazgeçmelidir.”

“Demokrasi için mücadele edeceğiz”
Bakırhan ek olarak şu ifadeleri kullandı:
“Bizler, demokrasiyle Ortadoğu'ya örnek model olabiliriz. Ancak, gündemimiz bu olması gerekirken, Türkiye'nin gündemi sürekli yapay tartışmalarla meşgul ediliyor. Seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmelidir. Bu ülke hepimizin ve biz, bu ülkeyi demokrasiye, hukuk düzenine kavuşturma mücadelesini omuz omuza sürdüreceğiz. Bu ülkenin, seçilmiş iradeler tarafından yönetilmesini istiyoruz. Yargı eliyle bu iradeye müdahale edilmesini istemiyoruz.”

Yeni çözüm sürecine de değinen Bakırhan, şunları kaydetti:
“Bir yandan süreç yürüyor. Demokrasi olmadan barış olmaz. Barışın tartışıldığı bir dönemde demokrasiye yönelik bu tür müdahaleler sürece tıkaç görevi görüyor.”

Özgür Özel: “Burada hukuksuz bir işgal var”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şöyle dedi:

“Bu binanın tapusu bizde, genel merkezde. Burası ilin değil partinin binasıdır. Elbette kayyıma vermeyeceğiz. Genel merkez olarak burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ancak İstanbul Valisi üç gün boyunca bir şey diyemeyince Ankara’ya yazdı, İçişleri Bakanı’nın talimatıyla adres değişikliğini sisteme girmiyorlar. Polisin de buradan çıkması lazım. Burada hukuksuz bir işgale ve anayasal bir suça iştirak ediyorlar. Neyse ki bugün buradan ayrılıyorlar.”

Özel’den Bahçeli’ye: “Demokrasi durursa hayat durur”

Bahçeli’nin açıklamalarına da yanıt veren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bahçeli, ‘hayatı durduracak barışçıl eylemler yapıyorlar’ diyor. Demokrasi durursa hayat durmaz mı? Bugün Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi karar verdi. İstanbul İl Kongresi’nin iptal davası tüm duruşmaların ardından esastan reddedildi. Buradaki dava ise 15 gün önce açılmış. Aynı konuda iki dava varsa birleştirilmesi lazımdı, zaten Ankara’daki dosyayla birleşmeliydi. Karar çıktığına göre tedbir ortadan kalkmalı. Tedbir kararı ancak karar gelene kadar geçerlidir. Hakim buna ayak mı direyecek, göreceğiz.”

“Bizi majestelerinin muhalefeti yapamazlar”

Özel ayrıca şöyle dedi: 
“YSK, 45’teki hakime ‘tam kanunsuzluk’ dedi. Bizim zaten bir ay içinde yeniden seçimimiz yapılacak. 3. Asliye Hukuk’un kararına itiraz verdik ama süreci uzatarak burayı kayyımda tutmaya çalışan bir anlayış var. Talimatı verenin kim olduğunu, niyetini biliyoruz. YSK zaten kördüğümün nasıl çözüleceğini gösterdi. Sokağa çıkıp da ‘doğru yapıyorlar’ diyen bir AK Partili ya da MHP’li bulmak mümkün değil. Bunlar olacak işler değil. Bu yolu açarsanız, iktidara gelen bir hakim ayarlayıp yolunu bulur.”

“Bizi majestelerinin muhalefet partisi yapamazlar. Kendilerince CHP'yi süreçlerin dışına atmak istediklerinin farkındayız. Erdoğan'ın ve saraydaki tasarımcılarının bize çizdiği sınırlarda değil, kendi istediğimiz alanlarda siyaset yapacağız. Mücadelemiz sürecek.”

Ziyaret, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin’in atanması ve CHP’ye yönelik siyasi operasyonlara karşı dayanışmak için yapıldı.

DEM Parti, 8 Eylül’de yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “CHP’ye dönük her türlü müdahalenin karşısında olduklarını ve dayanışma içinde olacaklarını” duyurmuştu. Hatimoğulları ve Bakırhan’ın ziyareti de bu karar doğrultusunda planlanmıştı.

(EMK)

