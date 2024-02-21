Bakırhan: AKP, 'Kürt meselesini çözmek istiyoruz' desin yine masaya otururuz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün akşam (20 Şubat) KRT TV canlı yayınında İnan Demirel'in sunduğu "Seçim Özel" programına katıldı.

İnan Demirel'in "DEM Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı günlerce tartışıldı. Çıkarması ne manaya gelir, çıkarmaması ne manaya gelir diye. İstanbul çok kritik bir şehir. DEM Parti özelinde de ayrı bir tartışma yürümüştü. Bu kadar kritik evrakların 17.00'te 5 dakika kala götürülmesinde, bir eksik çıkmasında garabet görmüyor musunuz genel başkan olarak" diye sordu.

Bakırhan, Demirel’in sorusuna, “Evraklarda bir eksiklik yok. Celal Fırat İstanbul Milletvekilimiz, seçim kurulunda değil, belki birilerinden duymuştur bilemiyorum. Adaylarımız bir haftadır İstanbul'da çalışma yürütüyor, neredeyse her ilçede bir toplantı yaptılar. Bu konuda bir problem yok, biz adaylarımızı çıkardık, çalışmalarımıza başladık. Meclis üyesi adaylarımızı belirledik. Bu tür spekülasyonları buraya gelmeden duydum ve sordum, bir problem yok. Bütün partilerin aday listeleri son güne kalır. Çünkü bizim kent uzlaşısı dediğimiz, üzerine kimi ilçelerimizin çalıştığı, kent uzlaşısını sağlamaya çalıştıkları bir durum söz konusu. Dolayısıyla son güne kalması normal” yanıtını verdi.

"DEM Parti, ucuz oyunlara asla tenezzül etmez"

Bakırhan, Demirel'in, belgelerin geciktiği iddiasının yayılmasıyla ilgili "Spekülasyonlardan biri şuydu: Evraklar vaktinde götürüldü mü, götürülmedi mi muamması çıkınca, DEM Parti adaylarını ilan etti ama evrakları teslim edemedik gibi gerekçelerle aday çıkarmayacak" sorusuna ise “DEM Parti, bu tür ucuz oyunlara asla tenezzül etmez. Biz diğer partiler gibi değiliz. İstanbul'da aday çıkarmazsak, çıkarmadık deriz. Kimseye bir borcumuz yok. Aday çıkarınca kimi kanallarda AKP'yle anlaşıldı diye tartışmalar yürütülüyor. Aday çıkarmadığımız yerlerde CHP'yle kol kola diye spekülasyonlar, belden aşağı vuran tartışmalar yürütülüyor. DEM Parti'nin tartışıldığı programlarda maalesef biz yer bulamıyoruz. Her kanal ayrı bir DEM Parti yorumu yapıyor” diye cevapladı.

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"Sürekli CHP'yi destekleyecek değiliz"

Bakırhan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul adaylığı başvurularına ilişkin spekülasyon yapılıyor. Yayına gelmeden de arkadaşlarımızla görüştüm. İstanbul adaylığı başvurularıyla ilgili hiçbir problem yok. İstanbul'da adaylarımız bir haftadır çalışma yürütülüyor. Adaylarımızı çıkardık, çalışmalarımıza başladık. Bütün partilerin aday listeleri son güne kalır, bu gayet normal.

Biz doğru bildiğimiz sözler uğruna cezaevinde yatmış bir gelenekten gelen siyasi partiyiz. İşbirliği yaptığımız yerlerde yaptık deriz, yapmadıysak yapmadık deriz. Bu spekülasyonlar algıdır.

Esenyurt kent uzlaşısının sağlandığı yerlerden birisi. Yapmaya çalıştığımız iş eksik anlatılıyor. Kent uzlaşısında sadece siyasi partiler yok.

Sürekli CHP'yi destekleyecek bir siyasi parti değiliz. Tabanımızla buluşmak istiyoruz. İstanbul'da aday çıkarmamızın İmamoğlu ile hiçbir ilgisi yok. Üçüncü büyük parti olduğumuz şehirde aday çıkarmamızın neresi garip?

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"Bizim kimseye bir borcumuz yok"

Başak Demirtaş DEM Partili'dir. DEM Parti Başak Demirtaş'ın evidir, aday olmak istemesinden doğal bir şey olamaz. Burada bir hinlik aramaya gerek yok. Bir insanın aday olmak istemesi de adaylıktan vazgeçmesi de gayet normal.

AKP'nin elindeki, usulsüzlükle yönetilen belediyeleri almayı düşünüyoruz. Bizim politikamızın AKP ile buluştuğu hiçbir nokta yok. Neden AKP ile görüşecekmişiz? Böyle bir şey düşünseydik cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapardık.

Bakın biz açık, şeffaf siyaset yapan bir partiyiz. Görüştüğümüz zaman görüştük deriz. Bizim kimseye bir borcumuz yok, kimsenin kuyrukçusu ya da yancısı değiliz. Bizim kimseyle ekonomik, rantsal, ihalesel bir bağımız yok. Tartışarak, halkımıza danışarak yol alıyoruz. AKP çıkıp Kürt meselesini demokratik yolla çözmek istiyoruz desin yine masaya otururuz. Ama bunun seçimle alakası yok."

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(RT)