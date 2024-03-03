Bakırhan: 31 Mart dilimizi yok sayanlardan hesap sorma günüdür

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bingöl'ün Sancak beldesinde halkla buluştu.

Bakırhan'a ziyaretinde DEM Parti Bingöl Belediye Eş başkan adayları Aydın Bürçün, Çiçek Ariç ile Sancak Belediye Eş başkan adayları Selahattin Koçin, Arzu Köysüren ve DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz eşlik etti.

MA’nın haberine göre; Sancak'daki parti binası önünde konuşan Bakırhan, beldeye hizmet sağlanmadığını gözlemlediklerini söyledi.

Bakırhan, AKP’li belediyelerin hizmet sağlamadığını belirterek, "Buranın insanı bizim insanımızdır. Diğer Kürt illerindeki gibi baskıyı yaşamış bir halkımızdır. Erdoğan deprem bölgesinde ‘oy vermeyenlere hizmet yok’ diyordu, ama buradan soralım. Yıllardır kendisinde olan Bingöl ve Sancak belediyelerinde ne yaptılar? Altyapı sorunu devam ediyor, su sorunu devam ediyor. Burada Aleviler yaşıyor. İnançlarını yaşayabilmeleri için tek bir hizmet yok” dedi.

31 Mart'ın 'hesap sorma günü' olduğunu belirten Bakırhan şöyle konuştu: "Eğer Sancak Belediyesi’ni biz alırsak emin olun Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir belediyelerinin olanaklarını burayı kalkındırmak için seferber edeceğiz. Partimiz sizin diliniz için mücadele ediyor. İki kelime Kürtçe konuştuğumuz için ‘bilinmeyen dil’ diyor Meclis Başkanı. İktidarın küçük ortağının Şeyh Said'e söylediği hakaretleri söylemek istemiyorum.

Kürdün evi DEM Parti'dir. 31 Mart’ta kendi canlarınıza oylarınızı vermenizi bekliyoruz. Sancak 20 yıldır görmediği hizmetleri görecek, gençlerimiz göç etmeyecek. Dilimizi yok sayan, doğamızı talan eden, belediyeyi borç batağına sürükleyenlerden hesap sorma günü 31 Mart’tır."

Bakırhan, daha sonra esnafları ziyaret etti.

(RT)