Bakımdan dönen 2 OGM yangın söndürme uçağından biri Hırvatistan'da düştü, pilot hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanlığının, Zagrep'te irtibatın kesildiği Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait AT802 yangın söndürme uçağında görevli pilota ve uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurmasından kısa süre sonra uçağın düştüğü ve pilotun da hayatını kaybettiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından 21:44'te yaptığı açıklamada uçağın enkazına ulaşıldığını paylaştı.

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.



Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakımdan dönüşte karşılaşılan kötü hava koşulları...

Orman Genel Müdürlüğünün yangın söndürme uçağının düştüğü yer ve düşme koşullarına ilişkin açıklaması şöyleydi:

Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

