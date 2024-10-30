Bakırhan: Adalet Bakanlığı ile tecridin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına değinen Bakırhan, Özer’in "Kent Uzlaşısı" kapsamında seçildiğini hatırlattı.

Bakırhan, “Ahmet Özer'in demokratik, toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirmesi belli ki biraz zorlarına gitmiş, rahatsız olmuşlar. Buradan bu operasyonu yapanlara sesleniyoruz; defalarca bunu gördük, yeter artık. Bu oyunları bırakın, bu yanlıştan dönün, halkın iradesine saygı gösterin, Ahmet Özer’i de derhal serbest bırakın” dedi.

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Cumhuriyet’in kuruluşuna ve Kürt sorununa atıf yapan Bakırhan, özetle şunları söyledi:

“100 yıl önce cumhuriyet kurulurken de 'beka' dediler. Aradan 100 yıl geçti hala 'beka' diyorlar. İnkarcı akıl 'beka' diyerek, bir adım bile cumhuriyeti maalesef ilerletemedi. 100 yıldır yanlış bir şekilde ülkeyi yönettiler. 100 yıl sonra hala 'beka' deniliyorsa ve 'beka' sorunundan bahsediliyorsa demek ki bir yerde yanlış yapıldı. İşte o yanlışı eğer kabul edebilirlerse, bu ülkeyi yönetenler yüzyılda yanlış yaptıklarını söyleyebilirse, yol alabiliriz. "İlk yüzyılın acısını sadece biz Kürtler yaşamadık" Şimdi bu yanlıştan dönmek için ciddi bir fırsat var. Cumhuriyet başta Kürtlerle, Alevilerle ve dışladığı tüm halklar ve inançlarla en önemlisi de demokrasi ve özgürlüklerle barışmalıdır. Barışmak zorundadır. İkinci bir yüzyılın başlangıcını cumhuriyet barışmakla sağlayabilir. Ülkenin huzura kavuşması için, refah içinde yaşaması için önce Kürtlerin özgürleşmesi ve Türkiye’nin demokratikleşmesi gerekiyor. İlk yüzyılın acısını sadece biz Kürtler yaşamadık. Ermeniler, Aleviler, Süryaniler, Müslümanlar... Adını burada sayamayacağım onlarca halk ve inanç da aynı şekilde ilk yüzyılın acısını ve zulmünü birlikte gördüler. "İkinci yüzyılın saatini barış üzerine kuralım" Geçmişe takılıp kalmayacağız ama geçmişle yüzleşerek, geçmişten dersler çıkararak önümüze bakmak zorundayız. Biz geçmişe takılıp kalan bir anlayıştan gelmiyoruz. Dersler çıkararak ikinci yüzyılda daha demokratik, daha özgürlükçü ve inançların bir daha aynı şeyi yaşamaması için önümüzde ciddi bir fırsat duruyor. İkinci yüzyılı birlikte konuşup tartışamazsak, birlikte çözüm yolları bulamazsak maalesef bu yüzyılı da kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz. Gelin ikinci yüzyılın saatini barış üzerine kuralım. İkinci yüzyılın saati, barış saati olsun. Tekçi, buyurgan siyasi dili terk etmek gerekiyor."

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"Tecridin kalkması hepimizin yararına olur"

Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında, "Türkiyelileşmeye dair istek ve arzusu olmayan siyasi partinin nerede durduğunu açıkça göstermiştir" sözlerine, "En başından onurlu bir barışı savunan bir zeminde duruyoruz ve durmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için dile getirdiği "Umut hakkı" önerisine de yanıt veren Bakırhan, "Umut Hakkı bizim ortaya çıkardığımız bir şey değil. AİHM'in vermiş olduğu Öcalan kararında Umut Hakkı var. Umut Hakkı sadece sayın Öcalan için değil, aynı durumda olanlar için de geçerli" dedi.

Bakırhan, "Adalet Bakanlığı'yla bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Adalet Bakanlığı ile tecridin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme oldu. Tecridin kalkması hepimizin yararına olur. Çünkü Sayın Öcalan gerçekten demokratik bir zemin için fikirlerini belirtiyor. Oradan gelecek düşünceler barış ve demokrasi zeminini büyütür, katkı sunar.”

"KENT UZLAŞISI" KAPSAMINDA CHP Esenyurt'ta Prof. Ahmet Özer'i, Güngören'de Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi

Kent Uzlaşısı nedir? DEM Parti’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine, kentin tüm toplumsal ve siyasi dinamiklerinin üzerinde anlaştığı adaylarla seçime girme stratejisine verilen isim. Kavram, kent halkının ve yerel paydaşların ortaklaşa destek verdiği isimlerin aday olarak belirlenmesini hedefliyor. Bu yöntemle DEM Parti, farklı bölgelerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapabildi ve uzlaşılmış adaylar üzerinden ortak aday stratejisi geliştirdi. DEM Parti, bu strateji ile seçmenlerin yerel düzeyde daha fazla söz sahibi olduğu, halkın geniş bir mutabakat sağladığı adaylar üzerinden bir temsil hedefledi. Bu bağlamda, 19 Şubat 2024’te CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre partinin Esenyurt ve Güngören adayları değişti. Esenyurt'ta "kent uzlaşısı" çerçevesinde Prof. Dr. Ahmet Özer'in adaylığı ilân edildi.

(RT)