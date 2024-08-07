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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 15:20
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 15:20
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“Bakımevindeki köpeklerin öldürülme gerekçeleri nedir?”

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, AKP’li Niğde Belediyesi’nin bakımevindeki köpekleri öldürdüğü iddialarını Tarım ve Orman Bakanına sordu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
“Bakımevindeki köpeklerin öldürülme gerekçeleri nedir?”
Fotoğraf: Canva

Türkiye genelinde hayvanlara yönelik şiddet, öldürme ve istismar vakalarının arttığı bir dönemde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun'daki değişiklik tartışmaları sürerken, AKP’li Niğde Belediyesi sokaktaki köpekleri öldürdüğü iddiasıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada dün (6 Ağustos) dolaşıma giren videolarda, Niğde Belediyesi’ne ait olduğu belirtilen geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin enjeksiyon yöntemiyle öldürüldüğü ve öldürülen hayvanların toplu mezarlara gömüldüğü görüldü. 

Görüntülerde avukatların toplu mezarları ziyaret ederek cep telefonu kameralarıyla kayda aldıkları da görüldü.

Avukatlar, yasa çıkmadan önce Niğde Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevine getirilen yavru ve çoğunluğu küçük ırk köpeklerden bazılarının da enjeksiyon yöntemiyle uyutulmaya başlandığını söyledi.

Sorular

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, iddia edilen hayvan katliamını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu. Koca’nın soruları şöyle:

  1. Niğde Belediyesi ile ilgili basına yansıyan toplu köpek öldürme iddiası ile ilgili bakanlığınızın bir incelemesi var mıdır?
  2. Söz konusu bakımevinde kaç köpek kalmaktadır? Son 7 ayda bakımevine kaç köpek getirilmiştir? Aynı süreçte bakımevinde kaç köpek ölmüştür?
  3. Bakımevinde öldürülen köpeklerin öldürülme gerekçeleri nedir? Hangi yasal dayanağa dayanılarak böyle bir işlem yapılmıştır?
  4. Toplu köpek öldürme iddiasında bu sürecin 7 aydır devam ettiği ve söz konusu bakımevinin ruhsatsız olduğu iddiası doğru mudur? Bakanlığınızın bakımevinin ruhsatsız olduğuna dair bir tespiti var mıdır? Varsa belediyeye ne gibi bir yaptırım uygulanmıştır?

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediyesi, "Habere konu olan yer, Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun olarak tahsis edilen hayvan mezarlığıdır. Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır,” diyerek iddiaları yalanladı. (TY)

dem parti Perihan Koca Hayvan Hakları niğde belediyesi Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik
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2 Ağustos 2024
/haber/sokaktaki-hayvanlara-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-resmi-gazete-de-298141
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/haber/sokaktaki-hayvanlara-yonelik-kanun-teklifinin-ilk-5-maddesi-kabul-edildi-297951
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/haber/akp-li-baskan-ozlu-sokak-hayvanlari-konusunda-ne-bakanlik-ne-belediyeler-gorevlerini-yapti-297881
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