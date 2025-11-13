ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 21:51
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2025 04:03
2 dk Okuma

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Bakımdan dönen 2 OGM yangın söndürme uçağından biri Hırvatistan'da düştü, pilot hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanlığı, bakım için Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağıyla irtibatın kesilmesinin ardından enkaza Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını açıkladı. Bakan düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini de bildirdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Bakımdan dönen 2 OGM yangın söndürme uçağından biri Hırvatistan'da düştü, pilot hayatını kaybetti
Kazada düşen AT802 yangın söndürme uçağının enkazına ulaşma çalışmaları/AA

Tarım ve Orman Bakanlığının, Zagrep'te irtibatın kesildiği Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait AT802 yangın söndürme uçağında görevli pilota ve uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurmasından kısa süre sonra uçağın düştüğü ve pilotun da hayatını kaybettiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından 21:44'te yaptığı açıklamada uçağın enkazına ulaşıldığını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakımdan dönüşte karşılaşılan kötü hava koşulları...

Orman Genel Müdürlüğünün yangın söndürme uçağının düştüğü yer ve düşme koşullarına ilişkin açıklaması şöyleydi:

Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-Zagreb
uçak kazası yangın söndürme uçağı zagreb
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git