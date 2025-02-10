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HABER
Yayın Tarihi: 10 Şubat 2025 15:01
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2025 15:05
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Bakanlıktan ‘sokaktaki hayvanları toplayın’ talimatı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sokakta yaşayan hayvanların toplanmasının 2028’e ertelenemeyeceğini belirterek 81 il valiliğine yazı gönderdi, belediyeleri uyardı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Bakanlıktan ‘sokaktaki hayvanları toplayın’ talimatı
Fotoğraf: Canva

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün, 81 il valiliğine sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili olarak yazı gönderdi.

Bakanlık yazısında, sokaktaki hayvanların toplatılması için belediyelere 2028’e kadar süre verilmeyeceğini söyledi.

Belediyelerin, sokakta yaşayan hayvanları “hemen toplamaları” gerektiği belirtilen bakanlık yazısında, sokakta bırakılan her hayvan için 71 bin 965 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.

“Mevzuata aykırı”

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazı şöyle:

"5199 sayılı Kanun ile nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

“Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun’un 14’üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
5199 sayılı kanun sokakta yaşayan hayvanlar sokakta yaşayan köpekler tarım ve orman bakanlığı
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/haber/sokakta-yasayan-hayvanlarin-sagligi-kimsenin-umurunda-degil-298406
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/haber/bakirhan-hayvanlari-katletme-yasasini-uygulamayacagiz-298191
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/haber/hayvanlari-koruma-kanunu-nda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-298161
Sokaktaki hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmî Gazete'de
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/haber/sokaktaki-hayvanlara-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-resmi-gazete-de-298141
HAYVAN KATLİAMININ KAPISI AÇILDI
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/haber/iktidar-yasayi-gecirdi-sokaklar-hayvansizlastirilacak-toplanan-hayvanlar-icabinda-oldurulecek-297987
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